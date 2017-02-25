Государственный суверенитет:

теоретико-методологические проблемы

Айтхожин К.К. д.ю.н.,

профессор,

заведующий кафедрой конституционного,

международного права и таможенного дела

Евразийской юридической академии

имени Д.А. Кунаева

Современное конституционное развитие Республики Казахстан в контексте поэтапных демократических преобразований, идущих в нашей стране, ставит целый ряд концептуального осмысления теоретико-методологических проблем понятийно-категориального аппарата науки конституционного права, требующего существенной корректировки и объяснения. И в условиях празднования нашей страной двадцатилетия государственной независимости Республики к таким важнейшим проблемам отечественной науки конституционного права необходимо отнести, прежде всего, теоретико-методологические вопросы государственного суверенитета Казахстана, особенности его проявления в условиях демократического развития Республики.

По большому счету, вопросы государственного суверенитета являются важнейшей проблемой не только науки конституционного права, но и центральным звеном понятийно-категориального аппарата отечественного государствоведения, требующим целостного осмысления, а также всемерной практической проработки. Поэтому теоретико-правовое проникновение в содержание и сущность проблем государственного суверенитета имеет не только познавательный или идейный смысл, но и обладает практически-политической значимостью. В силу этого «первообъектом конституционного регулирования, - как пишет А.К. Котов, - мы бы назвали отношения суверенитета как порядка взаимодействия органов, структур и элементов верховной, центральной власти в «надгоризонтальном» пространстве государства и властеотношения как порядка субординации и координации между органами центральной власти и региональной и местной властями по «вертикали» [1, с.57].

В правовой литературе под государственным суверенитетом, как правило, «понимаются верховенство и независимость, т.е. такие суверенные свойства государственной власти, которые выражают ее политико-правовую сущность и проявляются в соответствующих формах во внутренне- и внешнеполитической деятельности государства» [2, с.5]. Академик Зиманов С.З. также отмечает, что понятия «суверенитет» и «независимость» применительно к государству являются тождественными понятиями (синонимы) и означают Верховную власть и ее самостоятельность в вопросах внешней и внутренней политики» [3, с.6]. В этом плане более научным и универсальным, по мнению исследователя, является понятие «суверенитет» (взятое из французского языка), т.к. понятие «независимость» является аналогией понятия «суверенитет» на русском языке» [3, с.6].

По мнению же российского исследователя А.Н. Кольева, независимость не обязательно является необходимым признаком государства. Ведь суверенитет может быть «налицо вместе с зависимостью государства и нации, которые готовы до каких-то пределов следовать в фарватере более сильного партнера в международных отношениях» [4, с.252].

Несколько в другом плане понятие суверенитета, как особого вида социальной власти, трактует А.К. Котов, отмечая, что высшей, «наиболее развитой формой социальной власти, единственно всеобщей и мобилизующей, способной на определенной территории сплотить людей в один народ, является власть государственная. Сущность ее - суверенитет. Суверенитет есть качественно определенная социальная власть, единственно достигшая своим становлением и развитием уровня целостного, всеобъемлющего качества, которое есть власть государственная. Суверенитет есть внутренняя сущность бытия государства» [1, с.13].

Таким образом, суверенность как важнейший признак государства, в правовой литературе определяется, в основном, как свойство (атрибут) государства, которое заключается в верховенстве власти государства внутри страны и независимости ее вовне. Как видно, идея государственного суверенитета затрагивает такие ключевые вопросы, как источник и природа государственной власти. Власть, осуществляемая государством, его органами и должностными лицами, является властью политической. Государство - главный и единственный носитель государственной власти, осуществляемой единой системы центральных (высших) и местных органов государства. Верховенство государственной власти внутри страны заключается в ее универсальности (только властная сила государства распространяется на все население страны); прерогативе (только государство может отменить, признать ничтожным любое проявление всякой иной социальной власти); наличии у государства таких средств воздействия и принуждения, которыми никакая иная власть не располагает; в непосредственном осуществлении властных полномочий по таким каналам (законодательство, государственное управление, правосудие, государственный надзор и контроль), которые иной социальной власти недоступны.

