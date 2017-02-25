Вопросы развития правовой системы

Республики Казахстан в контексте реализации

концепции правовой политики

Айтхожин К.К. д.ю.н., профессор,

заведующий кафедрой конституционного,

международного права и таможенного дела

Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева

Поэтапная разработка и реализация фундаментальных государственных проектов по вопросам правового развития Республики Казахстан показывают непреходящее значение действующего права как мощного, уникального, во многом незаменимого социального регулятора. Ведь именно в правовой форме, при помощи регулятивных свойств действующего права, всей системы правовых средств решаются в условиях современного развития Казахстана основные проблемы в социальной, политической, экономической и иных областях жизнедеятельности общества.

Особое место права в современной жизни общества объясняется тем, что «только право! (и только право человека!), - как отмечает выдающийся российский теоретик права С.С. Алексеев, - способно осуществить коренную историческую миссию цивилизации на высоких ступенях развития человеческого рода - обеспечить свободу людей, раскрепостить активность человека и невиданную силу Разума, а отсюда привести ко всесторонней и глубокой модернизации общества, всех сторон жизни людей, к достижению высокого уровня благосостояния общества, достойной жизни каждого человека на высоких гуманистических началах, полной, насколько возможно, реализации его индивидуальности» [1, с.680-681]. Именно поэтому, в силу своих уникальных социальных возможностей (способностей) и, следовательно, при практической реализации не имеющих альтернатив функций права, «само явление права, его понимание как крупного, высокозначимого, социального института, которому уготована дальняя перспектива», способно существенно (а может быть, и решающим образом) повлиять на судьбу человеческого общества» [1, с.9-10].

Всё возрастающая организующая и творческая роль права в условиях модернизации всех сторон жизнедеятельности государства и общества определяет необходимость формирования и развития целого ряда направлений в теории права, исследующих новые аспекты, возможности права как одного из оптимальных средств управления социальными процессами. Вместе с тем требуются новые решения, связанные с исследованием содержания и сущности современного права, функций права, его социальной ценности, механизма правового регулирования и его эффективности, действия и реализации права, которые позволят глубже раскрыть закономерности и тенденции развития отечественного права, соотношение правовой формы с содержанием регулируемых общественных отношений.

Важно также обратить внимание и на неразрывную связь правового регулирования с другими элементами системы социального регулирования - политическими, социальными, экономическими, духовными и иными составляющими сферы общественных отношений. Ведь только с максимальным учетом системности социального регулирования возможно избрание оптимальной формы правового регулирования, определение необходимости расширения либо сужения его сферы в каждой конкретной области общественных отношений.

Поэтому в «практическом плане, в целях разработки и, что случается чаще, конкретного применения права, - как отмечает известный французский ученый Жан-Луи Бержель, - юристы вынуждены прибегать к общей теории права для того, чтобы обнаружить, интерпретировать, ввести в действие возможные решения. Для того, чтобы установит юридическую связь, защитить интересы, разрешить спор, а также для того, чтобы определить серию правовых ситуаций, необходимо произвести инвентаризацию норм и интересов, имеющих отношение к делу, представить их в деталях, ввести в действие различные институты, юридические инструменты, сблизить фактический и правовой материал, взвешенно оценить возможные результаты, интегрировать их в правовую, экономическую, политическую, социальную систему. Необходимо квалифицировать правовые ситуации, увидеть их различные аспекты, изыскать применимые для них тексты и материалы судебной практики и, определив их сходства и различия, описать варианты нового использования, нейтрализовать возможные противоречия между нормами, сравнить их значимость, зафиксировать сферу их применения … Для того, чтобы проделать всю эту работу, необходимо опираться на общую теорию права, на дух текстов, на юридическую терминологию, на определение концептов, на юридические категории, на иерархию текстов, на различные методы суждения, на принципы интерпретации закона, на механизмы доказательства, организации судопроизводства, судебного процессаменения права, - как отмечает ви, что случается чаще, конкретного применения права, - как отмечает » [2, с.29-30].

Среди теоретических проблем правовой науки на первостепенное место выдвигаются также вопросы прогнозирования, научного предвидения перспектив развития правовой системы Республики Казахстан, исходя из современных тенденций развития общества и государства.

