На Кипре нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца

Кук исчез в первый день своего отпуска в Малии 1 сентября 2005 года. С тех пор его поиски не прекращались.

Останки 20-летнего британца Стивена Кука, пропавшего в 2005 году, найдены в старом колодце возле курортного городка Малиа на Кипре. Об этом сообщает греческое издание Lifo.





Скелет обнаружили 16 февраля местные жители, которые пришли чистить колодец. Рядом нашли его кожаный ремень и камеру. Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат британцу. Обстоятельства его смерти устанавливаются.





Информацию о том, что британец обнаружен, также подтвердили в Facebook его родственники.





Кук исчез в первый день своего отпуска в Малии 1 сентября 2005 года. С тех пор его поиски не прекращались.





В июне 2016 года на западе крупнейшего острова Фиджи — Натадола-Бич пропали супруги-россияне Юрий Шипулин и Наталья Герасимова. День спустя на одном из отдаленных пляжей местные жители нашли пустой автомобиль россиян с ключами в замке зажигания.





Были начаты расследование и поисковая операция, в результате которой ныряльщики обнаружили в акватории Натадола-Бич ряд фрагментов двух человеческих тел. По анализу ДНК удалось установить, что это останки Шипулина и Герасимовой. Позднее расследование было засекречено.







