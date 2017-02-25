Почти 300 человек эвакуировали из торгового дома в Караганде
25 февраля 2017, 14:15
Причиной эвакуации стала брошенная черная сумка.
В Караганде из торгового центра City Mall эвакуировали около 300 человек, сообщает NewTimes.kz.
Видео оцепления территории торгового центра разместили в социальной сети Instаgram в аккаунте @denski_blog. Как выяснилось позднее, причиной эвакуации стала брошенная черная сумка.
«25 февраля в 10.48 утра на пульт 102 поступило сообщение о бесхозной черной сумке, обнаруженной у центрального входа в торговый центр. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников», – пояснили в пресс-службе ДВД области.
Владельцем сумки оказался житель Каркаралинского района. Он специально оставил сумку у входа, так как охрана не разрешила заносить ее внутрь. После этого мужчина собирался забрать сумку, но бдительные граждане опередили его.
Судя по комментариям, на данный момент сотрудники ТРЦ уже вернулись на рабочие места.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846101-018b95d8af84b9b9f1ce4bca4207954d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...