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На Кубе при столкновении поездов пострадали 50 человек

25 февраля 2017, 07:19

Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии.


На Кубе столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек погибли и еще около 50 были ранены, сообщает РБК со ссылкой на издание Escambray.

Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус, отмечает издание. По информации Escambray, поезда шли навстречу друг другу по одному пути. Один из них перевозил сахарный тростник, второй поезд пассажирский, пишет издание.

Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии, отмечает издание.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Juventud Rebelde.

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