Вопросы совершенствования административного права в свете концепции правовой политики

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

Айтхожин К.К. д.ю.н., профессор,

заведующий кафедрой конституционного, международного права и

таможенного дела Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева

В свете реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, раскрывающей основные направления развития отрасли административного права, очевидна первостепенная задача, стоящая перед отечественными государствоведами, - создание современной теории административного права [1]. В этой связи представляется необходимым выделение подотраслей и институтов административного права, требующих первостепенного внимания законодателя и иных правотворческих органов, уточнение системы и структуры административного права, определение основных понятий и определений административного права. Важное значение приобретает и исследование общетеоретических вопросов административно-правовых отношений, источников, принципов административного права, соотношения административного и частного права, создания административной юстиции, совершенствования административных процедур, развития административно-деликтного права (права административной ответственности) и т.д.

Примечательно, что раздел Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, посвященный вопросам развития административного права, занимает самый большой объем в этом документе. Такое внимание государства к вопросам совершенствования подотраслей и институтов административного права вполне закономерно.

Дело в том, что цели административного права непосредственно связаны с целями государства в целом и определяются задачами соответствующего этапа развития государственно-организованного общества. Вследствие этого возникают вопросы, в какой мере административное право как система соответствующих принципов внедряется в систему гражданского общества, обеспечивая рамки правовых стандартов, внутри которых должно осуществляться управление государством и обществом. Административное право важно также для обеспечения оптимального уровня управления государственно-организованным обществом с использованием административных институтов государственной власти.

При этом использование правовых стандартов управления государственно-организованным обществом должно включать в себя:

- деятельность институтов в рамках установленных законом целей, полномочий;

- недопустимость выхода за установленные законом пределы полномочий;

- экономичность и эффективность принимаемых решений;

- открытость, прозрачность, обоснованность принимаемых решений;

- участие заинтересованных субъектов в процессе принятия управленческих решений;

- подотчетность и контроль в управленческой системе;

- возможность обжалования решений [2, с.46-47].

Ведущие европейские эксперты в области административного права также обращали внимание на то, «что реформа административного права и административных учреждений является необходимым вторым поколением правовой реформы после разработки конституции. Переход в разряд государств, основанных на правлении закона, требует изменения систем административного права, чтобы дать возможность правительственным программам действовать активно и оснастить административные органы средствами, необходимыми для надлежащего и эффективного применения закона» [3, с.7].

«Может возникнуть вопрос, почему административное право представляет особый интерес? - пишет в этой связи видный британский ученый Денис Дж. Галлиган. - Конституционная реформа очень волнует воображение, но многие сферы основного частного права могут казаться чуть более сложными. Разработка новых конституций, безусловно, привлекает большое внимание и порождает много дебатов, но разработка систем частного права, соответствующих современным экономикам, основанным на частном предпринимательстве, считается первоочередным делом. Следующее за этими привлекательными соперниками административное право с трудом кажется конкурентом. Более того, административное право, главной целью которого является превращение правительственной бюрократии в эффективный инструмент управления, может рассматриваться как имеющее ограниченное значение для контроля над этой бюрократией» [3, с.28-29].

«Такой взгляд на административное право, - по мнению Дениса Дж. Галлигана, - является серьезной ошибкой. Эффективное и стабильное правительство, безусловно, является большой заботой каждой страны, а важной составляющей этого является здоровая система государственного управления. При этом административное право и обеспечивающие его учреждения, хотя и не единственные факторы, дающие вклад в такую систему, все же являются важными элементами. Базовой функцией административного права является создание системы государственно установленных норм, в соответствии с которыми должны осуществляться управление и административная деятельность. Его вспомогательной функцией является создание процедур и институтов, необходимых для соблюдения этих норм. Политика правительства выплавляется в суровом политическом испытании и у этого процесса существуют свои динамика и правила; и лишь после того, как эта политика приобретает характер твердых обязательств и получает правовую основу, действительно начинается процесс государственного управления. Государственное управление или административное управление, как его часто называют, имеет общую задачу осуществления политики правительства, особенно политики, связанной с законом.

При этом процесс административного управления, по Д. Дж. Галлигану, «должен осуществляться в соответствии с тремя главными соображениями.

