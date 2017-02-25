Казахстанские биатлонисты завоевали «золото» и «серебро» Азиады-2017

На зимней Азиаде-2017 в Саппоро состоялась смешанная биатлонная эстафета (2×6 + 2×7,5 км).





Лучшей стала команда Казахстана в составе Галины Вишневской, Дарьи Усановой, Максима Брауна и Яна Савицкого. Серебряных медалей удостоился другой казахстанский квартет — Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов. Бронзовые награды выиграли японцы.





Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)





Биатлон. Смешанная командная эстафета. 2×6 + 2×7,5 км. Восемь огневых рубежей





1. Казахстан (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Максим Браун, Ян Савицкий) — 1:15:40.3 (1+5 0+7)

2. Казахстан (Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов, Антон Пантов) — +14.2 (0+3 0+6)

3. Япония — +2:44.8 (1+6 0+7).







