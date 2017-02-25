В китайском отеле произошел пожар, в здании заблокированы люди

Возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.

Пожар произошел в субботу утром в одном из отелей в провинции Цзянси на юго-востоке КНР, в отеле заблокированы люди. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости





Сообщается, что пожар произошел в отеле в городе Наньчан.





В настоящий момент на место прибыли пожарные расчеты. По данным агентства, возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.





Информации о точном количестве людей, которые могут находиться внутри здания, нет. Других подробностей не сообщается. Однако агентство отмечает, что на этаже, где началось возгорание, могли находиться более 10 рабочих.





Иван Булатов.