Но проблема суверенитета затрагивает не только иерархию властных структур в рамках государства, но и место самого государства в мировом сообществе. «Республика Казахстан является единственным правовым и историческим наследником многовековой государственности казахского народа и естественным продолжением его политического и государственного устройства, - отмечается в Доктрине национального единства Казахстана. - Казахстан принимает все меры по охране своей независимости и укреплению национальной государственности» [5, с.139].

Поэтому государственный суверенитет включает в себя такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во внутренние дела государства. Если внутригосударственное национальное право имеет своей целью выражать и осуществлять суверенитет в основном в пределах собственных границ государства, то в сфере международных отношений государственный суверенитет реализуется в установлении суверенными государствами норм международного права, а также в деятельности международных организаций, осуществляющих свои функции в соответствии с нормами международного права. Следовательно, международно-правовые действия государств во всем их объеме представляют собой область осуществления их суверенитета. Вступая в международно-правовые отношения, государства реализуют тем самым свой суверенитет. Более того, только суверенные государства, как необходимые субъекты международного права, благодаря присущему им уникальному качеству - суверенной власти - «они и только они способны обеспечить функционирование международного права», в силу своего суверенитета создавая нормы международного права, наделяя их юридически обязательной силой, приводя в действие механизм их осуществления [6, с.24-25].

Нормативной базой построения отношений государственного суверенитета в Казахстане служат принципы и нормы статей 2 и 3 Раздела «Общие положения» Конституции Республики, согласно которым сущность государства Казахстан проявляется, прежде всего, в полновластии народа, как единственного источника государственной власти. Так, пункт 2 ст.2 Конституции Республики Казахстан провозглашает: «Суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории». Пунктом 1 ст.3 Конституции Республики установлено: «Единственным источником государственной власти является народ». Тем самым Конституция связывает категорию «суверенитет» с многонациональным составом народа Казахстана. Следовательно, ни одна нация, национальная группа не могут выступать носителем и источником государственной власти в государстве, а только в целом казахстанский народ как политическая общность. В основе государственного суверенитета лежит суверенитет народа Казахстана, как важнейший конституционно-правовой принцип, которым закрепляется и гарантируется фактическая возможность осуществления гражданами нашей Республики непосредственного управления делами государства (п.1 ст.33 Конституции Республики Казахстан).

Вместе с тем важно обратить и на соотношение государственного суверенитета Республики Казахстан с системой международного права, т.к. «Конституция Республики Казахстан выполняет функцию связующего звена между национальной правовой системой и системой современного международного права, сохраняя при этом свое верховенство для гарантий суверенитета страны» [1, с.47-48]. Как видно, Конституция Казахстана исходит из того, что она, как Основной закон государства, является средством реализации суверенитета государства, воплощая, материализуя и объективируя в себе его требования [7, с.558]. Но такого варианта соотношения международного и внутригосударственного права, как отмечает академик Баймаханов М.Т., придерживаются не все страны, т.к. у каждой из них - «свое решение данного вопроса, характеризующееся особенностями как в общем подходе, так и в частностях, нюансах» [7, с.552]. Поэтому, в отличие от Конституции Республики Казахстан, конституции ряда стран провозглашают приоритет общепризнанных принципов и норм международного права перед нормативными правовыми актами национального права, соглашаясь на ограничения государственного суверенитета (Конституции Испании, Италии, ФРГ, Франции и др.). Так, согласно положениям п.1 ст.95 Конституции Испании: «Заключению международного договора, содержащего положения, противоречащие Конституции, должен предшествовать предварительный пересмотр Конституции» [8, с.192]. Ст.54 Конституции Франции также гласит: «Если Конституционный совет, запрошенный Президентом Республики, Премьер-министром, председателем одной или другой палаты, или шестьюдесятью депутатами, или шестьюдесятью сенаторами, заявит, что какое-либо международное соглашение содержит положения, противоречащие Конституции, то разрешение на ратификацию или одобрение международное соглашения, о котором идет речь, может состояться только после пересмотра Конституции» [8, с.45].

