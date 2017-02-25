В Алматы полицейские устроили погоню за неадекватным водителем BMW
25 февраля 2017, 12:43
Водитель был доставлен на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение.
Сегодня утром сотрудники дорожной полиции задержали водителя BMW, предположительно, находившегося в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, сегодня утром на пересечении улиц Толе би - Яссауи сотрудники полиции заметили нарушение ПДД водителем BMW. Они дали тему сигнал остановиться, но водитель, проигнорировав законные требования полиции, попытался скрыться.
Полиция начала преследование. В итоге машину удалось блокировать на пересечении улиц Яссауи и Шаляпина. Нарушителя задержали.
В отношении водителя было составлено два протокола - за нарушение ПДД и за неподчинение сотрудникам полиции. Его доставили на медицинское обследование с подозрением на наркотическое опьянение, проводится экспертиза.
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Фото: кадр из видео.
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