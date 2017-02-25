Выиграть мир труднее, чем войну: Миротворческая миссия Нурсултана Назарбаева

В основе миротворчества Нурсултана Назарбаева лежат его личные убеждения и позиция. Благодаря усилиям Главы государства снижается напряженность в отношениях разных стран. Начавшиеся вчера в Женеве переговоры по Сирии являются логичным продолжением Астанинского процесса, пишет газета " пишет газета " Литер ".

Выдающемуся государственному деятелю Франции конца XIX – начала XX века и одному из архитекторов политического мироустройства по итогам Первой мировой войны Жоржу Клемансо приписывают афоризм: «Гораздо легче выиграть войну, чем мир». Этим словам больше ста лет. Но сейчас, когда человечество снова находится на стыке эпох, и, по большому счету, мы не знаем, что нас ждет впереди, эти слова еще более актуальны, чем когда-либо.

Сегодня, когда череда глобальных экономических, геополитических кризисов и рост фундаментализма перерастают в кризис миропорядка, а лидеры сверхдержав делают ставку на силу оружия, а не убеждения, любой региональный конфликт может перерасти в глобальный. Например, сирийский узел.

В сирийский узел сегодня намертво завязаны интересы многих центров мира. Запад, Ближний Восток, Россия, Турция, Иран… И самостоятельно распутать этот узел уже все сложнее.

Напомним хронику тех событий. Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось еще в 2011 году и переросло в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой набрали силу террористические организации.

Попытки урегулировать конфликт предпринимались неоднократно, однако заметного прогресса достигнуто не было. Необходимо было вмешательство авторитетного посредника, влияние которого распространялось бы одновременно на обе ключевые точки силы – Москву и Анкару, к которым могли прислушаться обе стороны конфликта.

В результате в начале текущего года Владимир Путин и Реджеп Эрдоган предложили провести мирный диалог в Казахстане, и тем самым создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с главами обоих государств поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить такую площадку.

Но даже после достижения этой трехсторонней договоренности ни у кого не было полной уверенности в том, что стороны сядут за стол переговоров.





Слишком много крови пролито. Слишком громкие заявления сделаны. Слишком большие ставки на кону.

Однако Лидер Казахстана занял активную позицию и приложил все усилия, чтобы диалог состоялся.

Кроме личных переговоров с главами заинтересованных государств, Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем», – высказал свою принципиальную позицию Нурсултан Назарбаев.

Результатом сложных договоренностей и искусной дипломатии стали двухдневные межсирийские переговоры в столице Казахстана 23–24 января 2017 года.

Начался Астанинский процесс – мирные переговоры представителей правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции при участии ООН, России, Турции, Ирана и США.

Впервые в прямом диалоге рассматривался режим перемирия, прекращения огня и продолжения политического диалога по урегулированию конфликта.

В итоге Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР. Это самый главный результат Астанинского процесса. Не случайно международные эксперты назвали переговоры в столице Казахстана первым шагом на пути к нормализации ситуации в Сирии.

Безусловно, это большой успех. Все участвующие стороны выразили благодарность Нурсултану Назарбаеву за организацию переговоров и отмечали, что Лидер Казахстана сыграл большую роль в том, чтобы переговоры прошли в конструктивном русле.

Как заявил лидер оппозиционеров Мохаммад Аллуш, комментируя итоги переговоров: «Астанинский процесс поможет начать конституциональные изменения в стране, которые положат конец гражданской войне».

Как бы там ни было, именно переговоры, прошедшие в Астане, позволили сдвинуть с мертвой точки непростую ситуацию, в которой уже на протяжении шести лет находится Сирийская Республика, и заложили основу для дальнейшего диалога противоборствующих сил и дали шанс для нормализации отношений внутри страны.

Надвигавшийся апокалипсис приостановлен. Конец света на этот раз удалось отодвинуть.

Мир благодарен за полученную передышку. А что выиграл Казахстан? Во-первых, конфликт в Сирии как черная дыра засасывает в себя часть, пусть малую, но все же наших людей – не секрет, что были случаи, когда казахстанцы попадались в ловушку игиловской пропаганды.

