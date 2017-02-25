В китайском отеле произошел пожар, в здании заблокированы люди
25 февраля 2017, 07:52
Возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.
Пожар произошел в субботу утром в одном из отелей в провинции Цзянси на юго-востоке КНР, в отеле заблокированы люди. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
Сообщается, что пожар произошел в отеле в городе Наньчан.
В настоящий момент на место прибыли пожарные расчеты. По данным агентства, возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ.
Информации о точном количестве людей, которые могут находиться внутри здания, нет. Других подробностей не сообщается. Однако агентство отмечает, что на этаже, где началось возгорание, могли находиться более 10 рабочих.
Иван Булатов.
Фото: AP Photo/ Eugene Hoshiko.
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