Кинокритик New York Times назвал основных претендентов на "Оскар"

По мнению Кары Бакли, трудно представить, чтобы что-то помешало комедии "Ла-Ла Ленд" получить заветные золотые статуэтки на церемонии в Лос-Анджелесе.

Музыкальная комедия "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла с канадским актером Райаном Гослингом и американской актрисой Эммой Стоун в главных ролях является основным претендентом на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Такое мнение высказала в пятницу кинокритик газеты The New York Times Кара Бакли, сообщает сообщает ТАСС





По мнению эксперта, со времен премьеры на Венецианском кинофестивале картина, повествующая о любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех, "буквально очаровала" всех. Сейчас, по мнению Бакли, трудно представить, чтобы что-то помешало "Ла-Ла Ленд" получить заветные золотые статуэтки на церемонии в Лос-Анджелесе 26 февраля, тем более что картина выдвинута на соискание "Оскаров" в рекордных 14 номинациях, в числе которых "Лучшая актриса первого плана" и "Лучшая режиссура".





Сыгравшая главную роль в "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун, по мнению эксперта, имеет больше шансов на "Оскар", чем ее соперницы в номинации - Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").





В категории "Лучшая режиссура" кинокритик выделяет Дэмьена Шазелла, а в категории "Лучший актер первого плана", по мнению эксперта, наиболее высоки шансы на победу у Кейси Аффлека, сыгравшего в фильме "Манчестер у моря" о непростых отношениях мужчины и оказавшегося под его опекой подростка.





Наиболее перспективной претенденткой на "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" Бакли считает Виолу Дэвис ("Ограды"), лучшим актером второго плана она назвала бы Махершала Али ("Лунный свет").





89-я по счету церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. За церемонией смогут следить зрители в 225 странах.





Игорь Борисенко.



