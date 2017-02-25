Сотруднику посольства КНДР пригрозили арестом по делу о смерти Ким Чен Нама

Малайзийский суд может выдать ордер на арест сотрудника северокорейского посольства в случае его отказа явиться в полицию на допрос по делу о смерти Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщило агентство Reuters, об этом заявил глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат , передает , передает ТАСС





По его словам, дипломату будет дано время на то, чтобы прийти в полицию добровольно, после чего малайзийские власти могут направить специальное уведомление с тем, чтобы заставить его сотрудничать со следствием. "Если он проигнорирует это уведомление, мы будем вынуждены пойти на следующий шаг и запросить суд выдать ордер на его арест", - сказал глава полиции. Он также отметил, что никаких новых арестов по делу о смерти Ким Чен Нама в последнее время произведено не было.





Между тем, газета Star сообщает, что в посольство КНДР в Куала-Лумпуре был доставлен некий конверт с эмблемой МИД Малайзии. О его содержании ничего не известно.





Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. 24 февраля полиция Малайзии объявила, что в ходе вскрытия тела Ким Чен Нама были обнаружены компоненты отравляющего вещества нервно- паралитического действия типа VX. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения.





По делу о смерти Ким Чен Нама подозреваются по меньшей мере восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР, уже задержаны, а еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.





Алексей Заврачаев.



