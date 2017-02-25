Конституционные начала утверждения Республики Казахстан правовым государством

Айтхожин К.К.

д.ю.н., профессор,

заведующий кафедрой конституционного,

международного права и таможенного дела

Евразийской юридической академии

имени Д.А. Кунаева

В настоящее время теория правового государства закономерно занимает важное место в структуре национальной, региональной и глобальной государственно-правовой идеологии, являясь одной из ведущих теоретических конструкций, имеющих принципиальное теоретико-методологическое и политико-идеологическое значение, своеобразным ориентиром в процессе дальнейшего развития и совершенствования государственности [1, с.5-11]. Ведь исторический опыт показывает, что успешное функционирование общества возможно лишь при наличии правового государства, как политической организации, создающей с помощью права и иных правовых средств и инструментов условия для его полнокровного функционирования и развития. Более того, в настоящее время у «человечества нет иного пути и иного способа решения глобальных проблем и трудностей, грозящих тяжкими последствиями для человеческого рода, - по мнению выдающегося российского теоретика права С.С. Алексеева, - как поставить в самый центр жизни людей современное право» [2, с.710]. Важно отметить, что уже в первые годы независимости Казахстана, Президент Республики Н.А. Назарбаев, придавая особое значение вопросам строительства отечественной правовой государственности, отмечал: «Укрепление государственных начал должно сопровождаться построением правового общества. Это - задача общенационального звучания. Прежде всего, речь идет о вопросах правовой культуры и правовой реформы в республике, ибо без них общественный прогресс не состоится, а независимость будет не полной» [3, с.18].

В правовой литературе даются различные формулировки понятия «правовое государство». Например, по мнению академика Сапаргалиева Г.С. к признакам (принципам) правового государства относятся: верховенство закона, обязательность для всех государственных органов, должностных лиц соблюдения требований законов, соблюдение законов гражданами, независимость судов [4, с.191-196]. Назаркулова Л.Т. в число важнейших характеристик современного правового государства включает: верховенство правового закона, обеспеченность неотчуждаемых, естественных прав человека, справедливое государственное устройство, реализацию в жизнь требований либерализма, соблюдение критериев конституционализма, разделение государственной власти на ветви, соответствие национальной правовой системы международным стандартам в области прав человека [5, с.20].

Другие отечественные исследователи Шнитковский А.А. и Шамсутдинов Р.Ш. выделяют следующие признаки правовой государственности: приоритет и категорическое соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, народовластие, разделение власти, верховенство закона, равенство всех перед законом и судом, развитые институты гражданского общества и высокую правовую культуру граждан [6, с.12].

Примерно такой же круг признаков правовой государственности выделяется и российскими учеными. Так, известный теоретик права А.Б. Венгеров определяет правовое государство, как демократическое государство, в котором обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, признаются и гарантируются права и свободы человека, и в основу организации государственной власти положен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей [7, с.618]. По мнению члена-корреспондента РАН Е.А. Лукашевой к системообразующим признакам правового государства относятся: свобода личности, объективированная в системе ее неотъемлемых прав, приоритет прав человека по отношению к государству, функционирование системы процедур, механизмов, институтов, гарантирующих защиту субъективных прав личности, связанность законодателя правами человека [8, с.173-183].

Как видно, вышеуказанными характеристиками охватываются практически все основные признаки правовой государственности, формирующейся в странах СНГ. Поэтому с учетом данной теоретико-методологической основы выделим основные конституционные начала утверждения правового государства в Республике Казахстан.

Во-первых, Республика Казахстан, согласно положениям п.1 ст.1 ее Основного закона, утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Такая конституционная запись об утверждении Казахстана правовым государством представляется, на наш взгляд, весьма обоснованной. Утверждение Республики Казахстан правовым государством еще не есть его полное построение. Речь в Основном законе идет о формирующейся правовой государственности в нашей стране. Следовательно, правовое государство необходимо рассматривать как конституционный идеал, к которому стремится Республика Казахстан.

С другой стороны, учитывая проблемы со строительством правового государства в ведущих западных странах, важно поддержать мнение видного российского правоведа М.Н. Марченко о том, что на «практике», в реальной действительности, как показывает общественно-политический опыт современных государств, именуемых себя демократическими, правовыми и т.п., зачастую всё обстоит далеко не так. Нередко постулируемые ими официальная теория и «гуманистическая» идеология так и остаются не чем иным, как не воплощенным в жизнь теорией и идеологией» [9, с.10-11].