Тем более проведение в жизнь Государственной программы правовой реформы в Республике Казахстан (1994-2001 гг.) и Концепции правовой политики Республики Казахстан (2002-2009 гг.) убедительно подтвердили необходимость и практическую ценность правовых прогнозов развития государства и общества. Так, главным результатом исполнения Государственной программы правовой реформы стало принятие Конституции Республики Казахстан 1995 г., определившей стратегические направления развития общества и государства. Прежде всего, в развитие норм Основного закона были приняты конституционные законы «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О республиканском референдуме», «О выборах в Республике Казахстан», «О Конституционном совете Республики Казахстан» и другие законодательные акты, составившие основу современного отечественного законодательства.

На основе прогнозных положений Государственной программы правовой реформы получили дальнейшее развитие такие ведущие отрасли действующего права, как конституционное и гражданское право. В уголовном праве была определена принципиально новая иерархия социальных ценностей, подлежащих уголовно-правовой защите, основанная на приоритете естественных, неотъемлемых прав и свобод человека. Самым существенным образом были изменены гражданское процессуальное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, в настоящее время в значительной степени соответствующее современным правовым принципам, утвердившимся в мировом сообществе.

Главными итогами реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан, определившей основные направления развития правовой системы страны на период с 2002 до 2010 гг., стало существенное обновление основных отраслей национального законодательства (конституционного, административного, гражданского, банковского, налогового, финансового, таможенного, экологического, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства). В соответствии с положениями Концепции были разработаны и приняты новые кодифицированные акты: в 2003 г. - Лесной, Земельный, Таможенный, Водный кодексы; в 2007 г. - Трудовой, Экологический кодексы; в 2008 г. - Бюджетный, Налоговый кодексы.

В это же время государством были приняты меры, позволившие вывести нормотворческий процесс на новый качественный уровень. Среди этих особое место занимают перспективное планирование законопроектной деятельности; ведение научной (правовой, антикоррупционной, криминологической и др.) экспертизы проектов нормативных правовых актов; полное финансовое обеспечение принимаемых законов.

Во вновь принятой Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы также подтверждается линия руководства страны на необходимость перспективного подхода к назревшим вопросам правового развития государства и общества, своевременную разработку обоснованных правовых прогнозов [3]. «Фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике и политике, процессы глобализации, а также внутренняя динамика развития страны, - отмечается в Концепции правовой политики, - не позволяют останавливаться на достигнутом. В целях обеспечения соответствия национального права новым вызовам времени необходимое дальнейшее совершенствование нормотворческой и правоприменительной деятельности государства».

Таким образом, действующая Концепция правовой политики представляет собой системный, основанный на данных социально-правовых прогнозов и методах социально-правовой прогностики политико-правовой документ, определивший долгосрочную перспективу развития правовой системы страны, правовых отношений и правовой политики государства. Актуальность принятия таких прогнозных документов в правовой сфере общества очевидна в контексте практических потребностей совершенствования действующего права страны.

Правовое прогнозирование представляет собой систематический процесс получения вероятностной научной информации об основных направлениях и тенденциях развития правовой системы страны на обозримую историческую перспективу. Оно должно включать в себя научную прогнозную оценку развития и совершенствования отраслей действующего права, их основных институтов норм, механизма правового регулирования, правового сознания общества и различных социальных групп, тенденций развития и укрепления демократической правовой идеологии общества, совершенствования системы правового просвещения и правового воспитания населения.

Именно поэтому в Концепции правовой политики отмечается, что особое внимание следует уделить прогнозно-аналитическому обеспечению правотворческой деятельности, которая будет основываться на постоянном мониторинге тенденций развития отраслей права и правовых систем, анализе практики применения нормативных правовых актов. Прогнозно-аналитическое обеспечение правотворческой деятельности позволит создать современную по содержанию и методам регулирования систему, наглядно отражающую все этапы нормотворческой и правоприменительной деятельности по каждому правовому акту, - его разработку, принятие, применение, внесение изменений и дополнений, признание утратившим силу либо разработку нового правового акта.

