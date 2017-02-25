Доклад Министра национальной экономики Сулейменова Т.М. на парламентских слушаниях по вопросам законодательного обеспечения защиты прав и интересов предпринимателей и взаимодействия НПП «Атамекен» с государственными органами

(г. Астана, 24 февраля 2017 года)



Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые депутаты!

Обеспечение защиты прав предпринимателей и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности является залогом успешного развития бизнеса в стране.

Вопросы регулирования бизнеса систематизированы в Предпринимательском кодексе, действующее законодательство в сфере предпринимательства постоянно совершенствуется. Законодательно предусмотрен механизм персональной защиты прав предпринимателей.

В этих целях обращения предпринимателей рассматриваются бизнес-омбудсменом, обладающим высоким правовым статусом.

В качестве эффективного инструмента защиты бизнеса и учета мнения предпринимателей выступает Национальная палата предпринимателей. Сегодня Национальная палата предпринимателей «Атамекен», является полноправным партнером Правительства и выражает консолидированную позицию бизнеса.

Нами обеспечено не менее 50-ти процентное участие представителей бизнес-сообщества в составах консультативно-совещательных органов.

Подписаны Соглашения и Меморандумы о взаимном сотрудничестве и взаимодействии по вопросам поддержки и развития предпринимательства между НПП «Атамекен» и всеми государственными органами, акиматами областей, городов Астана и Алматы.

В целях создания барьера для появления новых регуляторных инструментов и ужесточения регулирования государственными органами на законодательном уровне введен и действует анализ регуляторного воздействия.

Именно процедура АРВ представляет собой реальный инструмент, который позволяет в полной мере оценить масштаб существующей проблемы и риски регулирования, определить конечную цель, которую планируется достичь регулирующим госорганом с внедрением новых инструментов регулирования в сфере предпринимательства.

Для обеспечения эффективности государственного регулирования на всех уровнях государственного управления Министерством в настоящее время проводится работа по совершенствованию процедуры АРВ на нормативные правовые решения маслихатов.

Кроме того, хочу отметить, что в рамках Евразийского Экономического Союза у казахстанских предпринимателей также есть возможность защищать свои права и интересы посредством процедуры оценки регулирующего воздействия.

ОРВ в Комиссии является обязательным этапом процесса подготовки проектов решений Комиссии, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.

Процедура ОРВ предоставляет возможность направления всеми заинтересованными лицами замечаний и предложений к проектам решений Комиссии, а также обеспечивает информирование их об учете замечаний и предложений или основаниях их отклонения.

В целях защиты прав предпринимателей Министерством проводятся проверки деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на предмет соблюдения порядка проведения проверок деятельности субъектов бизнеса, соблюдения требований по выдаче разрешительных документов, а также качества и своевременности оказания государственной поддержки.

Министерством 2016 году выявлены грубые, системные нарушения законодательства со стороны государственных органов и операторов программ государственной поддержки.

При осуществлении контрольной и надзорной деятельности госорганы проводят проверки бизнеса без вручения либо несвоевременного вручения актов о назначении проверки, не соблюдают сроки проведения проверок, нарушают порядок извещения бизнеса о проведении проверки и привлечения к административной ответственности.

Так, только 4 госорганами допущено 2 231 правонарушение, из них 49 % приходится на нарушения, связанные с не указанием в актах о назначении проверки проверяемых требований, 35 % - на ненадлежащее составление актов о результатах проверки, 7 % - на проведение проверки без вручения либо несвоевременного вручения акта о назначении проверки.

По выдачи разрешительных документов установлены факты необоснованных отказов госорганов в выдаче разрешений, истребования непредусмотренных законодательством документов, нарушения установленных сроков рассмотрения заявлений и утверждения регламентов государственных услуг.

Так, 10 регулирующими госорганами допущено более 1 500 фактов нарушений прав предпринимателей при рассмотрении их заявлений о выдаче разрешений. Из них 48% составляют нарушение 2-х дневного срока и выдачи отказов в связи представлением с заявлением неполного перечня документов,14% - несоблюдение сроков выдачи либо отказа в выдаче разрешительных документов, 10% - нарушение порядка выдачи разрешительных документов.