Вместе с тем необходимо осознавать и то, что формирование правового государства - это труднейшая задача, решение которой потребует много десятилетий, а также усилий не только государственных органов, но и всего гражданского общества. Уже отечественная практика сложного и противоречивого процесса строительства правовой государственности показывает, что - это длительный, поэтапный исторический процесс, который никогда не будет иметь завершенной картины, как это мы видим на примерах самых развитых стран мира.

Потенциал принципов и норм Основного закона должен раскрываться постепенно по мере достижения и укрепления необходимых политических, экономических, социальных и иных условий жизнедеятельности общества и государства, создания соответствующих социокультурных условий и предпосылок формирования правового государства, призванных обеспечить институтам правовой государственности «необходимый уровень легитимности и эффективности» [10, с.204]. При этом важно учесть, что у Казахстана, как и каждой отдельной страны, свой путь к утверждению правовой государственности, диктуемый менталитетом народа, достигнутым уровнем политической, правовой и иной культуры общества и другими социальными, историческими факторами становления и развития социума.

Исходя из идеи утверждения правовой государственности, как одного из основных векторов государственного строительства в Казахстане, Конституция Республики провозглашает следующие принципы правового государства:

- гражданское общество, осознающее себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия (преамбула Конституции);

- народовластие - народ является единственным источником государственной власти (п.2 ст. 3 Конституции), право граждан на управление делами государства (п.1 ст. 33 Конституции);

- разделение единой государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви (п.4 ст. 3 Конституции);

- высшая юридическая сила и прямое действие Конституции на всей территории государства (п.2 ст.4 Конституции);

- официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, как обязательное условие их применения (п.4 ст.4 Конституции);

- идеологическое и политическое многообразие, запрещение незаконного вмешательства государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства (п.1 ст.5 Конституции);

- признание и гарантирование государством прав и свобод человека и гражданина, определяющих содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов (п.1 и 2 ст.12 Конституции);

- равенство всех перед законом и судом (п.1 ст.14 Конституции);

- независимость судебной власти, имеющей своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (п.1 ст. 76 Конституции).

Вышеуказанные конституционные начала утверждения Республики Казахстан правовым государством нашли свое конкретное воплощение в статьях Основного закона, посвященных основам конституционного положения человека и гражданина, правового статуса органов государства и местного самоуправления. Однако наличие конституционных начал правовой государственности, являясь необходимым условием ее утверждения, еще не является достаточным условием для успешного строительства правового государства. Если нормы Основного закона не получают адекватного развития в других законах и подзаконных актах, то провозглашенные в нем права и свободы останутся лишь красивыми декорациями [6, с.17].

Анализ содержания вышеуказанной отечественной конституционной модели правового государства позволяет выделить три ее обобщающих признака - связанность государства правом; полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; верховенство правового закона и его господство в общественной жизни.

Прежде всего, главное назначение правового государства, основанного на безусловном суверенитете народа, подчиненности государства обществу, господстве права во всех сферах общественной жизни, состоит в правовой защите им гражданского общества и каждого его члена. В этой связи фундаментальным началом формирования правовой государственности в Казахстане является связанность государства правом. Ведь в формирующемся правовом государстве право должно играть приоритетную роль, т.к. оно, выступая мерой свободы личности и общества, создает нормативные механизмы ограничения органов государства. И именно вследствие создания таких правовых механизмов связанности государства Конституцией и иными правовыми законами, государство можно охарактеризовать «как подлинно правовое» [11, с.450]. Такое соотношение государства и права, основанное на идее правового государства, основывается на дуализме государства и права, но вместе с тем опирающейся «на общефилософское представление о праве как высшей ценности, обладающей своим собственным содержанием» [12, с.7]. Поэтому процесс формирования правового государства должен строиться на основе правовой законности, строго соблюдаемой всеми органами государства. Следовательно, государство, связанное правом, по сути, является социально-исторически обусловленной формой выражения, организации и защиты прав и свобод человека и гражданина, как высших ценностей общества.