Во-вторых, расстояние от границ – в наше время вещь весьма условная. И Нурсултан Назарбаев это понимает лучше многих. Поэтому он всегда стремился к тому, чтобы конфликты, в которые волей-неволей может быть втянут Казахстан, были вовремя остановлены. Так было и в Нагорном Карабахе при конфликте между Азербайджаном и Арменией. Так было и при обострении отношений между Россией и Украиной. В пользу этого говорит и весь его далеко не простой опыт управления полиэтническим и поликонфессиональным государством.

В-третьих, в Сирии волей-неволей столкнулись интересы двух ключевых союзников нашей страны – Турции и России. Нельзя было допустить разрыва отношений ни с одним из них. Уверен, в основе такого миротворчества Нурсултана Назарбаева были не только соображения геополитически и национальных интересов, но и его личные убеждения и позиция. Тем более что год назад, в начале 2016 года, ему уже пришлось выступать посредником в урегулировании драматического кризиса между этими странами.

Тот турецко-российский кризис стал испытанием не только для двух государств, но и для всего мира. Эскалация противостояния породила угрозу полномасштабного военного конфликта между двумя ядерными державами.





«Для нас большой проблемой стал кризис в отношениях между Турцией и Россией, – заявил Нурсултан Назарбаев в феврале 2016 года на встрече с тогдашним премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу. – Обе страны являются нашими важными союзниками и партнерами. Сегодня необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации».

Хроника стремительных событий тех дней напоминает, как хрупок мир и какова может быть роль личности в его сохранении.

Резкое обострение российско-турецких отношений, до этого развивавшихся успешно, наступило 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский Су-24, возвращавшийся на базу после нанесения ударов по позициям террористов в Сирии. Погибли командир экипажа и морской пехотинец из группы спасения катапультировавшихся летчиков. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину» и издал указ о жестких экономических и политических санкциях против Турции.





Развернулась межгосударственная информационная война. В считанные дни от партнерских отношений Анкары и Москвы не осталось и следа.





Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев с самого начала этого конфликта призывал стороны к мирному диалогу. И после семи месяцев конфронтации он все-таки состоялся. 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган впервые встретились. Реджеп Эрдоган публично назвал российского коллегу «дорогим другом».

Подробности тайной дипломатии стали известны из статьи турецкой газеты Hurriyet Daily News. Турецкая сторона признала исключительную роль в посредничестве Нурсултана Назарбаева, который 22 июня 2016 года по конфиденциальным дипломатическим каналам передал президенту Турции готовность Владимира Путина принять официальные извинения от Реджепа Эрдогана.

Получив эту информацию, Реджеп Таийп Эрдоган поручил подготовить послание, которое, чтобы подчеркнуть его искренность и уважительность, было решено составить на русском языке.

«Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын, работавший над черновиком вместе с русскими переводчиками и дипломатами из посольства Казахстана в Анкаре, остановил свой выбор на русском слове «извините», – рассказывает Hurriyet. – Оно было сильнее, чем «сожалеем», но не такое сильное, как «просьба о прощении».

23 июня, накануне встречи Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным на саммите ШОС, специальный посланник Реджепа Эрдогана вылетел с официальным извинением Анкары к Лидеру Казахстана в Ташкент.

Как сообщает газета Hurriyet, экипаж самолета с турецкими дипломатами долго не получал разрешение на пролет над территорией Грузии, Азербайджана, Туркмении и приземление в Узбекистане. В последние минуты добро дали все, кроме Узбекистана.

Но вновь вмешался Президент Казахстана, уговоривший лидера Узбекистана Ислама Каримова разрешить посадку турецкого самолета в Ташкенте. Больше того, Нурсултан Назарбаев лично встретил турецких посланников.

«Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините», – так звучала ключевая фраза послания Реджепа Эрдогана Владимиру Путину. Позднее российская сторона сообщила Анкаре, что Президент России принимает извинения Рейджепа Тайипа Эрдогана.

Так наступил перелом в турецко-российском конфликте и начался диалог Турции и России.

