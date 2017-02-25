Казахстанские биатлонисты завоевали «золото» и «серебро» Азиады-2017
25 февраля 2017, 08:46
Бронзовые награды выиграли японцы.
На зимней Азиаде-2017 в Саппоро состоялась смешанная биатлонная эстафета (2×6 + 2×7,5 км).
Лучшей стала команда Казахстана в составе Галины Вишневской, Дарьи Усановой, Максима Брауна и Яна Савицкого. Серебряных медалей удостоился другой казахстанский квартет — Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов. Бронзовые награды выиграли японцы.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)
Биатлон. Смешанная командная эстафета. 2×6 + 2×7,5 км. Восемь огневых рубежей
1. Казахстан (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Максим Браун, Ян Савицкий) — 1:15:40.3 (1+5 0+7)
2. Казахстан (Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов, Антон Пантов) — +14.2 (0+3 0+6)
3. Япония — +2:44.8 (1+6 0+7).
Источник: Sports.kz.
Фото: Getty Images.
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