Пунктом 2 ст.3 Конституции Республики закреплены и формы осуществления народовластия в Казахстане: «Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам». Республиканский референдум и свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа.

Как видно из содержания норм Основного закона, конституционная политико-правовая природа государственного суверенитета обусловлена природой современного государства: государственная власть при осуществлении народного суверенитета принадлежит только народу. И первооснова политической жизни страны, как отмечал Ж.-Ж. Руссо, заключается в верховной власти народа как суверена, направляемая общей волей и имеющая основой общественный договор [9, с.221, 223]. Поэтому государственный суверенитет, как политико-правовое явление, самым непосредственным образом относится к сущности и содержанию реализации государственной власти, верховным носителем и единственным источником которой является казахстанский народ. Государственный суверенитет, выражающий такие существенные свойства государственной власти, как ее верховенство и суверенитет, реализуется посредством деятельности государства, его органов (Президента, Парламента, Правительства и др.). Очевидно, что без государства, как такового, государственная власть не может быть воплощена в жизнь, вследствие чего не могут быть проявлены ми суверенные свойства государственной власти. Таким образом, невозможно существование государственной власти вне, в отрыве от государства и наоборот, т.к. именно государственная власть выражает сущность государства, представляет собою первичное, изначальное, как по происхождению, так и по значению. В силу этого государственный суверенитет выражает свойства именно государственной власти, и затем уже - свойства государства [2, с.7-8].

Конституционный принцип народного суверенитета означает, что власть, принадлежащая народу, носит суверенный характер, т.е. для власти народа характерны такие свойства, как единство, полнота и верховенство.

Во-первых, единство суверенной власти народа тесно связано с единством ее источника - народа Казахстана. В свою очередь, единство источника власти обусловливает и единство самой власти. Отсюда вытекает: понятие «народный суверенитет» шире понятия «государственная власть», т.к. первое понятие включает в себя второе, но не сводится к нему.

Во-вторых, основополагающим признаком, определяющим сущность народного суверенитета, является ее полнота, за исключением сферы суверенитета личности. Полновластие народа характеризует всеобъемлющий характер его власти, ее объем, широту охвата этой властью общественных отношений. Объектом власти народа выступают общественные отношения, которые нуждаются в регламентации со стороны государства. Но в принципе нет таких вопросов, на которые потенциально не могла бы распространяться власть народа. Поэтому полнота «представительства казахстанского народа, единого в своем многообразии, непрерывность и своевременность формирования и выражения его воли и интересов в законодательстве с необходимостью предполагают не только представительные органы в нашем государстве - Парламент и главу этого государства - Президента, но еще и параллельную законодательную деятельность как Парламента, так и главы государства» [1, с.75].

В-третьих, основным признаком власти народа является ее верховенство, т.к. над гражданами нет, и не может быть иной власти, кроме власти их собственного объединения в единый народ Казахстана. Такое верховенство подчеркивает определяющее положение власти народа по отношению к любым властным отношениям в государстве, которые могут возникать в процессе деятельности государственных органов. Все это говорит о первичном характере власти народа и вторичном - государства. Такое соотношение власти народа и власти государства означает, что народ всегда имеет приоритет перед государством уже в силу природы их возникновения: государство создается на базе волеизъявления народа и изначально обусловливается характером власти народа, сущностью и содержанием народного суверенитета, а не наоборот. Властные полномочия любых государственных органов, в конечном счете, всегда производны от власти народа и подчинены ей.