Посредством таких процедур и механизмов прогнозно-аналитического обеспечения правотворческой деятельности оптимизируется и становится системной нормотворческая деятельность государственных органов. При этом широкое применение социологических методов при правовом мониторинге позволит максимально учесть общественное мнение в ходе осуществления правовой политики.

Важное значение Концепции правовой политики состоит в том, что она является основой разработки планов правотворческой деятельности государственных органов, дальнейшего изучения тенденций развития правовой системы и ее отраслей, комплексных правовых институтов, более подробного анализа объективных закономерностей развития правовых и связанных с ними политических, экономических, социальных и иных процессов.

Важно при этом обратить внимание на необходимость фундаментального изучения действующего права как единой системы. Такой подход к исследованию права позволит наметить меры обеспечения одного из основных условий функционирования права как системы - внутренней согласованности ее элементов - имеет существенное значение для разработки мер по повышению эффективности правового регулирования.

Всё это требует фундаментальной теоретической разработки таких вопросов, как определение общих закономерностей и особенностей построения системы права и системы законодательства, соотношение системы права и системы законодательства в целом, так и по отдельным отраслям, обоснование выделения и конструирования новых комплексных правовых институтов и др. Актуальность данных проблем объясняется, прежде всего, тем, что в отличие от системы права, первичным элементом которой является норма права, первичным элементом системы законодательства служит нормативный правовой акт. Очевидно, что система права и система законодательства, будучи различными по своей гносеологии, структуре и закономерностям развития, не могут совпадать.

С другой стороны, необходимо обратить внимание и на неразрывную внутреннюю связь между системой права и системой законодательства. Например, объединяя в одном нормативном правовом акте нормы различных отраслей права, законодатель должен учитывать специфику правовых средств каждой отрасли, их соотношение и взаимодействие. Следовательно, разработка проблем системы права неразрывно связана с совершенствованием законодательства.

В частности, успешное решение таких вопросов, как принципы построения системы права и системы законодательства, способы взаимосвязи, взаимодействия структурных частей и элементов систем, основные тенденции и направления развития правовой системы и системы законодательства. Речь идет, таким образом, о необходимости создания научно обоснованной модели системы права и системы законодательства, их оптимального соотношения.

В этой связи в Концепции правовой политики отмечается, что в целях повышения эффективности нормотворческой деятельности необходимо продолжить работу по систематизации действующего законодательства, дальнейшей консолидации в разрезе отраслей законодательства; освобождению его от устаревших и дублирующих норм, восполнению пробелов в правовом регулировании, устранению внутренних противоречий в действующем праве; минимизация отсылочных норм в законах расширению практики принятия законов прямого действия в рамках круга вопросов, по которым в соответствии с Конституцией могут приниматься законодательные акты.

Принципиально важным является и положение Концепции правовой политики о введении международных стандартов оценки нормативных правовых актов, что позволит более полно учитывать интересы граждан, общества и государства, обеспечивать эффективность, экономичность и рациональность норм права.

Важно нормативное закрепление всех видов научных экспертиз проектов актов путем определения их критериев, задач, а также стадий их проведения. Именно такой подход к экспертизе позволит в ходе правотворческого процесса обеспечить полноценный учет финансово-экономических, социально-политических последствий принятия нормативных правовых актов.

Имеется необходимость во введении научной экспертизы и на проекты международных договоров Республики Казахстан.

Таким образом, развитие системы научной экспертизы поможет решать задачу подготовки проектов нормативных правовых актов, отвечающих современному состоянию и перспективам развития общества и государства.

Центральным звеном правовой системы является право, как совокупность организованных в отрасли, подотрасли и институты правовых норм, внешней формой и источником которых является законодательство. В иерархической структуре законодательства в настоящее время характерно усиление регулирующего воздействия закона, как акта, обладающего особой юридической силой и занимающего ведущее место и в общей, и в отраслевых системах нормативных актов. В этой связи в Концепции правовой политики отмечается, что на уровне закона определено 17 отраслей законодательства, правовое регулирование которых должно осуществляться кодексами.

