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Трамп назвал CNN и New York Times "посмешищем"

25 февраля 2017, 12:08

Накануне журналистов CNN, New York Times, Politico и Los Angeles Times не пустили на брифинг Белого дома.


Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей. Об этом он написал в Twitter, сообщает РИА Новости.

"СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!" — отметил американский президент.

Накануне журналистов CNN, New York Times, Politico и Los Angeles Times не пустили на брифинг Белого дома. По словам корреспондента CNN, в посещении мероприятия им отказали без объяснения причин.

Дональд Трамп и представители администрации президента США неоднократно обвиняли ряд СМИ в публикации "липовых новостей". Ранее Трамп называл CNN, New York Times, NBC, ABC и CBS "врагами народа".

Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.

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