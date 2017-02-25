Доклад Министра национальной экономики Сулейменова Т.М. по уточнению ПСЭР РК на 2017 -2021 годы

(г. Астана, 15 февраля 2017 года)

Уважаемый Нурлан Зайруллаевич!

Уважаемые депутаты!

Прогноз макроэкономических показателей на 2017 год скорректирован на основе следующих факторов:

1) уточнения роста ВВП с 1,9 до 2,5%.

В 2017 году ВВП прогнозируется в объеме 49,7 трлн. тенге, что выше относительно утвержденного показателя на 1,35 трлн. тенге

Рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности до 3,0%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4,0%.

Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81,0 млн. тонн.

2) Прогноз цены на нефть увеличены 35 до 50 долл. США за баррель. Также, индекс цен на металлы по прогнозам увеличится на 5,5% к уровню 2016 года.

3) Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге.

Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд. долларов до 45,1 млрд. долларов, импорт - на 3,6 млрд. долларов до 32,7 млрд. долларов.

Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год.

Доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн. 891,9 млрд. тенге, что на 553,7 млрд. тенге выше утвержденного плана.

Основное увеличение поступлений ожидается по КПН, НДС за счет улучшения макроэкономических показателей и ЭТП на нефть (за счет повышения ставки ЭТП на нефть с 35 до 50 долл/за тонну при более высоких ценах на нефть.

В целях реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании Правительства 3 февраля т.г., а также принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается:

увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн.092,9 млрд. тенге до 1 трлн. 534,6 млрд. тенге;

увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд. тенге до 1 трлн. 547,9 млрд. тенге.

Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн. 880 млрд. тенге.

С учетом этого, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн. 176,4 млрд. тенге, что на 2 трлн. 615,1 млрд. тенге выше утвержденного объема.

Проект бюджета обеспечивает сохранение макроэкономической и социальной устойчивости, и обеспечивают выполнение всех социальных обязательств.

Просим поддержать!