Вместе с тем кодификация - это не единственный инструмент систематизации законодательства. Поэтому в Концепции правовой политики указывается, что следует использовать и другие инструменты систематизации законодательства, например, консолидацию, представляющую собой объединение норм права, регулирующих в одном законодательном акте определенные отношения. Консолидированные (укрупненные) законодательные акты, как правило, хотя и не содержат значительного числа новых норм, но сводят воедино в рамках определенного подотрасли, института, субинститута законодательства нормы, которые ранее были разбросаны в различных нормативных правовых актах. Тем самым повышается внутренняя согласованность правового регулирования, устраняются выявленные в ходе применения ранее действовавших правовых актов пробелы и противоречия. Все это способствует повышению эффективности правового регулирования.

В этой связи перспективным является внедрение и законодательное закрепление понятия «консолидированный» или «комплексный» закон, предметом регулирования которых будут правоотношения, носящие комплексный характер. Таким образом, в Концепции обращается внимание на большие и пока мало реализованные резервы развития правовой системы путем его упорядочения не только в масштабе отраслей и институтов законодательства, но и более крупных звеньев - консолидированных или комплексных законов. Различия между отраслями законодательства и комплексными законами в данном случае могут состоять в различиях широты круга охватываемых ими общественных отношений и обусловленного ею характера связей между законодательными актами.

Что касается кодификации, то эту высшую форму систематизации права следует использовать взвешенно и достаточно ограниченно, и главным образом, к сложившимся отраслям права, в тех сферах однородных общественных отношений, где без кодификации невозможно добиться эффективного правового регулирования.

Принятию любого кодекса должна предшествовать большая нормотворческая и правоприменительная практика, ее тщательный мониторинг, анализ и оценка, поставленные на системную основу. Отрасль права должна «созреть» до уровня кодификации.

Но в любом случае и кодификация в рамках комплексных отраслей законодательства и принятие Парламентом «комплексных» законов предполагают в качестве необходимой предпосылки и условия эффективности их действия наличие уже реализованной упорядоченности в рамках тех отраслей законодательства, адекватных отраслям права, к которым они тяготеют, поскольку содержат принадлежащие им нормы права.

В любом обществе, как отмечается в Концепции правовой политики, имеется сложная система социально значимых интересов. Реализация таких интересов осуществляется, в том числе через механизмы официального и неофициального лоббирования в законотворческом процессе. В связи с этим такому явлению, как лоббирование, необходимо придать легальные рамки и соответственно регламентировать отношения, связанные с пропагандой разработки, обсуждения и принятия Парламентом проектов законов.

В современной правовой и политической литературе является общепризнанным мнение о том, что лоббизм - это объективное явление демократической политической системы, неизбежная принадлежность общества, которое допускает экономический и политический плюрализм в качестве нормы своей жизнедеятельности. В той или иной форме лоббизм фактически существует в любом обществе, но степень развитости института лоббирования, его цивилизованности и интенсивности, зависит от характера политического режима, структуры политической системы, политической культуры, исторических традиций и других особенностей каждой конкретной страны. Общим же нормативным показателем интенсивности и результативности лоббистской деятельности являются разрешающие способности политической системы, под которыми понимаются, прежде всего, количество и качество имеющихся в ней точек доступа, воспользовавшись которыми группы интересов могут включиться в процесс принятия решений органами государственной власти.

Лоббирование представляет собой одну из форм участия граждан в управлении государственными делами. Принятие Закона «О лоббировании» будет дальнейшим развитием статьи 33 Конституции Республики Казахстан о праве граждан участвовать в управлении делами государства. Посредством лоббистской деятельности граждане получают возможность воздействовать на деятельность Парламента и иных участников законодательного процесса. Поэтому принятие Закона «О лоббировании» следует признать своевременным в плане усиления возможностей институтов гражданского общества в сфере управления государственными делами.

В современном обществе является, к сожалению, распространенным мнение о том, что лоббизм - это коррупция [4]. Однако, на наш взгляд, лоббизм, являясь широким, многоплановым явлением, не представляет собой изначально нечто незаконное. Лоббистская деятельность, как показывает практика законодательного процесса в демократических странах, - естественное политико-правовое явление, так как естественно существование структурированного общества и наличие интересов у различных социальных групп. В рамках закона или вне правовых норм лоббистская деятельность осуществляется в любом государстве. Законодательное регулирование лоббизма делает институт лоббирования общественно значимым явлением общественно-политической жизни современного государства.

