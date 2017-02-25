Политическая реформа в Казахстане - еще один шаг по пути

развития демократических начал в управлении государством

Жанузакова Л.Т.,

доктор юридических наук, профессор,

ведущий научный сотрудник

Института законодательства

Республики Казахстан

Действующая Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 г. на республиканском референдуме, закрепила цель построения демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы, установила основные принципы его функционирования. За пройденный период страна успешно провела основные социально-экономические и политические реформы, стала полноправным членом международного сообщества, заявила о себе как государстве, где противодействие коррупции становится принципиальным условием для будущего развития.

В соответствии с Конституцией Казахстан провозглашен государством с президентской формой правления. В Основном законе установлены нормативные основы взаимоотношений Президента со всеми ветвями власти, представленными соответствующими государственными органами и взаимодействующими между собой на основе системы сдержек и противовесов.

Казахстан трижды вносил изменения в Конституцию Республики, направленные на развитие политической системы, парламентаризма, укрепление законности, создание независимой судебной системы, усиление гарантий защиты прав человека и гражданина.

Институт Президента сыграл огромную роль в консолидации казахстанского общества и укрепления суверенитета Республики, повышения ее авторитета на международной арене. Однако сегодня настало время дальнейшего продвижения страны по пути демократизации, повышения роли Парламента и Правительства в решении социально-экономических и политических вопросов развития государства. В этой связи инициатива, проявленная Главой государства по перераспределению полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством, позволит модернизировать политическую систему общества, позитивно повлияет на внутриполитический климат в стране, снизит обеспокоенность общества относительно будущего транзита власти. Частичное ограничение президентской власти усилит гарантии парламентаризма, обеспечит эволюционность и непрерывность конституционного процесса.

В предложенном Президентом проекте изменений и дополнений в Конституцию Республики основной акцент сделан именно на передаче части своих полномочий Парламенту и Правительству. В первую очередь усиливается роль высшего представительного органа. По сути, он становится единственным законодательным органом. Если ранее Глава государства мог осуществлять законодательные функции в форме издания законов (в случае делегирования ему Парламентом законодательных полномочий - пп.3) ст.53 Конституции РК) и указов, имеющих силу закона (в случае неисполнения Парламентом требования Президента о срочности рассмотрения законопроекта - п.2 ст.61), то теперь он добровольно отказывается от этих полномочий. Необходимость появления такого рода норм можно было понять в середине 90-х гг., когда шло бурное реформирование всей системы национального законодательства, становление парламентаризма в Казахстане. Глава государства как инициатор большинства политических и социально-экономических реформ на заре независимости и в период становления Республики мог таким способом оперативно восполнять правовые пробелы и устранять противоречия в законодательстве.

С момента принятия на республиканском референдуме Конституции Казахстана прошло уже более 20 лет. Произошли коренные изменения в его социально-экономической системе: он получила официальное признание международными структурами как государство с рыночным типом экономики. Проводится реконструкция политической системы, развиваются процессы демократизации, формируются институты гражданского общества, успешно функционирует профессиональный Парламент, что нашло отражение в двух конституционных реформах 1998 г. и 2007 г. Национальная правовая система в целом отвечает потребностям и приоритетам развития страны на современном этапе. Наверное, по этим причинам, а также в силу наличия у Президента целого ряда правовых инструментов, позволяющих ему влиять на состояние законодательства, он так до сих пор и не воспользовался предоставленными полномочиями по изданию законодательных актов.

Согласно проекту Президент сохраняет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение текущей сессии Парламента, однако отказывается от прямых законотворческих полномочий.

Усиливается роль Парламента в формировании Правительства и контроле за его деятельностью. Если до сих пор структура высшего исполнительного органа определялась Президентом только по представлению Премьер-Министра, то теперь глава Правительства должен проконсультироваться с Мажилисом. То же самое касается назначения членов Правительства, за исключением министров иностранных дел и обороны, назначаемых и освобождаемых Президентом самостоятельно.

