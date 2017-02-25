«Кайрат» вышел в финал Кубка Еременко
25 февраля 2017, 08:28
В финале «Кайрат» сыграет с «Сибиряком» (Новосибирск).
«Кайрат» победил московский КПРФ в полуфинальном матче Кубка Еременко по футзалу.
Матч завершился победой алматинцев со счетом 3:1. Результативным ударами у «Кайрата» отметились Игор, Дуглас Жуниор и Диваней, в составе российской команды отличился Владимир Гончаров.
В финале «Кайрат» сыграет с «Сибиряком» (Новосибирск), обыгравшим московскую «Дину» — 3:2. Матч состоится в субботу, 25 февраля.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com