Более того, открытый механизм лоббирования теми или иными группами давления помогает преодолеть коррупцию, поскольку дает возможность проявляться различным интересам в ходе взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества, получить дополнительную информацию о состоянии дел в государстве, рассмотреть законопроекты с разных сторон до их принятия. Именно поэтому в связи с усилением борьбы с коррупцией, Закон «О лоббировании» должен стать неотъемлемой составной частью антикоррупционного законодательства, т.к. он призван минимизировать теневое (кулуарное) взаимодействие различных лоббистов, чиновников и депутатов Парламента. Гласная и открытая лоббистская деятельность, построенная в рамках действующего законодательства, создает антикоррупционные условия для функционирования органов государственной власти. Эффективное и четкое регулирование лоббистской деятельности позволит обеспечить гласность и открытость законодательного процесса, снизить уровень криминализации взаимодействия лоббистов с депутатами и работниками аппарата Палат Парламента, Правительства.

Актуальность принятия данного Закона заключается и в необходимости усиления борьбы с бесконтрольным лоббированием зарубежными лоббистами (некоммерческими, коммерческими, религиозными и др.) своих интересов в государственных органах Республики Казахстан. Поэтому главная цель принятия Закона «О лоббировании» заключается в нормативном переводе теневого, неканализированного лоббизма в эффективный и оптимальный институт законотворческого процесса.

В Концепции правовой политики также подчеркивается необходимость «широко и на постоянной основе привлекать к нормотворческой деятельности представителей общественности, неправительственные организации и объединения, представляющие интересы частного предпринимательства». Такая практика позволит интегрировать в правовой системе нормативные предпосылки с деятельностью институтов гражданского общества. Благодаря привлечению этих институтов правовая система сможет активно воздействовать на социальные процессы, на установки и ориентацию ожиданий гражданского общества, обеспечивая их включенность в нормотворческий процесс (Общественная палата при Мажилисе Парламента, Экономическая палата, Форум предпринимателей и др.).

Особое значение в Концепции придается постоянному совершенствованию и повышению уровня юридической техники, которая определяет качество нормативных правовых актов и в целом уровень культуры работы с документами в государственном аппарате.

Перспективы совершенствования механизмов правового регулирования во многом связаны с широким внедрением информационных технологий в правотворческий и правоприменительный процесс. В этой связи в целях формирования базовых компонентов инфраструктуры «электронного правительства», формирования и эффективного ведения банка данных нормативных правовых актов оптимальным является функционирование Эталонного банка данных нормативных правовых актов в электронном формате. Одновременно необходимо введение в законодательство положений, предусматривающих электронный вид нормативного правового акта, что станет серьезным шагом в информатизации национального права.

Необходимы дальнейшие меры по совершенствованию действующей практики нормотворчества.

«Содержание и качество законов, адекватные проводимым в стране преобразованиям, - отмечается в Концепции правовой политики, - будут обеспечиваться путем эффективного функционирования институтов государственной власти, обеспечения конструктивного и динамичного взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти».

Таким образом, воздействие права на общественные отношения потребует использования всех средств правового регулирования, существенного повышения уровня правовой культуры работников государственных органов. Все это потребует проведения единой правовой политики, основанной на современных тенденциях развития общества, накопленном опыте и научно обоснованных, фундаментальных представлениях о ближайших и отдаленных перспективах казахстанского государства и общества.

В Концепции правовой политики особое внимание уделено вопросам совершенствования правового образования и правовой пропаганды, т.е. правовой культуры. Речь идет о формировании по существу новой научно обоснованной системы правового воспитания. Для разработки научно-практических рекомендаций, которые могут быть положены в основу теории и практики правового воспитания, необходим полнокровный анализ социально-психологических механизмов формирования правовых взглядов, установок, убеждений, определяющих усвоение различными слоями населения правовых норм и ценностей, правомерное поведение личности.

