Сменился директор на телеканале «Казахстан»

Смена руководства произведена на национальном телеканале «Казахстан» и республиканском радио, сообщила республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

Директором Национального телеканала «Казахстан» назначен Аскар Ашимов.

Ранее он работал директором Атырауского филиала АО «РТРК «Казахстан». Генеральным директором ТОО «Республиканское радио» назначен Мади Манатбек, который в 2012-2013 годах занимал должность заместителя председателя правления АО «РТРК «Казахстан» по производству. ТОО «Республиканское радио» объединяет четыре радиоканала «Казахское радио», «Шалқар», «Астана», «Classic».

ТОО «Республиканское радио» является дочерней компанией РТРК «Казахстан».

Телеканал «Казахстан» ведет вещание исключительно на казахском языке практически на 100% территории Казахстана. Также вещание распространяется на приграничных с республикой районах Кыргызстана, России, Китая, Узбекистана.