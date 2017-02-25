На Кубе при столкновении поездов пострадали 50 человек

Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии.

На Кубе столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек погибли и еще около 50 были ранены, сообщает сообщает РБК со ссылкой на издание Escambray.





Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус, отмечает издание. По информации Escambray, поезда шли навстречу друг другу по одному пути. Один из них перевозил сахарный тростник, второй поезд пассажирский, пишет издание.





Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии, отмечает издание.





Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.