Желательным для государства результатом регулирующего действия правовых норм является правомерное поведение граждан. В этой связи по-иному «должны быть оценены те виды правомерного поведения, которые, - по мнению академика М.Т. Баймаханова, - в наибольшей мере воплощают в себе правовые требования, соответствующие им по шкале «максимум». Здесь совпадение личностных устремлений с целями закона таково, что, действуя в том же направлении, в котором действует закон, человек не останавливается на первоначальных и ближайших этапах, а старается как бы пройти все этапы. Он проявляет повышенную заинтересованность в достижении правовых целей и подкрепляет ее необходимой инициативой. Это стремление должно поддерживаться, стимулироваться и поощряться правом, ибо тут оно имеет дело с высшими формами правомерного поведения людей» [5, с.141].

Учет социально-психологических факторов в правовоспитательной работе может способствовать повышению эффективности правового регулирования, укреплению правовой законности, формированию надлежащего психологического климата для уважительного отношения социальных групп и каждого гражданина к праву, выявлению причин правонарушений и иных аномальных явлений.

В этой связи работа по повышению правосознания граждан, в том числе юридической грамотности среди государственных служащих должна проходить на плановой основе. Расширение объемов и повышение качества правовой пропаганды среди населения через средства массовой информации, включая Интернет-ресурсы, потребует кардинальной перестройки Министерства юстиции и его территориальных органов. Активизация научных исследований по актуальным проблемам законодательства и правоприменения, особенно в тех отраслях права, которые наиболее востребованы в повседневной жизни граждан, в свою очередь, невозможна без консолидаций усилий государственных органов и высших юридических заведений, в которых ведется плановая работа по вопросам повышения эффективности правового воспитания.

При этом важно, чтобы при поэтапной модернизации государственных и политических институтов происходило одновременное изменение правовой культуры общества, адекватное процессам демократизации. Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на постоянное улучшение правовой системы общества, коренное изменение его содержания и сущности, правовая культура населения практически не изменилась с начала демократических преобразований в Казахстане. Демократическая правовая реальность формируется с большим трудом именно вследствие сохраняющегося правового нигилизма, правовой неграмотности населения. Оставаясь в рамках старого правового мышления нельзя решать задачи формирования современной правовой системы, соответствующей глобальным вызовам XXI века.

Одним из вопросов, тесно связанных с мероприятиями организационно-правового характера, согласно положениям Концепции правовой политики, являются вопросы юридического образования. Обществу и государству нужны юридические кадры новой формации, патриотично настроенные и ориентированные на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. Ведь в условиях формирования правовой государственности важно, чтобы нормы права исполнялись в силу глубокого внутреннего убеждения в их социальной необходимости, важности, справедливости. Важно обратить внимание и на тот фактор, что право как элемент духовной культуры общества, правовая культура во всем многообразии ее проявлений, занимает особое место в общей культуре. Именно такой подход должен лежать в основе системы юридического образования, требующей всемерной перестройки в контексте требований Концепции правовой политики.

И, конечно, целесообразность консолидации возможностей государства по решению проблем подготовки разнопрофильных юридических кадров в современных условиях назрела. Речь идет по существу об оптимизации сети государственных высших юридических заведений (Академии финансовой полиции, Академии МВД, Карагандинского юридического института МВД, Академии КНБ, Кустанайского юридического института Министерства юстиции) и закрытии юридических факультетов в непрофильных вузах. Объединение юридических вузов с привлечением в них лучших научно-преподавательских кадров позволит избежать распыления государственных ресурсов и повысить качество подготовки юридических кадров.

Реализация положений Концепции правовой политики позволит воплотить в жизнь основные идеи и принципы Конституции Республики в контексте нового этапа строительства в Казахстане правового государства.

Эффективность реализации Концепции и соответственно стабильность национального права, действенность правового регулирования зависят от конструктивного взаимодействия всех ветвей государственной власти, качества принимаемых органами власти решений и ответственности должностных лиц.

Комплексное развитие казахстанского законодательства и его эффективное применение в соответствии с установленными Концепцией правовой политики основными направлениями правовой политики государства будут способствовать дальнейшему укреплению режима законности, соблюдению конституционных прав и свобод человека и гражданина, обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, укреплению казахстанской государственности.