Основным механизмом самоограничения государства, обеспечивающим соблюдение прав личности, является разделение государственной власти на три равноправные ветви - законодательную, исполнительную и судебную ветви. «Государственная власть в Республика едина, - провозглашает п.4 ст.3 Конституции Республики Казахстан, - осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противовесов». Суть такого разделения единой государственной власти - создание политико-правовых основ функционирования демократии в государстве, ограничения авторитарных тенденций развития государственного механизма. Все ветви государственной власти должны действовать строго на основе Конституции и правовых законов.

Право в формирующемся правовом государстве выступает мерой свободы всех и каждого, воплощением справедливости. В этой связи в Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (1990 г.) провозглашается, что государства-участники преисполнены решимости поддерживать и развивать «принципы справедливости, которые составляют основу правового государства. Они считают, что правовое государство означает не просто формальную законность, которая обеспечивает регулярность и последовательность в достижении и поддержании демократического порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение» [13, с.100].

Поэтому основополагающим признаком правового государства является наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина в обществе. Такое государство должно максимально закрепить в действующем законодательстве весь каталог международно признанных прав человека; органично включить права человека и гражданина во все правовые институты, обеспечив их взаимосвязь с механизмами и инструментами управления государством, социально ориентированной рыночной экономики и иных социальных институтов; создать правовые структуры и процедуры, необходимые для полнокровной реализации прав и свобод личности.

Нормами Конституции Республики Казахстан четко обозначен набор средств и методов, необходимых для охраны и защиты прав и свобод личности и указаны основные принципы правозащитной миссии государства по их признанию, соблюдению и защите. «В процессе дальнейшего утверждения в стране принципов правового государства, - отмечается в этой связи в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, - важно, с одной стороны, добиваться максимально возможной гарантированности осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина, с другой - безусловного и исчерпывающего выполнения конституционных обязанностей всеми государственными органами, должностными лицами, гражданами и организациями» [14].

Движение к конституционным идеалам осуществляется посредством не только деятельности государства, через его законы и их неуклонное осуществление, но и через повседневную деятельность гражданского общества и его институтов, в интересах которого право связывает, ограничивает государство. Так, эффективная правозащитная миссия государства невозможна без поддержки гражданского общества, как общества подлинной свободы и демократии. По Гегелю, государство должно заботиться о содействии морали, религии, благосостоянии и богатстве всех его граждан, однако непосредственную цель государства составляют не они, а право, которое, как сила, располагающая властью и независимая от побуждений единичности, обладает действительностью только в гражданском обществе [15, с.49-50]. Поэтому в современных условиях возрастает и актуальность исследования проблем соотношения правового государства и гражданского общества, характера их отношений. Ведь правовое государство в отношении гражданского общества не только осуществляет регулятивные функции, создавая обязательные для всех правила поведения, но и поддерживает порядок, организует общество, сплачивает его и защищает извне, широко используя экономические, финансовые, организационные и иные рычаги воздействия на институты гражданского общества [9, с.20-21].

В этой связи Гегель отмечал, что каждый человек только тогда понимает свою подлинную свободу, когда он как мыслящее существо сознает себя правовым лицом своего государства и действует согласно его законодательству, а само государство является выражением всеобщих интересов: «Свобода бывает вообще там, где господствует закон, а не произвол отдельного человека» [15, с.38]. Так, в соответствии с гегелевской диалектикой понятия права, движением от абстрактных форм права к конкретному праву государственного целого, находящему свое идеальное выражение в суверенитете, насилие и произвол представляют собой рецидив исторически и логически преодоленной несвободы и бесправия, неразумное и неправомерное проявление тех или иных моментов органической целостности. Суверенитет же, как государственное единовластие и полновластие, предполагает такое правовое, конституционное состояние, когда цели, функции и свобода действия всех составных частей и сфер определяются интересами целого, благом государства [16, с.318].

Важнейшим условием формирования правового государства является создание эффективных и динамичных механизмов и процедур защиты прав и свобод человека и гражданина. Н.А. Назарбаев отмечает: «Последовательность действий государственной власти должна быть особенно характерной в вопросах поддержания общественного порядка и законности, как со стороны граждан, так и государственных институтов. Государство должно восприниматься правосознанием граждан как дееспособный гарант прав и законности» [17, с.39]. В этой связи Конституция предусматривает целостную систему государственных гарантий прав и свобод личности, провозглашая: «В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией» (п.1 ст.12 Конституции). Положения ст.13 Конституции гарантируют право каждого на судебную защиту своих прав и свобод, получение квалифицированной юридической помощи, бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом. Согласно нормам п.2 ст.40 Конституции, Президент Республики является гарантом прав и свобод человека и гражданина.