30 июня 2016 года Реджеп Эрдоган позвонил Нурсултану Назарбаеву и поблагодарил его за вклад в нормализацию российско-турецких отношений.





5 августа Реджеп Эрдоган лично выразил признательность Президенту Казахстана, когда тот первым среди зарубежных лидеров поддержал легитимного президента Турции и посетил его страну после попыток государственного переворота.

16 августа Президент России Владимир Путин на встрече глав государств в Сочи выразил особую благодарность Нурсултану Назарбаеву.





«…Хотел бы Вас поблагодарить за те усилия, которые Вы предприняли, имею в виду Вашу посредническую миссию. Как видим, она увенчалась успехом», – сказал Владимир Путин.

Сирийские события и непосредственно связанное с ними обострение отношений между Россией и Турцией стали только одним из звеньев глобального геополитического кризиса, охватившего мир. И если тогда, в начале ХХ века, спусковым механизмом послужил кризис на Балканах, то теперь триггером глобальной дестабилизации оказалась Украина. И снова линии глубокого разлома возникли между странами, близкими Казахстану.

Просматриваю СМИ последних двух лет и вижу, как весь Казахстан внимательно наблюдал за усилиями Нурсултана Назарбаева по разрядке украинского конфликта, поиску путей установления мира.

Тогда Нурсултан Назарбаев проводил очень интенсивные консультации с лидерами России, Украины, США, Германии, Великобритании, Франции.





7 августа 2014 года впервые достоянием гласности стал замысел Нурсултана Назарбаева о трехсторонней встрече на высшем уровне. «Главы двух государств обменялись мнениями о кризисной ситуации на Украине, а также о возможных совместных шагах для проведения прямых переговоров с президентом Украины в различных форматах», – сообщала тогда пресс-служба Акорды. И такие шаги были предприняты.

5 декабря 2014 года Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Франции Франсуа Олландом в Астане. Результат встречи: Нурсултан Назарбаев убедил лидера Франции в важности восстановления европейско-российского диалога для урегулирования украинского кризиса и предложил ему встретиться с лидером России немедленно.

Франсуа Олланд изменил свой график и вылетел из Астаны прямо в Москву. Незапланированная встреча президентов Франции и России состоялась в аэропорту Внуково.

19 декабря 2014 года Нурсултану Назарбаеву позвонил Петр Порошенко, пригласивший главу Казахстана посетить Украину. Этот визит состоялся 22 декабря, а накануне, 21-го, в очередной раз сорвались переговоры Киева и Донецка о прекращении боевых действий в Донбассе. Тогда Президент Казахстана публично обратился с заявлением о важности скорейшего разрешения украинского конфликта и нормализации украинско-российских отношений.

«Задача заключается в том, чтобы остановить эту войну, укрепить независимость и признать целостность территории Украины, о чем российские руководители сегодня говорят, и сесть за стол переговоров, – подчеркнул Президент Казахстана, – Казахстан одинаково относится что к России, что к Украине, я тот, как говорится, честный менеджер, который никакую сторону не поддерживает, нейтральный, который может какую-то лепту внести».

После закрытых переговоров с Порошенко Нурсултан Назарбаев из Киева вылетел в Москву. Уже в самолете он начал с учетом мнений Франсуа Олланда и Петра Порошенко от руки набрасывать компромиссные предложения, с которыми ознакомил в Москве Владимира Путина.

Вечером 11 февраля 2015 года в столице Беларуси официальные Киев, Москва, Париж и Берлин впервые сели за круглый стол обсуждать пути урегулирования конфликта. Благодарность за инициативу переговоров в «нормандском формате» Президенту Казахстана выразили все – Александр Лукашенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин.

Почему Президент Нурсултан Назарбаев всегда стремится содействовать мирному урегулированию конфликтов?

Очевидно, что, строя Казахстан практически с нуля на обломках советской империи, Нурсултан Назарбаев сталкивался внутри страны со многими угрозами, чреватыми дестабилизацией и гражданской войной. Лидер Казахстана не допустил кровавых сценариев, и Казахстан единственная страна в СНГ, не допустившая масштабных гражданских столкновений.





Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал, мир – принципиальное условие процветания многонационального народа и страны. И этот его нравственный императив – мир внутри страны – на мой взгляд, и является основой его миротворчества на мировой арене.

Весной 1992 года в рамках СБСЕ (позже ОБСЕ) была создана Минская группа по урегулированию карабахского конфликта. Однако в конце августа того же года, когда переговоры в рамках Минской группы зашли в тупик, Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой, позитивно встреченной как в Баку, так и в Ереване. 27 августа по приглашению Главы Казахстана в Алма-Ате состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. На ней стороны достигли договоренности о 60-дневном перемирии, которое поручалось инспектировать представителям Президента Казахстана в Азербайджане и Армении.

Особо важна идея Нурсултана Назарбаева о создании международной организации, которая бы обеспечивала предупреждение и мирное урегулирование конфликтов в азиатских странах. Во всяком случае, эта идея была озвучена Президентом Казахстана год спустя после первого посещения Карабаха на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года.





Тогда Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что суть его инициативы заключается в создании эффективной и универсальной структуры по обеспечению безопасности на азиатском континенте, где в отличие от других регионов мира подобный механизм еще не сформирован.

Десять лет спустя, 4 июня 2002 года был проведен I саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который по праву можно назвать историческим. В нем приняли участие главы Казахстана, России, Китая, Пакистана, Турции, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана, премьер-министры Азербайджана и Индии, уполномоченные официальные лица Ирана, Египта, Палестины и Израиля, представители государств и организаций-наблюдателей. Главным официальным итогом саммита стало принятие Декларации об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизациями.

На этом форуме по инициативе Президента Казахстана был сделан еще один важный шаг навстречу такому диалогу – были созданы условия для мирного урегулирования разгоравшегося военного противостояния двух непримиримых ядерных держав – Индии и Пакистана.

Напомним, что истоки индо-пакистанского конфликта уходят в август 1947 года, когда на месте бывшей британской колонии были образованы два государства: Республика Индия и Исламская Республика Пакистан. С тех пор серьезные трения и конфликты, переходящие в открытые военные действия, продолжаются уже более полувека. В результате погибло почти полмиллиона человек с обеих сторон.

Незадолго до саммита в Астане – в июле 1999-го – в Кашмире произошел вооруженный конфликт и начался новый виток напряжения между странами, который привел в октябре 2001-го к интенсивной перестрелке между вооруженными силами двух стран, и Индия начала обстрел позиций кашмирских сепаратистов, которых она объявила пакистанскими войсками. Фактически два государства стояли на пороге новой большой войны.

В этих условиях дипломатические усилия Президента Нурсултана Назарбаева позволили впервые усадить за один стол переговоров на площадке СВМДА в Алматы тогдашних глав Пакистана и Индии президента Первеза Мушаррафа и премьер-министра Атала Ваджпаи.

Опыт миротворчества в СВМДА пригодился Нурсултану Назарбаевув 2010 году, когда он добился председательства в другой авторитетной международной организации – Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Итоговым событием председательства Казахстана в ОБСЕ стал исторический Астанинский саммит, проведенный 1–2 декабря 2010 года. Его значение в том, что Казахстану удалось организовать встречу на высшем уровне впервые после более чем десяти лет перерыва – со времени встречи в Стамбуле в 1999 году. И впервые за это время был принят совместный документ, вошедший в новейшую мировую историю как «Астанинская декларация».

Этот итоговый документ родился в острейших дискуссиях делегаций стран – участниц ОБСЕ, у которых были серьезные расхождения видения будущего организации. Очевидцы того саммита вспоминают, что только благодаря дипломатическим усилиям Нурсултана Назарбаева представители всех 56 стран подписали Астанинскую декларацию. Журналисты, в течение нескольких часов томившиеся в ожидании новостей в пресс-центре, хорошо помнят, как глубокой ночью перед ними появился уставший, но довольный Президент Казахстана и объявил о подписании исторического документа.