Так, согласно нормам Основного закона, легитимными представителями народа Казахстана являются Президент Республики, как Глава государства и его высшее должностное лицо, и Парламент как высший представительный орган государства. При этом Президент Республики, как Глава государства, является представителем и олицетворением единства всего народа Казахстана, т.к. за него голосует вся страна как единый избирательный округ. Парламент объективно представляет многообразие народа Казахстана, поскольку избирается и формируется не только по территории единого общенационального избирательного округа, но и косвенно (избираемые депутаты Сената), разными субъектами политического процесса (Президентом Республики назначаются пятнадцать депутатов Сената с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества; Ассамблеей народа Казахстана избираются девять депутатов Мажилиса).

Таким образом, верховенство казахстанского народа выражается, прежде всего, в деятельности Президента и Парламента Республики - органов государства, образуемых волеизъявлением народа, в силу которого они должны действовать исключительно в интересах народа. Исходя из принципа народного суверенитета, органы государства могут принимать не любые, а только такие решения, которые отвечают интересам народа, как верховного суверена. Именно в силу этого право выступать от имени народа и государства принадлежит только Президенту, а также Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий. Правительство Республики и иные государственные органы выступают от имени государства лишь в пределах делегированных им полномочий (п.3 ст.3 Конституции Республики Казахстан).

Закрепляемый в конституциях современных демократических государств принцип конституционализма, согласно которому вся власть принадлежит народу, не означает, однако, полной неограниченности власти народа. В противоположность теории неограниченного или неконтролируемого суверенитета, которая предлагалась, например, Ж.-Ж. Руссо и в соответствии с которой политическая власть народа должна быть практически неконтролируемой, современный конституционализм основывается на ограниченном характере народовластия. Поэтому принцип народного суверенитета ни в кое мере не должен требовать неограниченного народоправства. Ведь важнейший принцип демократического обустройства общества - не человек для государства, а государство для человека. Конечно, права человека и права народа имманентны, но нет ничего выше прав человека, и это фундаментальное основание - «человек - высшая ценность государства» - должно быть основным принципом организации и деятельности государства, как того требует Конституция Республики Казахстан. Поэтому суверенитет народа должен быть ограничен правами личности, ее достоинством. Иначе говоря, суверенитет народа ограничен в демократическом конституционном государстве суверенитетом личности [10, с.274]. Ведь только демократия, при которой права личности суверенны и неприкосновенны, перевешивают любое давление государства или иных социальных образований, способна на развитие [11, с.198].

В этой связи выдающийся российский юрист С.С. Алексеев отмечает, что гражданскому обществу в условиях последовательно демократической, либеральной цивилизации требуется юридическая система, сутью, центром и смыслом которой являются не «просто регулирование», не власть, не некие идеологические химеры, а люди, человек. «И соответственно этому переход от видения права как исключительно силового явления, сугубо властно-государственного образования к его пониманию как института свободы и творческой активности людей» [12, с.670-671].

Кроме того, своеобразным ориентиром, на который должны равняться все государства, являются международные стандарты прав и свобод человека и гражданина. Данные стандарты приобретают большую или меньшую степень императивности, находящую выражение в том, что отступления отдельных государств от таких стандартов, грубые нарушения ими прав и свобод человека и гражданина не могут пройти для этих стран бесследно. В зависимости от конкретных обстоятельств к подобным государствам могут быть применены мировым сообществом самые различные санкции - политические, правовые, материальные, организационные. Поэтому, как отмечает академик Баймаханов М.Т.: «сказать, что вопросы статуса человека и гражданина в полном объеме составляют прерогативу отдельного государства и не касаются мирового сообщества государств, наций, международной общественности, - будет искажением реальности. Влияние международного права на характер, содержание и принципы правового регулирования данных вопросов в отдельных государствах заметно; со временем оно усиливается» [7, с.561-562].