В последние годы учеными-правоведами проведена большая работа, важнейшим результатом которой стало формирование научной основы правотворческой и правоприменительной деятельности, формирования правовой государственности. Вместе с тем задачи, поставленные перед отечественной юридической наукой Концепцией правовой политики, предъявляют все более высокие требования к развитию теории права и других отраслевых правовых наук. Современный этап развития страны потребует творческой разработки крупных комплексных проблем развития правовой системы, повышения социальной значимости научных исследований в правовой сфере.

Основным направлением юридической науки в условиях формирования в Казахстане демократической правовой государственности является анализ содержания и сущности права, его генетической природы, свойств и признаков во всех аспектах социального назначения права, его социальной обусловленности, эффективности социального механизма действия права, социальной ценности права и составляющих его элементов. Особое внимание необходимо будет уделить раскрытию принципов права, как социальных принципов, получивших юридическое оформление, правовых форм скрытого в праве социального содержания жизненных основ бытия общества и индивида.

В частности, следует обратить внимание на анализ функциональных аспектов принципов права, в которых проявляются их динамические свойства. Благодаря динамическим свойствам, принципы права интегрируют правовые явления и процессы, направленные на обеспечение их качественного роста, укрепление связей и отношений между элементами правовой системы, ее эффективного функционирования. В этой связи особое значение имеет исследование закономерностей развития права, структуры и функций права как сложного социального феномена, содержания права как неотъемлемого элемента духовной культуры общества.

Самое главное - перечень генетических свойств и признаков права можно получить лишь на основе синтетического подхода, обеспечивающего учет сильных сторон многих школ и течений правовой мысли: естественно-правовой, социологической, психологической, исторической, диалектико-материалистической и др. Ведь только в органическом воплощении в себе в снятом виде достижений предшествующих этапов правового развития, обогащении ими, учете современных реалий общественной жизни, теория права может раскрыть обусловленность, содержание и направленность той социальной воли, которая закрепляется в праве, показать сочетание в нем классовых и общесоциальных начал, обосновать его нацеленность на утверждение принципов равенства, справедливости и гуманности, осветить гарантии реализации его предписаний. Все это вместе с нормативным характером и регулятивной ролью права даст «более или менее реальное представление об этом общественном благе» [6, с.158-159]. Таким образом, перспективный путь развития права именно в интеграции различных направлений школ и течений правовой мысли. И такая интеграция должна заключаться не в поисках единого понятия и определения права, а в органическом сочетании разных направлений правовой мысли и в выявлении роли и места каждого из них [7, с.187-236].

Требуется также углубление научных исследований правовых норм и правовых институтов, правоотношений и их содержания, правового статуса субъектов права. Важно обратить внимание и фундаментальное изучение вопросов реализации и действия права,

В связи с необходимостью формирования научной отрасли «конституционная экономика», представляется необходимым активизация научных исследований в сфере выявления закономерностей соотношения государства, права и экономики, поиска наиболее эффективных правовых форм экономических отношений.

В настоящее время в стране созданы все возможности, связанные с постановкой и решением фундаментальных научных проблем развития правовой системы, определенных Концепцией правовой политики, имеющих важное значение и для совершенствования как самой юридической науки, так и ее воздействия на нормотворческую и правоприменительную практику. Полнокровная реализация Концепции правовой политики потребует разработки современной теории отечественной правовой системы. В этой связи взаимодействие и взаимообмен теории права и практики реализации Концепции должны быть непрерывным и взаимообогащающим друг друга процессом. Теория права должна отправляться от нужд юридической практики, опираться на реальный опыт функционирования правовой системы, питающей развитие теории права. Путь развития юридической науки - полное использование ее творческого потенциала, основанного на положениях Концепции правовой политики.

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(Печатается по: Вопросы развития правовой системы Республики Казахстан в контексте реализации Концепции правовой политики // Материалы междунар. науч.-практич. конф. «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года - новый этап в правовом строительстве», посвященной 60-летию Б.Х. Толеубековой, 19 февраля 2010 г. - Алматы, 2010. - С.24-31).