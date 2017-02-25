Сын Пеле начнет отбывать тринадцатилетний срок за отмывание денег

В пятницу вечером 46-летний Эдиньо прибыл в один из полицейских участков города Сантос.

Сын легендарного бразильского футболиста Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо, явился в полицию, чтобы начать отбывать 13-летний тюремный срок, сообщает РИА Новости.





В 2014 году бразильский суд приговорил сына Пеле к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных от наркоторговли. Однако Эдиньо оставался на свободе, пока его ходатайства рассматривались в апелляционном суде.





В четверг суд окончательно подтвердил обвинительный вердикт, однако смягчил приговор до 12 лет и 10 месяцев.





В пятницу вечером 46-летний Эдиньо прибыл в один из полицейских участков города Сантос. "Это огромное разочарование, поскольку меня обвиняют в отмывании денег, которого я не совершал", — приводит агентство Рейтер слова осужденного.





Расследование началось еще в 2005 году. Эдиньо было предъявлено обвинение в связях с известными наркоторговцами и участии в наркоторговле. Сам он категорически отвергает обвинения и заявляет, что хотя употреблял наркотики, не участвовал в их продаже. Эдиньо играл в 1990-х годах за клуб "Сантос", в котором обрел всемирную славу его отец.



