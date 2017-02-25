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В китайском отеле произошел пожар, в здании заблокированы люди

25 февраля 2017, 07:52

Возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.


Пожар произошел в субботу утром в одном из отелей в провинции Цзянси на юго-востоке КНР, в отеле заблокированы люди. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Сообщается, что пожар произошел в отеле в городе Наньчан.

В настоящий момент на место прибыли пожарные расчеты. По данным агентства, возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.

Информации о точном количестве людей, которые могут находиться внутри здания, нет. Других подробностей не сообщается. Однако агентство отмечает, что на этаже, где началось возгорание, могли находиться более 10 рабочих.

Иван Булатов.

Фото: AP Photo/ Eugene Hoshiko.

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