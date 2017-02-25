Президенту Республики Казахстан

г-ну Назарбаеву Н.А.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Вынуждены обратиться к Вам от имени всего адвокатского сообщества.

Нас как профессиональных защитников крайне беспокоят участившиеся факты нарушения судами и органами, осуществляющими уголовное преследование, основных прав человека, принципов справедливости и законности правосудия.

В своем послании от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Вы в качестве приоритетного направления обозначили обеспечение верховенства права и равенства всех перед законом, проведение ревизии всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности.

Как адвокаты мы считаем не менее важным также и кардинальный пересмотр правоприменительной практики, которая будет тормозить любые попытки позитивных изменений.

К сожалению, такие институты, как суд присяжных, равноправие и состязательность сторон, презумпция невиновности, судебный контроль над законностью досудебного расследования так и не получили должного развития в правосудии страны. Веру в них уже утратили не только участники процесса, но и сами отправители правосудия. Законность сплошь и рядом подменяется формализмом и неофициальными соглашениями между органами уголовного преследования и судами.

Адвокатура постоянно находится под угрозой утраты своей независимости. Адвокаты не имеют возможности полноценно исполнять свой профессиональный долг средствами и способами, общепринятыми в правовых демократических государствах.

Очевидно, что без свободной и независимой адвокатуры истинное правосудие существовать не может. Адвокатура, являясь элементом гражданского общества, как раз и способствует осуществлению правосудия, выступает важнейшим звеном в механизме обеспечения защиты прав человека. Однако о какой защите можно говорить, когда сами адвокаты лишены должных гарантий своей деятельности.

Как может защищать других тот, кто постоянно вынужден защищаться сам? При таких обстоятельствах в массовом порядке нарушается неприкосновенность собственности, и существенно сужаются рамки экономической свободы.

Несмотря на провозглашенные в «Плане нации 100 шагов» идеи о развитии суда присяжных и судебном контроле, Ваша политическая воля правоприменительной системой не исполняется. Законодательство в этой части подверглось лишь декоративным изменениям, которые не только не улучшили, но даже ухудшили ситуацию по сравнению с действовавшими ранее правовыми нормами.

Несмотря на заявления руководства Верховного суда и Генеральной прокуратуры, процент оправдательных приговоров адекватным образом не увеличивается; уголовный процесс продолжает носить обвинительный характер.

Вашим посланием в очередной раз поставлены задачи гуманизации административного и уголовного законодательства, снижения санкций за правонарушения в предпринимательской сфере, декриминализации экономических составов с невысокой степенью общественной опасности. Считаем необходимым обратить Ваше внимание на то, что предложения, направляемые адвокатурой по изменениям в законодательство, в основной массе игнорируются. В результате через несколько лет возникает необходимость проводить новую реформу.

Адвокатское сообщество также выражает крайнюю степень озабоченности в связи с очередной попыткой давления на адвокатуру и ограничения тем самым гарантированных Конституцией Республики Казахстан фундаментальных прав и свобод человека, в частности, права на квалифицированную юридическую помощь.

Полагаем, что такого рода попытка предпринята в недавно опубликованном Нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 14 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении». В нём прописаны условия, при которых адвокаты привлекаются к уголовной ответственности в качестве пособников своих подзащитных.

Между тем, нормативные постановления Верховного суда посвящаются только наиболее актуальным вопросам судебной практики, делам, по которым у судей возникает наибольшее число вопросов толкования и применения права и не могут содержать разъяснения судебной практики, которой нет.

Нам, как адвокатам известно, что число уголовных дел, по которым адвокаты укрывали бы преступников или иным образом пособничали в совершении правонарушений, крайне незначительно. Во всяком случае, фактов привлечения к ответственности адвокатов за подобного рода деяния не больше, чем сотрудников правоохранительных органов, например.

Если же адвокаты несут ответственность за пособничество преступникам в общем порядке, то для чего эти положения вновь повторять в нормативном постановлении? Возникают закономерные вопросы, по какой причине в этом Нормативном постановлении так много внимания уделено именно профессиональным защитникам? Обобщение, какого массива судебной практики легло в его основу? Может создаются предпосылки для искусственного фабрикования уголовных дел, в отношении неугодных адвокатов?

Недавно совместным приказом Верховного суда и МВД введён запрет на использование адвокатами в судах телефонов и компьютеров.

В наш цифровой век такое решение расценивается адвокатским сообществом как вопиющий пример противозаконного и, главное, бессмысленного ограничения прав адвокатов и представляемых ими граждан. Этот запрет не принес никакой практической пользы государству, не улучшил работу судебной системы, не способствует ее эффективности. Ничего, кроме негатива в адрес судебной власти со стороны гражданского общества он не повлёк. Представляется уместным отметить, что такие незаконные преграды де-факто были созданы и действовали задолго до официального принятия этих ограничений при доступе в здание Верховного суда. Ссылки авторами приказа на необходимость таким способом бороться с террористической угрозой, по меньшей мере надуманны.

Первый приоритет озвученного Вами послания касается ускоренной технологической модернизации экономики и общества. Он предусматривает развитие коммуникаций, повсеместный доступ к новым технологиям. Все государственные органы должны держать этот вопрос на особом контроле. Адвокаты же оказались отброшенными даже не в прошлый, а в 19 век, поскольку из всех доступных технологий при посещении судов и государственных органов у них остаются лишь перо и бумага. Тот факт, что этот ведомственный запрет прямо противоречит закону, никого не волнует.

Вами поставлена задача, добиться повышения доверия к судебной системе.

Уверены, достижение этой непростой цели станет возможным не путем сокращения прав и гарантий адвокатов (то есть тех, кто больше всего критикует за недостатки), а неукоснительным соблюдением закона при вынесении решений и приговоров, создания системы, при которой любое незаконное действие и судебный акт будут неизбежно отменены.

Мы призывали и призываем судебную систему стать более гуманной и честной по отношению к гражданам, а значит, и к адвокатам, незаконные ограничения прав которых должны быть незамедлительно прекращены. Статус адвокатуры должен быть не ниже, а, как минимум, равным статусу прокуратуры, в связи, с чем мы в рамках конституционной реформы обратились с инициативой закрепить его в Конституции, как это сделано в некоторых странах. Это позволило бы обеспечить реальное равенство всех перед законом, о котором говорится в Вашем послании. Кроме того, мы выдвинули ряд конституционных предложений, касающихся правосудия и обеспечения прав человека, основанных на признанных международных принципах.

В соответствии со статьей 40 Конституции Республики Казахстан Президент является символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент Республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом.

В целях реализации указанных конституционных положений

ПРОСИМ ВАС:

• поддержать предложения Республиканской коллегии адвокатов к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», направленные в Администрацию Президента;

• поручить государственным органам в обязательном порядке рассматривать и учитывать предложения по законотворчеству и правоприменению, поступающие от адвокатов, согласовывать с адвокатурой ключевые проекты и решения, касающиеся прав и свобод граждан.

Поставить перед Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел задачу устранить нарушения прав адвокатов, в том числе путем:

• исключения пункта 5 из Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении»;

• отмены всех правил, согласно которым адвокаты подвергаются досмотру при прохождении в здания судов и государственных органов, и у адвокатов изымаются телефоны, ноутбуки и иные технические средства, необходимые им для оказания гарантированной Конституцией квалифицированной юридической помощи.

От имени Президиума

Республиканской коллегии адвокатов

Председатель Республиканской

коллегии адвокатов А. Түгел