Государственная защита прав и свобод личности не исключает и самостоятельных действий граждан по их защите способами, не запрещенными законом. В этой связи п.1 ст.13 Конституции Республики Казахстан провозглашает право каждого защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону. Право человека самостоятельно защищать свои права и свободы впервые, как известно, было официально сформулировано в Итоговом документе Венской встречи государств-участников СБСЕ (ОБСЕ), в котором выражена решимость его членов гарантировать эффективное осуществление прав человека и основных свобод в том числе посредством уважения права «своих граждан, самостоятельно или совместно с другими, вносить активный вклад в развитие и защиту прав человека и основных свобод» [13, с.30].

Важнейшей необходимой предпосылкой формирования правовой государственности является правовая культура, которая лежит в основе правового состояния общества, образуя его целостное ядро. Правовая культура, как концентрация всего блага, которое приносит обществу право, имеет особую социальную ценность. Ведь благодаря праву объективно необходимое упорядочение общественных отношений происходит в силу образования общезначимых, равных и относительно справедливых, устойчивых масштабов свободы деятельности субъектов правоотношений. Тем самым право, понимаемое как объективно детерминированный и общезначимый масштаб свободы, само, как особая социальная ценность, гарантируя объективно требуемую свободу субъектов правовых отношений, способствует развитию индивидуальной свободы в обществе. Признавая публично самостоятельность, инициативу и активность личности, свободу выбора и действия сообразно сложившимся обстоятельствам, право обеспечивает тем самым развитие личности, сохранение ее достоинства, удовлетворение потребностей и интересов. Поэтому без внимания к праву, не обращаясь к категориям из области права, невозможно «объяснить жизнь демократических обществ» [18, с.338]. Следовательно, правовая культура представляет собой социальную ценность в той степени, в какой позволяет индивидам пользоваться благами индивидуальной свободы в рамках оптимальных возможностей соответствующего общества.

Компонентом правовой культуры являются определенные ценностные ориентиры и идеалы, как высшие духовные ценности, лежащие вне права как юридического явления, но служащие руководящим, жизненно важным началом законодательства, правосудия и иной правовой деятельности, а также законности и правопорядка.

Все это говорит о необходимости духовного освоения обществом права, как особой формы, наполненной богатым социальным содержанием, его нравственного и гуманистического потенциала, имманентно свойственных праву критериев свободы, равенства и справедливости, прочного обеспечения достоинства личности в целях ее всестороннего и гармоничного развития.

Поэтому утверждение конституционных начал правового государства, неизбежно влекущее за собой повышение уровня правовой культуры личности, будет расширять круг лиц, пользующихся благами индивидуальной свободы, обеспечивая достоинство человека, качество и разнообразие удовлетворяемых гражданами потребностей, духовных и иных интересов, совершенствование способов защиты прав и законных интересов граждан. Следовательно, с развитием правовой государственности, повышением уровня правовой культуры граждан будет повышаться и социальная ценность права, а всестороннее развитие личности, как высшей ценности государства, в конечном итоге станет предпосылкой создания подлинно правового государства. И, наоборот, важно всегда помнить, что низкий уровень веры в закон, в эффективность правового пути решения проблем подрывает реформы, порождает и воспроизводит в обществе конфликтный потенциал [18, с.336]. Так, факты ненадлежащего отношения государственных органов и их представителей к Конституции негативно влияют на правосознание граждан, отмечается в Послании Конституционного Совета Республики Казахстан Парламенту Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» (2004 г.), что отрицательно сказывается на состоянии законности вообще и конституционной законности в частности [19, с.76].