Первое - это эффектное и эффективное осуществление правительственной политики в соответствии с законом. Это достигается через соответствующие организации, обладающие хорошо обученным персоналом и руководством, а также соответствующими ресурсами. Создание и содержание таких организаций является одной из главных опор процесса реформ в посткоммунистических государствах. Административному праву принадлежит в этом процессе сравнительно небольшая, но важная роль. Через свои принципы, процедуры и учреждения административное право может внести вклад в выполнение поставленных законом целей посредством действий и решений. Оно также может обеспечить формы контроля, как судебные, так и иные, которые помогают обеспечить открытость административных действий и отчетность административных органов.

Второе соображение состоит в том, что административное управление должно осуществляться в соответствии со следующей идеей: органы правительства, министр, министерство или ведомство имеют только полномочия, возложенные на них законом, и при использовании этих полномочий они должны действовать в соответствии с принципами законности. Так, господство идей законности или принципа законности имеет фундаментальное значение в демократическом, либеральном обществе. Эти идеи отражают более фундаментальные ценности в отношении характера правительства и, в частности, понятие, что правительство и администрация не самоцель, а существуют для того, чтобы служить обществу и отчитываться перед ним. Принципы административного права обеспечивают двигательный механизм, посредством которого общие принципы законности и господства закона могут быть реализованы в процессе административного управления.

Третий направляющий фактор более непосредственно касается отношений между гражданами и государством. Здесь идея состоит в том, что люди имеют права в отношении административных полномочий власти, которые их затрагивают. Эта власть широка - от контроля за возможностью зарабатывать на жизнь до предоставления доступа к благам социального обеспечения. Осуществление этой власти, однако, ограничивается правовыми нормами и принципами, имеющими сущностный и процедурный характер. Нормы и принципы не только возлагают на административную власть обязанности, но и создают права для сторон, чьи интересы поставлены на карту. Каковы существенные права в любом контексте - это определяется действующими конкретными законами: они охватывают такие вопросы, как право иметь лицензию на осуществление определенной деятельности, право на определенные товары и право быть свободным от вмешательства, которое реализуется в бесконечном количестве проявлений.

Существенные права дополняются правами процедурными, хотя различить их не всегда бывает легко. В целом процедурные права означают право на то, чтобы решения принимались согласно соответствующим процедурам, которые обычно включают в себя такие основополагающие моменты, как право быть услышанным, знание вопроса, наличие доступа к соответствующей информации, получение обоснования действий и решений, а также возможность апелляции против принятых решений. Процедурные вопросы могут решаться отдельным законом. Типичным является то, что они занимают центральное место в кодексах административной процедуры и часто являются предметом творческого развития судами. Следует отметить, что даже самые широкие права, предоставленные административным органам, должны реализовываться в соответствии с определенными правовыми принципами и быть предметом определенных процедурных прав.

Поэтому роль административного права велика. Оно является важным элементом создания системы административного управления, которая эффективна в достижении своих целей в соответствии с принципами закона, уважает права личности». Поэтому в посткоммунистических государствах «роль административного права особенно сильна, поскольку построение стабильной и эффективной системы административного управления является вопросом высокой приоритетности» [3, с.29-31].

Видный российский административист Ю.Н. Старилов также отмечает, что поскольку исполнительная власть, управленческая деятельность и само управление характерны практически для всех сфер общественной и государственной жизни, то административное право можно с полным основанием характеризовать как центральную отрасль в правовой системе, которая воздействует на многие другие отрасли. Именно в этой отрасли права фокусируются многие общественные отношения, являющиеся предметом правового регулирования со стороны иных отраслей права (например, конституционного, уголовного, финансового, бюджетного, налогового, банковского права). Принципиально важный характер отрасли административного права подчеркивает и один главных методов правового регулирования - императивный метод, метод властных предписаний. «Поэтому административное право считается одной из базовых отраслей права, с одной стороны, использующей потенциал и правовые средства императивного метода регулирования, а с другой - обеспечивающей публичные интересы, правовую защиту прав и свобод как физических, так и юридических лиц от действий, решений и бездействия административных органов» [2, с.76].