По реализации инструментов государственной поддержки государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора необоснованно отказывают, нарушают сроки, на основании внутренних регламентов предъявляют субъектам бизнеса непредусмотренные законодательством требования.

По выявленным административным и системным барьерам, требующим внесения изменений и дополнений в законодательство в уполномоченные государственные органы, направлены соответствующие предложения.

В отношении руководителей государственных органов, допустивших вышеуказанные нарушения составлено 46 протоколов об административных правонарушений, наложены штрафы на сумму более 4 млн. тенге. Привлечены к дисциплинарной ответственности 41 должностных лиц.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Разрешите коротко остановиться на планируемых Министерством мерах в рамках реализации поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана 31 января текущего года.

В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса нами будет проведена оценка бизнес климата в регионах и городах Астана и Алматы.

Будет продолжена реализация системных мер по дерегулированию бизнеса с внедрением лучших стандартов и практик развитых стран.

Совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» до конца марта будет завершена ревизия государственных контрольно-надзорных функций, по результатам будут внесены в Правительство предложения по их сокращению.

Будут сокращены не менее 20 % сфер (5-7 сфер), не подпадающих под общий порядок проведения проверки, исключены 10% сфер (13 сфер) деятельности, подлежащих контролю, оптимизированы и конкретизированы требования, предъявляемые к субъектам предпринимательства.

В прошлом году проведена реформа по оптимизации разрешительной системы путем ее сокращения на 50 %.

Несмотря на это совершенствование разрешительной системы, остается одним из ключевых приоритетов государства.

Сегодня реформирование разрешительной системы будет направлено на оптимизацию и сокращение издержек в сферах монопольных и квазигосударственных услуг.

Будет проведена ревизия разрешений, выдаваемых предприятиями-монополистами, квазигосударственным сектором и выработаны предложения по их оптимизации.

Одним из значимых административных барьеров развития предпринимательства является предоставление бизнесом различного рода отчетности, справок и информации.

Любая отчетность, прежде всего административный барьер, влекущий значительные финансовые и временные затраты для бизнеса.

Реформирование информационных инструментов будет направленно на систематизацию их применения, сокращение издержек предпринимателей путем отмены излишних и дублирующихся информационных инструментов и требований.

В части упрощения налогового законодательства в рамках нового Налогового кодекса будут предусмотрены меры по обеспечению прозрачности налоговой системы, улучшению налогового администрирования.

С учетом международного опыта будут оптимизированы налоговые льготы и преференции, отменены неэффективные и неработающие льготы, а также льготы, противоречащие требованиям и принципам ВТО.

Для вовлечения населения страны в бизнес сектор будут осуществлены меры налогового стимулирования для малого и среднего бизнеса, в том числе для самозанятых лиц.

Будет усовершенствован механизм взимания косвенных налогов, оптимизированы действующие специальные налоговые режимы с обязательным ведением учета расходов и доходов.

В части приватизации профильными министерствами совместно с НПП «Атамекен» проведена инвентаризация подведомственных организаций, в результате определен дополнительный перечень из 103 организаций, подлежащих приватизации.

В реализацию принципов «Yellow Pages Rule» сформирован четкий Перечень видов деятельности, которые могут выполнять юридические лица (АО, ТОО) с участием государства (более 50%).

По итогам определены 35 организаций, которые подлежат передаче в конкурентную среду. Остаются в государственной собственности и не подлежат отчуждению 1 977 организаций.

В рамках исполнения Комплексного плана приватизации объекты государственной собственности и активы квазигосударственного сектора, подлежащих приватизации планируется реализовать не позднее 2018 года.

В рамках государственно-частного партнерства прорабатывается вопрос по разработке типовых контрактов для организаций социальной сферы (сервисные, доверительного управления и иные договора, соответствующие признакам ГЧП).