Непременным условием формирования правовой государственности выступает верховенство правового закона и его господство в общественной жизни. Такое верховенство означает, прежде всего, что сама система органов власти, основанная на правовых началах, должна в полной мере соответствовать праву и требованиям правовых законов. Государство при принятии законов и иных нормативных правовых актов, проведении их в жизнь, и в процессе осуществления иных функций должно исходить из принципов права. Согласно требованиям Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (1990 г.) в содержание принципа верховенства закона входят:

- обязанность правительства и государственных властей соблюдать конституцию и действовать совместимым с законом образом;

- деятельность правительства и администрации, а также судебных органов, осуществляемая в соответствии с системой, установленной законом. Уважение такой системы должно быть обеспечено;

- гарантирование прав человека и основных свобод законом и их соответствие обязательствам по международному праву;

- опубликование законов, принятых по завершении соответствующей гласной процедуры, и административных правил, являющееся условием их применения. Доступность этих текстов для всех;

- равенство всех людей перед законом, их право без какой бы то ни было дискриминации на равную защиту со стороны закона. Законодательный запрет любой дискриминации и гарантирование всем лицам равной и эффективной защиты от дискриминации по какому бы то ни было признаку и др. [13, с.100-101].

Позднее в Будапештском документе ОБСЕ (1994 г.) его государствами-участниками также было, «что все действия органов государственной власти должны соответствовать принципу верховенства закона, что служит гарантией правовой защищенности личности» [13, с.103].

Как видно, основной задачей верховенства правового закона является наиболее полная правовая защита прав и свобод личности, обеспечиваемая государственными органами. Главным ориентиром законодательной и правоприменительной практики являются именно права и свободы человека и гражданина. Поэтому смысл и содержание законов и иных нормативных правовых актов, их применение, согласно предписаниям Основного закона, насколько они соответствуют обеспечению прав и свобод личности. Только в данных условиях верховенства правового закона и правовой формы организации власти возможно наибольшее приближение государства к идеалам правовой государственности. Важно отметить, что в правовой системе практически нет законов, безразличных, нейтральных к правам человека даже в тех случаях, когда они регулируют отношения, на первый взгляд, удаленные от этих прав (например, компетенцию каких-либо органов государства, хозяйственную или финансовую деятельность предприятий и т.п.). В конечном итоге, любые законодательные акты замыкаются на сфере прав и свобод человека и гражданина [8, с.191].

Утверждение правового государства неразрывно связано и с экономическим развитием общества, которое может способствовать культурным переменам, стабилизирующим демократические процессы. Так, ключевой постулат государственной политики Республики Казахстан: «Сперва - экономика, потом - политика» стал основой для проведения демократических преобразований в Казахстане, обеспечивая продвижение страны по пути демократии и правовой государственности, решение социальных проблем общества. «Альтернативная интерпретация предполагает, что экономический прогресс постепенно ведет к социальным и культурным изменениям, которые укрепляют демократические институты, - отмечает в этой связи видный американский исследователь Р. Инглхарт. - Такой подход помогает понять, почему демократия лишь недавно получила широкое распространение и почему даже сейчас ее следует искать в первую очередь в экономически развитых странах - в тех, которые предпочитают ценности самовыражения ценностям выживания» [20, с.304]. При этом экономическое развитие не только трансформирует социальную структуру общества, внедряя массовое образование, профессиональную специализацию, расширяющиеся организационные сети и другие факторы, содействующие вовлечению масс в политику, но и ведет к формированию свободно мыслящих работников, к утверждению «ценностей, в ряду которых видное место отводится самовыражению и участию в принятии решений. Благосостояние, которое оно влечет, укрепляет легитимность режима, а это помогает демократическим институтам устоять в трудные времена» [20, с.302].

Вместе с тем необходимо отметить, что ситуацию с правами человека существенно усложняют социальная дифференциация общества, возникшая из-за резкой поляризации населения по признаку отношения к собственности, отсутствие продуманной системы социальных лифтов между слоями общества и иные социальные вопросы (нерешенность правовых вопросов взаимоотношений работодателей и работников, пенсионного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса и др.). Поэтому укрепление уважения к правам человека в обществе непосредственно связано с сокращением социальной дифференциации за счет расширения «среднего класса» и общего подъема жизненного уровня народа. Так, в высокоразвитых западных странах успешно претворяется тезис XXI Конгресса Социнтерна о необходимости перехода от «государства всеобщего благосостояния» к «государству социальных инвестиций», т.е. усиления «развивающейся» функции социальной политики, которая должна содействовать превращению людей, живущих за счет государственных пособий, в самостоятельных граждан, имеющих достаточные средства существования. Ведь без свободных индивидов, без прав и свобод человека невозможно и само право как таковое. «Право, как необходимая форма свободы, вообще возможно и имеет смысл лишь при наличии свободных и независимых индивидов - субъектов права» [21, с.683].

