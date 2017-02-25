В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан Правила передачи страхового портфеля и особенности передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации.

В частности, основанием для передачи страхового портфеля является:

1) решение уполномоченного лица (уполномоченных лиц) страховой организации, имеющего (имеющих) право (обязанность) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности передавать (принимать) права и обязанности по договорам страхования;

2) решение временного управляющего, временной администрации (временного администратора), согласованное с уполномоченным органом;

3) вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации.

Решение страховой организации, временного управляющего, временной администрации (временного администратора) о передаче страхового портфеля принимается в случае достаточности у страховой организации активов для обеспечения обязательств по договорам страхования по состоянию на дату принятия решения.

Решение о передаче страхового портфеля оформляется в письменном виде в произвольной форме, подписывается руководителем и членами временного управляющего, временной администрации (временного администратора) головного офиса страховой организации.

Решение временного управляющего, временной администрации (временного администратора) о передаче страхового портфеля подлежит согласованию с уполномоченным органом.

К решению о передаче страхового портфеля, представленному для согласования в уполномоченный орган, прилагаются:

перечень классов страхования, по которым передается страховой портфель;

размер предполагаемых к передаче обязательств по договорам страхования в разбивке по классам (видам) страхования;

перечень активов, которые предполагается передать в составе страхового портфеля, с указанием их стоимости, отраженной в балансе, либо оценочной (при ее наличии);

перечень мероприятий по осуществлению передачи страхового портфеля с указанием сроков их исполнения;

проект договора о передаче страхового портфеля.

Уполномоченный орган в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после дня получения решения временного управляющего, временной администрации (временного администратора) о передаче страхового портфеля и информации, предусмотренной пунктом 7 Правил, принимает решение о согласовании либо отказывает в согласовании решения о передаче страхового портфеля.

В случае согласования решения о передаче страхового портфеля, уполномоченный орган направляет временному управляющему, временной администрации (временному администратору) информацию о страховых организациях, имеющих лицензии на осуществление тех классов страхования, по которым передаются договоры страхования (перестрахования), включаемые в страховой портфель, выполняющих пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты на последнюю отчетную дату, не имеющих действующих ограниченных мер воздействия и (или) санкций, примененных уполномоченным органом.

В случае отказа в согласовании решения о передаче страхового портфеля уполномоченный орган направляет временному управляющему, временной администрации (временному администратору) основания отказа в письменной форме.

В целях оповещения страхователей и получения согласия страхователей страховая организация публикует объявление о предстоящей передаче страхового портфеля в 2 (двух) периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о передаче страхового портфеля.

Публикация объявления о предстоящей передаче страхового портфеля временным управляющим, временной администрацией (временным администратором) осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после согласования решения о передаче страхового портфеля с уполномоченным органом. Объявление о передаче страхового портфеля публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

По письменному запросу уполномоченного органа временным управляющим, временной администрацией (временным администратором) предоставляются разъяснения и подтверждающие документы, связанные с передачей страхового портфеля.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.