Среди многих воздействий на процесс реформирования систем административного права в посткоммунистических государствах, по мнению экспертов, особняком стоят три наиболее мощные воздействия: требования демократических политических систем, основанных на власти права; универсализация административного права; возрождение местных идей и институтов.

Суть первого воздействия состоит в том, что переход от тоталитарных однопартийных политических систем к демократическим, основанным на власти права системам, влечет за собой определенные последствия для административного права. В закрытой системе управления и администрирования господствующим велением было осуществление процесса в соответствии с диктатом исполнительной власти и партии. Потребность в механизмах внешнего надзора оставалась непризнанной, и хотя система содержала элемент патернализма, понятие, что у граждан есть права в отношении правительства и администрации было чужеродным.

С переходом к демократической, основанной на господстве права, системе требования к административному праву меняются. Сама идея, что управление и административная деятельность должны осуществляться в рамках закона, что официальным лицам доверена власть и они подотчетны за пользование ею, открывает путь для иного типа административного права. Судебный надзор за административной деятельностью с целью обеспечения законности становится фундаментальным принципом. Вместе с тем необходимо разработать механизмы подотчетности, включая установленные парламентские процедуры.

В таких условиях отношения между гражданами и государством могут быть поняты в рамках сочетания прав граждан и власти государства. Новый образ административного права все же оставляет пространство для значительных вариаций в отношении того, какие конкретно учреждения, принципы, практические действия нужны. Это те вопросы, которые с течением времени будет решать каждое государство в соответствии со своими идеями и традициями. Но какую бы форму конкретная система административного права окончательно не принимала в каждой стране, эта новая концепция будет базовой для всех.

Второе главное воздействие на реформирование административного права состоит в том, что административное право больше не является вопросом, который национальные правительства решают, как хотят. Сейчас административное право приобрело универсальный характер с утвердившимися принципами, доктринами и учреждениями. Это привело к пониманию следующего: для того, чтобы быть приемлемым для всемирного сообщества государств, административное право страны должно соответствовать определенным стандартам. Эта универсальная характерная особенность выведена из опыта западных стран, она отражена в документах, имеющих международное применение, и она усиливается многими способами и на многих уровнях неправительственными организациями, фондами, академическими и учебными заведениями.

Хорошим примером этой универсализации, по мнению экспертов, является справочник по административному праву (его готовит Совет Европы), с изложением принципов административного права, которым, как ожидается, будут соответствовать все государства-члены. Универсальный характер административного права демонстрируется, а в какой-то мере и усиливается, тем давлением, которое оказывает Запад на центрально- и восточноевропейские государства. Поэтому ожидание, что эти государства будут соответствовать стандартам, изложенным в этой универсальной концепции административного права, часто подразумевается в программах помощи, в действиях по финансированию и в общем оказании западной помощи.

Опыт в административном праве является частью общей тенденции к универсализации права и политики. Это интересный феномен все более глобального общества, который заслуживает внимательного изучения и лучше всего иллюстрируется в сфере прав человека, где имеется универсальный кодекс, определяющий, как каждое государство должно обращаться со своими гражданами. На каждую страну оказывается давление, чтобы она уважала этот кодекс, а несоблюдение кодекса повлечет за собой критику и даже может вызвать серьезные экономические последствия. Более того, административное право само приняло на себя некоторые из характерных черт универсального кодекса, который должно признавать каждое государство.

Третье главное воздействие на развитие административного права в посткоммунистических странах состоит, по мнению экспертов, в возрождении практики и учреждений, присущих каждой конкретной стране. Конечно, может показаться, что доминирующей целью для каждой страны является проведение линии, отделяющей прошлое и охватывающей новое видение общества и место закона в нем. Безусловно, два других влияния - требование демократического правления и универсализация права толкают страны в этом направлении. Однако в то же время многие посткоммунистические страны вновь открыли свою предшествовавшую коммунистическому периоду историю, которая может быть возрождена, чтобы дать нити преемственности в посткоммунистическое время. Эта история, возможно, была серьезно прервана, но не разрушена окончательно, и фрагменты могут быть вновь собраны в узнаваемой форме. Тем более процесс такого открытия на практике можно видеть в административном праве Венгрии, Польши, Болгарии, Эстонии и других стран [3, с.21-24].