Но, с другой стороны, необходимо осознание личностью своей личной гражданской ответственности перед обществом и государством. Поэтому в русле конструктивной работы по идейной консолидации всех слоев населения должны находиться вопросы утверждения в обществе системы действий, которая помогла бы каждому человеку ощутить гордость за причастность к нашему государству, к его богатой и славной истории, к его будущему. «Сохранение независимости и укрепления государственности, равенство возможностей и защита прав и свобод граждан, создание интеллектуальной нации и развитие национального духа, - отмечается в Доктрине национального единства, - должны стать краеугольным камнем нашего национального единства и жизненными принципами каждого из нас» [4, с.145]. И проблемы жизнедеятельности государства, и перспективы его развития должны быть близкими и понятными для каждого гражданина, и как отмечает Н.А. Назарбаев: «Следует сделать так, чтобы каждый человек с детских лет усвоил простую по сути мысль: Казахстан - мое Отечество, и я за него в ответе, как и оно за меня» [13, с.25].

Социально-политическое содержание государственного суверенитета раскрывается через его соотношение и с национальным суверенитетом. «Под национальным суверенитетом (суверенитетом нации), - по мнению видного советского исследователя проблем государственного и национального суверенитета В.С. Шевцова, - понимается полновластие нации, ее политическая свобода, обладание реальной возможностью целиком и полностью распоряжаться своей судьбой, в первую очередь, способностью политически самоопределиться, включая отделение и образование самостоятельного государства» [14, с.3].

«Суверенитет Казахстана имеет сложную этнополитическую и правовую природу, - отмечает Н.А. Назарбаев. - Он представляет собой своеобразный синтез национального суверенитета казахов (в качестве ведущего звена), возвращающего их к своим национальным истокам и традициям, и суверенитета в целом казахстанского народа как единой этнополитической общности» [15, с.37].

Но вопрос в том, есть ли в нашей стране казахстанская нация или таковой является только казахская нации. Так, по мнению национал-патриотов, все другие этносы в Казахстане, кроме казахской нации, являются лишь диаспорами или национальными группами. И поэтому национальный суверенитет Республики Казахстан может принадлежать только казахской нации, а не какой-то сборной казахстанской нации. Данный вопрос же, как отмечают отечественные эксперты, стоит на повестке дня, только как вопрос формирования политической нации - казахстанской нации [16].

Поэтому закономерно возникает и другой вопрос: какой нации в Казахстане принадлежит государственный суверенитет? Так, из содержания Закона «Об Ассамблее народа Казахстана» и Доктрины национального единства Казахстана вытекает, что Республика Казахстан - это полиэтническое государство, в котором проживает одна нация - казахстанская. Например, нормами ст.3 Закона «Об Ассамблее народа Казахстана» установлено: «Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа». В преамбуле Доктрины национального единства Казахстана также четко заявлено, что Доктрина «предлагается обществу и нации». В основной части Доктрины отмечается, что ее «необходимость рождена самой жизнью, она вытекает из логики истории, из нашей общей судьбы. Потому что без единства - нет нации. Без нации - нет государства. Без государства - нет будущего» [5, с.139]. Таким образом, речь в Доктрине национального единства Казахстана идет о казахстанской нации, т.е. в основу национально-государственного строительства положен принцип формирования культурной идентичности на базе казахстанского гражданства, а не этничности.

Да и из вышеприведенных слов Главы государства вытекает, что национальный суверенитет Республики Казахстан в целом принадлежит казахстанской нации, ведущим звеном которой является казахский народ, вокруг которого должны выстраиваться все другие этносы и национальные группы нашей страны.

Как видно, вопросы национального суверенитета относятся к достаточно тонким и деликатным проблемам, и ставить их надо весьма деликатно и взвешенно. Таким образом, идея единой нации - казахстанской нации - в современных условиях развития нашей страны является важнейшим консолидирующим фактором казахстанского общества. Но самое главное: гарантией и основой сохранения государственного суверенитета Республики Казахстан является последовательное проведение в жизнь основополагающего принципа, положенного в основу национально-государственной идентичности, - принципа «единства в многообразии», позволяющего «каждому из населяющих Казахстан этносов сохранить свое неповторимое лицо и самобытность, естественным путем интегрировавшись в качественно новую общность - народ Казахстана» [17, с.18].

