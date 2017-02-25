Сотруднику посольства КНДР пригрозили арестом по делу о смерти Ким Чен Нама
25 февраля 2017, 13:11
Дипломату будет дано время на то, чтобы прийти в полицию добровольно.
Малайзийский суд может выдать ордер на арест сотрудника северокорейского посольства в случае его отказа явиться в полицию на допрос по делу о смерти Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщило агентство Reuters, об этом заявил глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат, передает ТАСС.
По его словам, дипломату будет дано время на то, чтобы прийти в полицию добровольно, после чего малайзийские власти могут направить специальное уведомление с тем, чтобы заставить его сотрудничать со следствием. "Если он проигнорирует это уведомление, мы будем вынуждены пойти на следующий шаг и запросить суд выдать ордер на его арест", - сказал глава полиции. Он также отметил, что никаких новых арестов по делу о смерти Ким Чен Нама в последнее время произведено не было.
Между тем, газета Star сообщает, что в посольство КНДР в Куала-Лумпуре был доставлен некий конверт с эмблемой МИД Малайзии. О его содержании ничего не известно.
Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. 24 февраля полиция Малайзии объявила, что в ходе вскрытия тела Ким Чен Нама были обнаружены компоненты отравляющего вещества нервно- паралитического действия типа VX. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения.
По делу о смерти Ким Чен Нама подозреваются по меньшей мере восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР, уже задержаны, а еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.
Алексей Заврачаев.
Фото: AP Photo/ Shizuo Kambayashi.
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