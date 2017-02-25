В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов.

В частности, программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ содержит:

1) процедуру организации внутреннего контроля, включая описание функций субъекта при осуществлении внутреннего контроля;

2) процедуру отказа клиентам в установлении деловых отношений, а также отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом с направлением информации об отказе и принятых мерах по замораживанию по форме ФМ-1;

3) процедуру признания сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной;

4) процедуру представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;

5) процедуру фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе, подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций.

Документальное фиксирование операций, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган, осуществляется в пронумерованном, прошнурованном, скрепленном печатью и подписью субъекта журнале учета сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

В журнале учета сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фиксируются:

номер и дата передачи информации в уполномоченный орган;

основание для подачи сообщения;

номер и дата извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1 уполномоченным органом;

6) процедуру информирования работниками первого руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства о ПОД/ФТ, ПВК допущенных работниками субъекта;

ПВК предусматривают определение работника, либо структурного подразделения субъекта по соблюдению ПВК и реализации программ.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.