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Опрос показал желание американцев расследовать связи Трампа с Россией

25 февраля 2017, 08:07

Против такой инициативы выступили 25% участников опроса, а еще 21% не имеют мнения на этот счет.


Более половины американцев считают, что конгресс США должен расследовать возможные связи президента Дональда Трампа с российскими властями в 2016 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен телеканалом NBC и изданием Wall Street Journal. Данные опроса опубликованы на сайте телеканала, передает РБК.

По информации NBC, ​53% респондентов хотят, чтобы было проведено расследование. Против такой инициативы выступили 25% участников опроса, а еще 21% не имеют мнения на этот счет, отмечает телеканал.

Почти также разделились голоса по вопросу о необходимости расследования возможного влияния России на выборы президента в США. Согласно данным опроса, 54% американцев считают, что конгрессу нужно провести такое расследование, еще 29% респондентов высказались против.

Среди тех, кто выступил за расследование возможных связей Трампа с Россией 80% сторонников Демократической партии США, 25% республиканцев и 55% независимых избирателей.

Опрос был проведен в период с 18 по 22 февраля. В нем приняли участие 1 тыс. человек.

Фото: AFP/ Don Emmert.

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