По мнению экспертов, в новых демократиях программа реформ в области административного права имеет следующие общие цели:

- ввести административное управление в его многочисленных формах в рамки закона;

- сделать административное управление более подотчетным через ряд механизмов;

- открыть административное управление для разнообразного внешнего контроля;

- дать гражданам права в отношении администрирования и средства, которые делают эти права эффективными [3, с.24].

С учетом вышеуказанного необходимо отметить, что многие предложения ведущих мировых экспертов в сфере административного права были учтены как в предыдущей Концепции правовой политики, так и вновь принятой Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года.

Прежде всего, в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года обращается внимание на вопросы дальнейшего совершенствования административной реформы в стране. Ведь развитие системы государственного управления неразрывно связано с правовым обеспечением административной реформы, направленной на создание эффективного и компактного государственного аппарата, внедрение новых управленческих технологий, совершенствование административных процедур. Все это входит в сферу регулирования отрасли административного права, важнейшая задача которого - обеспечение эффективного функционирования государственного аппарата на всех уровнях власти. В этой связи в сфере государственного управления административное право, согласно положениям Концепции правовой политики, должно быть направлено на выполнение следующих задач:

- обеспечение рационального и четкого распределения компетенции между государственными органами;

- предотвращение в условиях рыночной экономики избыточного государственного регулирования, в том числе контрольно-надзорных функций;

- регламентацию условий и порядка реализации государственных функций органами исполнительной ветви власти;

- обеспечение и организацию взаимодействия органов государственного управления с гражданами и организациями.

Вместе с тем, в современных условиях, когда возрастает роль государственного регулирования экономики, следует вести речь о расширении возможностей административного права и распространении его регулятивного потенциала на новые общественные отношения. При дальнейшем развитии административного права следует, по возможности, отходить от сложившихся традиционных подходов в отношениях между государством, гражданами и негосударственными организациями, основанных на односторонне-властных отношениях.

Таким образом, в Концепции правовой политики речь идет о необходимости создания новой открытой модели административного права, уже представленного в новейших европейских демократиях. Государственное управление должно быть по-прежнему направлено в значительной степени на достижение целей правления, но с двумя отчетливыми чертами:

- первая черта выражена в том, что эти цели правления основаны на представлениях об общественном благе, определенном через ряд демократических процедур;

- вторая черта определяется тем, что достижение целей правления корректируется определенными ценностями и принципами. Эти принципы, выраженные в идеях законности, открытости и прозрачности, подотчетности и уважения к гражданам (гуманизм), могут рассматриваться как сдерживающие ограничители при достижении целей правления, или, предпочтительно, их следует рассматривать как формирующуюся часть самого понятия общественного блага [2, с.56].

С учетом вышеуказанного в Концепции правовой политики отмечается, что при отходе от сложившихся традиционных подходов в отношениях между государством, гражданами и негосударственными организациями, от принципов «власти и подчинения», императивного метода административно-правового регулирования в полном объеме все же отказаться невозможно. Однако во взаимоотношениях между государством, гражданами и негосударственными организациями представляется необходимым расширение сферы применения партнерско-содействующих, функционально-клиентских, сугубо охранительных принципов государственного управления.

В этой связи, конечно, необходимо более интенсивное продолжение работы по упрощению регистрационных, разрешительно-лицензионных процедур, созданию барьеров для незаконного вмешательства государственных органов в деятельность коммерческих и некоммерческих организаций.

Особо подчеркивается в Концепции правовой политики необходимость совершенствования механизмов обращения граждан в государственные органы и к должностным лицам, как форм их участия в государственном управлении и способа защиты своих прав и свобод, в том числе расширения спектра услуг, предоставляемых государством посредством «электронного правительства».