Предложено также изменить пп.6) ст.57 Конституции, согласно которому по итогам заслушивания отчета члена Правительства по вопросам его деятельности любая из Палат вправе принимать обращение к Президенту об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики. Если раньше Президент мог отклонить такое обращение и повторная постановка такого вопроса могла последовать лишь через шесть месяцев, то в новой редакции Президент освобождает от должности члена Правительства сразу. Однако обращение депутатов должно быть поддержано не простым большинством голосов как ранее, а большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Палаты. Такой порядок, с одной стороны, действительно, расширяет контрольные возможности высшего представительного органа в отношении членов Правительства, с другой стороны обеспечивает стабильность в деятельности высшего исполнительного органа, снижает риски раскола в депутатском корпусе по этому вопросу.

Кроме того, если в прежней редакции Конституции ответственность Правительства перед Парламентом и Мажилисом наступала только в случаях, определенных Конституцией (при выражении вотума недоверия и отказе в доверии), то теперь оно ответственно в равной степени и перед Президентом, и перед Парламентом, и его нижней Палатой. В этом отношении логическим развитием таких отношений становится предлагаемое закрепление в Основном Законе нормы о том, что Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента и о том, что Премьер-Министр докладывает об основных направлениях деятельности Правительства и обо всех его важнейших решениях не только Президенту, но и Мажилису.

Расширяются и полномочия Правительства. Ему передается право образовывать, упразднять и реорганизовывать центральные исполнительные органы, не входящие в состав Правительства, по согласованию с Президентом утверждать государственные программы и единую систему финансирования оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Ранее данные полномочия входили в исключительную прерогативу Президента. Кроме того, все члены Правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, назначаются Президентом по представлению Премьер-Министра.

Поправки в Конституцию страны коснутся и других органов власти. Так, предлагается дополнить полномочия Конституционного Совета рассмотрением обращений Президента о соответствии Конституции вступившего в силу закона или иного правового акта. Иными словами, данный орган будет осуществлять конституционный контроль действующих законов и иных правовых актов не только по обращениям судов, но и Главы государства.

Конституционный Совет будет также давать заключение о соответствии вносимых в Конституцию поправок на установленные ею требования о независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, которые не могут быть изменены ни в каких случаях. Тем самым расширяются сферы конституционного контроля, усиливается режим конституционной законности в стране.

Изменения и дополнения направлены и на систему местного государственного управления и самоуправления. В частности, новая редакция п.4 ст.87 Конституции предлагает определять порядок назначения или избрания акимов иных административно-территориальных единиц (районов, городов областного и районного значения, поселков, сельских округов, сел) в законе. До сих пор этот порядок устанавливался Президентом. Тем самым решение данного вопроса из сферы подзаконного регулирования передается в сферу законодательного регулирования, а, следовательно, в самостоятельную прерогативу Парламента. Правда, это не мешает Президенту и Правительству в порядке законодательной инициативы внести соответствующий законопроект в Мажилис по данному вопросу.

Новеллы распространяются и на процедуру досрочного прекращения полномочий маслихата. Действующая норма Конституции предоставляет это право Президенту, а также самому маслихату. Но во втором случае неясно было, каким актом должен завершаться процесс досрочного прекращения полномочий: решением маслихата о самороспуске или постановлением Центральной избирательной комиссии. Согласно проекту, Президент досрочно прекращает полномочия маслихата после консультаций с Премьер-Министром и Председателями Палат Парламента, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске. Подобные консультации не просто расширяют полномочия Правительства и Парламента (в лице их руководителей), но и позволяют обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение данного вопроса, просчитать все политические риски при его решении, усиливают гарантии деятельности местных представительных органов. Снимается неясность в регламентации данной процедуры в случае принятия маслихатом решения о самороспуске.

Таким образом, внесенный Президентом на всенародное обсуждение проект изменений и дополнений в Конституцию Республики свидетельствует о дальнейшем продвижении страны по пути политических реформ, укреплении режима законности и развития Казахстана как демократического, правового и социального государства. Поправки в Конституцию потребуют внесения соответствующих поправок в конституционные законы о Президенте, Парламенте, о Правительстве, о Конституционном Совете, о судебной системе, текущее законодательство. Впереди большая работа.