Таким образом, формирующееся в Казахстане правовое государство, основные цели которого - защита прав и человека, утверждение закона и связывание государства правом, должно всемерно способствовать распространению права в социальном пространстве, обязывая участников общественных отношений действовать по праву и в соответствии с правом, исключать противоправные подходы в достижении общественно значимых результатов.

Исключительное важное социально-политическое значение для формирования правового государства имеет и своевременное решение государством и институтами гражданского общества вопросов образования в области прав человека. В Итоговом документе Венской встречи государств-участников СБСЕ (ОБСЕ) особо отмечается, что государства-участники будут «эффективно обеспечивать право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в соответствии с ними, и с этой целью публиковать и делать доступными все законы, административные правила и процедуры, относящиеся к правам человека и основным свободам» [13, с.100]. Ведь понимание гражданами сущности и роли прав человека в становлении и развитии правовой государственности и правового общества имеет первостепенное значение для эффективного осуществления основных прав и свобод личности. Каждый гражданин должен иметь право знать свои права и уметь их грамотно защищать. Вместе с тем необходимо отметить, что Конституционный совет Республики Казахстан в Посланиях Парламенту Республики о состоянии конституционной законности неоднократно, обращая внимание на недостаточный уровень правовой осведомленности граждан, полагал «необходимым проведение соответствующими государственными органами комплексных мероприятий по повышению качества правового обучения населения» [22, с.104].

В целях воссоздания государственной системы правового просвещения населения, важно также осмысление проблем реализации Постановления Главы государства от 21 июня 1995 г. №2347 «О мерах по организации правового всеобуча в Республике Казахстан» и принятой на ее основе Комплексной программы правового всеобуча в Республике Казахстан, утвержденной Постановлением Правительства от 13 мая 1996 г. Прежде всего, все это требует создания и специальной системы образования в области прав человека. В этой связи можно рекомендовать Министерству образования и науки проработать вопрос о разработке и введении учебного курса «Права человека» в высших, средних специальных учебных заведениях и общеобразовательных школах.

Представляется необходимым и ускорение введения института административной юстиции на основе принятия Парламентом Республики Административно-процессуального кодекса. Административная юстиция, призванная рассматривать публично-правовые споры граждан с государственными органами, как показывает мировой опыт, является эффективным инструментом защиты прав и свобод личности от незаконных действий органов исполнительной власти. В силу этого в развитых странах совершенно справедливо подчеркивается роль административной юстиции не только в контексте обеспечения прав и свобод личности. Более того, в условиях расширения круга объектов правового регулирования в области социальной сферы и возрастания объема ведомственного нормотворчества вопросы соблюдения прав и свобод личности в сферах деятельности органов исполнительной власти, приобретают исключительное значение.

Важно также ускоренное решение вопроса консолидации возможностей государства по решению проблем подготовки разнопрофильных юридических кадров, поставленной в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, что позволит избежать распыления государственных ресурсов и повысить качество подготовки юридических кадров высшей квалификации. Речь должна идти о воссоздании Государственного юридического университета (академии), как базовом консолидирующем вузе по подготовке разнопрофильных юридических кадров для органов государственного правоохранительного аппарата и повышению квалификации юристов с высшим образованием. Необходима также ликвидация маломощных юридических факультетов при различных государственных и негосударственных вузах. Частные же юридические вузы должны заниматься подготовкой юридических кадров высшей квалификации только для негосударственной сферы общества.

Важнейшую роль в процессе формирования правовой государственности должна сыграть отечественная юридическая наука. Без должного внимания к вопросам правового развития общества, фундаментального осмысления категориально-понятийного аппарата теории правового государства невозможно объяснение сути и содержания современных общих тенденций социального развития и перспектив нашей страны. Поэтому ученые-юристы и их научные коллективы должны постоянно разрабатывать научные основы правовой политики, основанной на всестороннем и глубоком анализе тенденций развития действующего права, ближайших и отдаленных правовых перспектив государства и общества.

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(Печатается по: Конституционные начала утверждения Республики Казахстан правовым государством // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Конституционная законность - основа правового государства и свободы личности» (22-23 декабря 2011 года) /Под общ. ред. И.И. Рогова, Е.Б. Сыдыкова. - Астана, 2012. - С.54-64.)