Трамп назвал CNN и New York Times "посмешищем"
25 февраля 2017, 12:08
Накануне журналистов CNN, New York Times, Politico и Los Angeles Times не пустили на брифинг Белого дома.
Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей. Об этом он написал в Twitter, сообщает РИА Новости.
"СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!" — отметил американский президент.
Накануне журналистов CNN, New York Times, Politico и Los Angeles Times не пустили на брифинг Белого дома. По словам корреспондента CNN, в посещении мероприятия им отказали без объяснения причин.
Дональд Трамп и представители администрации президента США неоднократно обвиняли ряд СМИ в публикации "липовых новостей". Ранее Трамп называл CNN, New York Times, NBC, ABC и CBS "врагами народа".
Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.
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