Подводя итоги саммита ОБСЕ, тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Фийон сказал: «Я хочу поблагодарить Президента Нурсултана Назарбаева за инициативу по организации Саммита ОБСЕ. Сегодня в рамках ОБСЕ мы должны взять на себя смелость объявить о новом партнерстве и заложить основу безопасного мира на евро-атлантическом и евразийском пространстве. Он должен носить характер неделимой безопасности. Саммит в Астане должен ознаменовать новый решающий момент в процессе развития коллективной безопасности».

Миротворческая деятельность Президента Казахстана будет не полной без его принципиальной позиции в вопросе ядерного оружия.

После распада СССР и завершения противостояния двух супердержав многим казалось, что мир может вздохнуть спокойно – угроза ядерной войны, этого главного кошмара второй половины 20-го столетия, отходила в прошлое. Как вспоминал Нурсултан Назарбаев в своей книге «Эпицентр мира»: «Все были взбудоражены крушением советской тоталитарной системы и очарованы надеждами, связанными с возможностями глобального объединения человечества на принципах либерализма. И всем казалось: уже не осталось препятствий к этому, наивно полагая, что все образуется само собой».

Но наступившая новая посткоммунистическая эпоха не только не сняла остроту старых конфликтов, но и принесла с собой новые вызовы международной безопасности.

В их числе религиозный экстремизм, транснациональная организованная преступность, распространение оружия массового поражения, потенциальное расширение клуба ядерных держав за счет новых самопровозглашенных членов. В этих условиях главным вызовом национальной и международной безопасности стал вопрос советского ядерного наследия. А его решение – судьбоносным для Казахстана.

Мир получил четыре новых, потенциально нестабильных ядерных государства вместо одного. По мощи своего арсенала Казахстан занял четвертое место в мировом рейтинге ядерных держав. Помимо этого, на территории страны оказалась сосредоточена вся инфраструктура для воспроизводства полного цикла боевого атома: испытания, модернизации и производства ядерного оружия. Все это не давало покоя мировому сообществу, заставляя видеть в нашей стране большую потенциальную угрозу. В голливудских боевиках тех лет не редкостью было услышать о поставках террористам ядерных боеголовок или обогащенного урана из Казахстана.

Моральные принципы решения вопроса ядерного наследия были заложены Нурсултаном Назарбаевым сразу после объявления суверенитета. В августе 1991 года после долгой борьбы с союзным руководством Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом закрыл Семипалатинский полигон. Однако интересы национальной безопасности требовали гарантий со стороны других членов ядерного клуба.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев дал понять, что он готов решить вопрос о ядерном арсенале только на взаимовыгодных условиях. Дополнительно к гарантиям безопасности Казахстану требовалась поддержка для проведения экономических реформ. Переговорный процесс проходил в сложных условиях внешнего и внутреннего давления, но Нурсултан Назарбаев добился своего – официальных гарантий безопасности и территориальной целостности от всех мировых держав, и дополнительно – экономической и политической поддержки мирового сообщества. Казахстан объявил свою территорию безъядерной зоной. Беспрецедентный случай добровольного отказа от ядерного оружия сделал Казахстан одним из лидеров движения его нераспространения.

До Нурсултана Назарбаева такого прецедента в мировой политике не было никогда. Он подал пример и показал всему миру, что это возможно.





Казахстан, во главе со своим лидером показавший пример бескорыстного отказа от силовых методов обеспечения национальной безопасности, продолжает свою миссию по консолидации мира на принципах толерантности, разумности и согласия. Это не амбиции маленькой страны, пытающейся играть в большие игры – это позиция нации, на своем примере доказавшей, что можно мирно жить, сохраняя внутреннюю идентичность. Концепции конфликта Президент Нурсултан Назарбаев противопоставил идею встречи цивилизаций.

Мир нуждается в переменах, а главным рецептом в политике остается лозунг, провозглашенный когда-то в Древнем Риме: «Sivispacem, parabellum» – «Хочешь мира – готовься к войне». Римлянам он, как известно, не помог.





Лидер Казахстана предлагает новый принцип: «Хочешь мира – готовься к миру!». И этот принцип работает.

Слово за миром.

Алибек ШАХНАЗАРОВ.



