«Кайрат» вышел в финал Кубка Еременко

25 февраля 2017, 08:28

В финале «Кайрат» сыграет с «Сибиряком» (Новосибирск).


«Кайрат» победил московский КПРФ в полуфинальном матче Кубка Еременко по футзалу.

Матч завершился победой алматинцев со счетом 3:1. Результативным ударами у «Кайрата» отметились Игор, Дуглас Жуниор и Диваней, в составе российской команды отличился Владимир Гончаров.

В финале «Кайрат» сыграет с «Сибиряком» (Новосибирск), обыгравшим московскую «Дину» — 3:2. Матч состоится в субботу, 25 февраля.

Источник: Sports.kz.

Фото: Sports.kz.

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