В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

Официальное открытие карнавала состоялось в пятницу в Рио-де-Жанейро. По традиции это событие было отмечено передачей символического ключа от города королю Момо - персонажу, который воплощает образ хозяина праздника. На столь ответственную роль специальное жюри ежегодно выбирает высокого и тучного мужчину из нескольких десятков претендентов, сообщает сообщает ТАСС





Главной интригой торжественной церемонии стал вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы - бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе. Негативное отношение градоначальника к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе в последние недели. На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал именно мэр, но Кривелла нарушил традицию. После долгих колебаний и противоречивых заявлений о возможности своего участия новый градоначальник не появился на открытии карнавала.





Поскольку о решении мэра стало известно в последний момент, церемония передачи ключа королю Момо началась с пятичасовым опозданием. Все это время освещающие карнавал журналисты, артисты и музыканты оркестра муниципальной гвардии, которые по традиции исполняют гимн города в момент открытия праздника, ждали появления градоначальника. В итоге вместо мэра ключ от города королю Момо вручила министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.





Другим новшеством стало место проведения церемонии. Если в последние годы она проходила напротив здания мэрии Рио-де-Жанейро, то в этот раз открытие карнавала было организовано непосредственно на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" - вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам.





Именно это сооружение, спроектированное в 1980-е гг. знаменитым бразильским архитектором Оскаром Нимейером, служит сценой для центрального события праздника, которое прославило Рио-де-Жанейро на весь мир. Речь идет о конкурсе - параде школ самбы, которые по аналогии с футбольными командами делятся на лиги. Представители высшей Специальной лиги - всего 12 школ самбы - в ближайшие дни будут в очередной раз бороться за званием победителя карнавала. Оценивать выступление каждого коллектива будет жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.





Школы Специальной лиги выйдут на самбодром в воскресенье и понедельник, а в пятницу и субботу там проходят шествия коллективов категории "А". Результаты голосования будут известные в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста и в этом году приходится на 1 марта. Однако шесть школ самбы, получившие наиболее высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме - 4 марта там пройдет так называемый парад победителей.





Дарья Юрьева.



