Доклад директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Г.Т. Джолдыбаевой на брифинге СЦК

(г. Астана, 13 февраля 2017 года)

Уважаемые участники брифинга!

Регулирование отношений в сфере государственного контроля и надзора направлено на установление единых принципов осуществления контрольной и надзорной деятельности, а также в защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства.

На сегодня 61 ведомств (45 ведомств центральных госорганов и 16 местных исполнительных органов в регионах) осуществляют контрольные функции в 114 сферах деятельности субъектов предпринимательства и надзорные функции в 18 сферах.

Система контроля и надзора в определенной степени, создает единые правила поведения, обязательные для контролирующих органов, так и подконтрольных субъектов, включая субъектов предпринимательства.

В целом в нашей Республике законодательно закреплено, что взаимодействие субъектов предпринимательства и государства направлено на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и общества, стимулирование предпринимательской инициативы, сохраняя баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.

За последние 2 года, по поручению Президента Республики в стране для кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности условий предпринимательства приняты ряд кардинальных мер.

Осуществлено реформирование государственного контроля и надзора с переходом от плановых проверок на организацию проверок на основе оценки рисков, а также введены как альтернативы проверкам возможности страхования ответственности, проведения аудита, экспертиз субъектов предпринимательства в рамках Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

Тем самым созданы условия для развития предпринимательства и выстраивания партнерских взаимоотношений государства и бизнеса, формирование благоприятного бизнес-климата с переходом от политики «выявления и наказания» к политике «предупреждения и поощрения добросовестного предпринимательства».

Так, в 2016 году в отношении бизнеса инициировано 101 019 контрольных проверок, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, тогда количество которых составило 183 503 (для сравнения взяты данные 2013 года, так как в 2014 году был объявлен мораторий на проверки, а в 2015 году из-за отсутствия утвержденных критериев и проверочных листов, проводились только внеплановые проверки). Уменьшение проверок наблюдается во всех сферах контроля и надзора.

Глава Государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» перед Правительством определил задачу по разработке системных мер по дерегулированию бизнеса.

Также, выступая на расширенном заседании Правительства 3 февраля также поручил провести масштабную ревизию количества контрольно-надзорных функции совместно с Генеральной прокуратурой и НПП «Атамекен».

Вместе с тем, в 2016 году по поручению Премьер - Министра начата ревизия контрольно-надзорных функции государственных органов.

В состав данной Экспертной группы вошли представители нашего Министерства, НПП РК «Атамекен» и независимые эксперты, которые в свою очередь выработали основные подходы по ревизии и провели определенную работу по следующим направлениям:

1) уменьшение контрольно-надзорных сфер на 10 %

2) перевод в общий порядок проведения проверок 20% сфер контроля

3) сокращение и упорядочение требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства в проверочных

На сегодня совместными актами регулирующих государственных органов и МНЭ утверждены 162 проверочных листов, которые юридически содержат порядка 19 000 требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства.

Вместе с тем, Экспертной группой выявлено, что фактически в сфере санэпидблагополучия населения в официально утвержденных 83 требованиях содержатся около 11 000 требований, так как в проверочных листах имеются ссылки на требования 41 санитарных правил.

По итогам работ в Министерство представлено всего 12 проектов совместных приказов об утверждении критериев и проверочных листов, разработанных регулирующими государственными органами (МВД, МФ, МЭ, МЮ, МО, МКС, МНЭ РК, АДГСПК)

Еще подлежат разработке около 50 проектов совместных приказов.

Кроме того, до конца текущего года будут выработаны поправки в Предпринимательский кодекс, отраслевые законы по исключению дублирующих сфер контроля и надзора и переводу сфер не подпадающих под общий порядок проведения проверок.

Кроме того в рамках полономасштабной ревизии контрольно-надзорных функции планируем выработать предложения по широкому применению внедрения института альтернативы проверкам (аудит и экспертиза) и иной форме контроля и надзора, законодательно установленных мер в системе государственного контроля и надзора, направленных на предупреждение и профилактику правонарушения.

В целом, ожидается, что ревизия позволит снизить давление на субъектов предпринимательства со стороны контролирующих государственных органов, обеспечит совершенствования законодательства государственного контроля и надзора, способствует исключению коррупционных составляющих при осуществлении контроля и надзора, а также придаст новый импульс развитию предпринимательства в стране.

Вместе с тем, в целях защиты бизнеса и исключения существующих административных барьеров, Министерством на регулярной основе проводятся проверки деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

Проверки нацелены на субъектов, оказывающих наибольшее давление на бизнес и проводятся по вопросам соблюдения порядка осуществления государственного контроля и надзора в сферах деятельности субъектов бизнеса, лицензирования или выдачи иных разрешительных документов и осуществления государственной поддержки.

Проверки проводятся в выборочном порядке путем составления списка проверяемых субъектов на каждое полугодие, и в внеплановом - по жалобам субъектов предпринимательства.

Результаты проверок 2016 года свидетельствуют, что государственными органами при регулировании деятельности субъектов бизнеса, а также при реализации программ поддержки бизнеса допускаются многочисленные грубые нарушения их прав и законных интересов.

Так, в области выдачи разрешительных документов выявлены многочисленные факты выдачи необоснованных отказов, истребования дополнительных документов, затягивания сроков выдачи/отказа в выдаче разрешений, несвоевременной разработки и утверждения регламентов государственных услуг, выдачи разрешений при отсутствии всех обязательных для предоставления документов, не регистрации либо ненадлежащей регистрации заявлений предпринимателей.

В целом проверенными Министерством 10 разрешительными органами допущено более 1 500 фактов нарушений прав субъектов предпринимательства. Из них 48% составляют нарушения 2-х дневного срока выдачи отказов в связи с неполнотой, представленных с заявлением документов, а также несоблюдение сроков выдачи либо отказа в выдаче разрешительных документов - 14%, нарушение порядка выдачи разрешительных документов - 10% и иные правонарушения - 28%.

В контрольной и надзорной деятельности государственных органов по результатам проверки установлено, что контролирующими государственными органами проверки деятельности бизнеса осуществлялись без вручения либо несвоевременным вручением проверяемым субъектам актов о назначении проверки (147 фактов), без уведомления либо с нарушением сроков уведомления о проведении проверки (24 факта), с нарушением сроков составления протокола об административном правонарушении по результатам контрольной деятельности (5 фактов), несоблюдением сроков проведения проверок.

Кроме того, государственными органами акты о назначении проверок в 1097 случаях составлены без указания нормативных правовых актов, обязательные требования которых подлежат проверке, в ненадлежащим порядке оформлены акты о результатах проверки (790 фактов) и т.д.

В области осуществления господдержки в рамках программ поддержки бизнеса выявлены факты предоставления необоснованных отказов, не соблюдения сроков оказания государственной поддержки, предъявления дополнительных непредусмотренных законодательством РК требований к субъектам бизнеса на основании внутренних актов акционерных обществ, истребования излишних документов, дублирования функций, предоставления государственной поддержки без представления всех необходимых документов, не осуществления регистрации поступающих заявок, неправомерного финансирования предпринимателей, несоответствующих требованиям программы и т.д.

По итогам проверок за 2016 год составлено 46 протоколов об административном правонарушении на сумму 4,8 млн. тг. в отношении руководителей государственных учреждений (на сегодняшний день судами приняты постановления по 38 протоколам на взыскание штрафа на сумму более 4 млн. тенге.), более 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.