Государственно-правовая политика в сфере национальных отношений должна учитывать и весь спектр цивилизационных факторов, т.к. наша страна является полиэтнической и поликонфессиональной. Поэтому важно обращать внимание на такие цивилизационные факторы, как культурные ценности, религия, исторические особенности и менталитет народа и национальных групп, его образующих, институты общественного и семейного быта, традиционный образ жизни и т.п. И обращение государства к цивилизационным факторам должно быть исключительно корректным и уважительным. В свою очередь, достижения национальных культур, их открытость для диалога, инноваций, взаимного влияния и обогащения являются общенациональным достоянием всего казахстанского народа, единство которого является залогом действенного противостояния новым угрозам и вызовам при нарастающем вовлечении Казахстана в процессы глобализации.

Так, казахстанский опыт сохранения межэтнической и межконфессиональной гармонии, бережного отношения к традициям и культурным ценностям всех национальных групп в стране в современных условиях в полной мере соответствуют глобальным тенденциям перехода от практического мышления, доминирования «национального эгоизма» к повышению роли и значения цивилизационного фактора в развитии международных отношений. Особенности цивилизационного развития Казахстана позволяют нашему государству эффективно выполнять и роль «соединительного моста» между различными цивилизациями, создавая благоприятные условия для успешной интеграции страны в мировую систему. В этой связи концепция «геополитического моста» между Востоком и Западом, разработанная Нурсултаном Назарбаевым, обеспечивает соответствие внешнеполитической стратегии нашего государства системной логике внутреннего развития Казахстана, как мощного полиэтнического, поликонфессионального государства [18, с.103].

Касаясь вопросов сохранения суверенитета Республики Казахстан в условиях глобализации, порой ставящей суверенитет современных государств под сомнение, важно отметить опыт Европейского Союза. Так, европейские национальные государства, вошедшие в ЕС, лишились ряда экономических, военных и иных функций в пользу ЕС. Но вместе с тем, как отмечает видный западный исследователь Майкл Манн: «гражданам по-прежнему необходимо, чтобы их бдительно оберегали на национальном уровне, и суверенитет здесь должен поддерживаться в самых существенных своих значениях» [19, с.398]. Национальному государству, которое только «вырастает» на мировой арене, еще далеко до заката. Поэтому, хотя «капитализм ограничил общественно-гражданские полномочия национального государства, а вкупе с военными и геополитическими тенденциями понизил и военный суверенитет большинства государств, он по-прежнему зависит от постоянных переговоров между суверенными государствами» [19, с.408].

В настоящее время Республика Казахстан является основным инициатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве, активным участником процесса реформирования СНГ, создания Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза, ЕЭП, а также строительства будущего Евразийского экономического союза. Уже с 1 января 2012 г. должно появиться Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России, как договорное объединение суверенных и равноправных государств, ни в коей мере не имитирующий бывший Советский Союз. И такая интеграция Казахстана жизненно необходима в целях выстраивания взаимовыгодных и равноправных отношений с братскими народами, ни в коей мере не нарушающих суверенитета нашей Республики. Поэтому глубоко прав Президент Беларуси Лукашенко, отмечая, что «краеугольный камень всего того, что мы собираемся построить, - суверенитет наших государств, который не отменяет даже самая тесная интеграция» [20]. Очевидно, что суверенитет государств-участников Таможенного союза не может подвергаться сомнению, т.к. является союзом суверенных государств.

Таким образом, опыт мировой истории и современных международных отношений показывает, что Республика Казахстан должна тщательно оберегать свой суверенитет и при вступлении в различные межгосударственные союзы и объединения. Сохранение независимости и укрепление независимости нашего государства должны стать краеугольным камнем динамичного развития нашей Республики, как единственного правового и исторического наследника многовековой государственности казахского народа.

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(Печатается по: Государственный суверенитет: теоретико-методологические проблемы // Независимость - главная ценность демократического государства: Материалы республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2011. - С.8-16).