Вместе с тем важно отметить, что, по мнению экспертов, вопрос о доступе граждан к государственным органам является очень обширным. Такой доступ охватывает не только вопросы обращений граждан в государственные органы, но и вопросы получения гражданами объективной и своевременной информации об этих органах, особенно о готовящихся решениях, затрагивающих права и существенные интересы граждан. И, действительно, вопросы доступа граждан к государственным органам широко дебатируются в европейских странах, где наблюдается эволюция законодательства в данной области. Можно констатировать, что во всех европейских странах наблюдается тенденция к большей прозрачности этих отношений, которая «находит свое отражение в целом ряде решений, которые подчас принимают форму юридических норм очень прогрессивного характера» [4, с.9].

С учетом вышесказанного необходимо поддержать предложение А.Т. Ибрагимова о целесообразности принятия специального закона о доступе граждан к информации о деятельности органов государственного управления, что позволит:

- обеспечить единую государственную политику в области доступа граждан к информации относительно принимаемых решений, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан;

- обеспечить прозрачность деятельности органов государственного и местного управления;

- способствовать развитию механизма общественного контроля над их деятельностью [5, с.12-13].

В то же время важнейшей задачей административного права является урегулирование отношений, связанных с обращениями граждан в негосударственные организации по вопросу защиты своих прав и законных интересов, включая соблюдение сроков рассмотрения, установление ответственности организаций и их должностных лиц за рассмотрение обращений потребителей и их услуг.

Все это говорит о том, что в современных условиях административное право охватывает не только сферу государственно-властных отношений. В орбите административного права находятся и отношения государственных учреждений с гражданами и организациями при предоставлении публичных, т.е. государственных услуг. При этом правовая природа государственных услуг отлична от обычных государственных функций, как это было отмечено в соответствующем решении Конституционного Совета. Фактически возникает новый институт административного права, регулирующий отношения в сфере оказания государственных услуг гражданам и организациям, для обеспечения функционирования которого нужна соответствующая правовая база.

Адекватного административно-правового регулирования потребует полноценное внедрение стандартов оказания государственных услуг, и, в первую очередь, необходимо расширение реестра государственных услуг, внедрение эффективного внешнего контроля за исполнением с использованием новейших технологий.

Развитие административного права надо рассматривать не только через традиционные вертикальные отношения власти и подчинения, но и через призму социальных интересов, причем зачастую разнонаправленных. Ведь с помощью административного права реализуются гарантированные государством права граждан и организаций, поскольку обеспечение и защита этих прав является публичным интересом государства. При этом субъекты административного права (органы и должностные лица государства, органы местного самоуправления) являются носителями публичного интереса, задача которых защита и реализация прав и законных интересов граждан и организаций.

Иными словами, защита и реализация прав и законных интересов граждан и организаций, возведенные в ранг публичного интереса, и есть современное содержание правозащитной функции административного права. В этой связи представляется важным создание открытого, транспарентного, отзывчивого к потребностям населения, максимального подотчетного обществу аппарата государственного управления, на основе установления широкого общественного контроля над органами исполнительной власти.

В современных условиях, обусловленных многократным усложнением общественной жизни, часто возникают смешанные отношения, в связи с чем необходимо решение вопросов пределов действия административного права, его соотношения с другими отраслями права и, прежде всего, административного права гражданским правом при возникновении смешанных (административно-гражданских) правоотношений. В этой связи в Концепции правовой политики особо отмечается на необходимость совершенствования контроля и надзора государственных органов, являющихся особыми функциями государственного управления, с одной стороны, и способами обеспечения законности, с другой. Тем более, соответствующим постановлением Конституционного Совета был разрешен вопрос о соотношении контрольных и надзорных полномочий государственных органов. При этом было подтверждено, что в нашей стране нет конституционных ограничений по наделению государственных органов, в пределах их компетенции, контрольными и надзорными полномочиями. То есть надзорные полномочия могут возлагаться и на иные, кроме прокуратуры, государственные органы.

Таким образом, наряду с прокурорским надзором, правомочен административный надзор, осуществляемый уполномоченными должностными лицами исполнительной власти в отношении неподчиненных субъектов - граждан и организаций в целях обеспечения соблюдения законности в сферах деятельности, регулируемых административным законодательством, с использованием законом случаях мер административного принуждения.

То есть задача административного надзора, при строгом соблюдении прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечивать соблюдение административного правового режима.

Перспективные направления совершенствования государственного контроля и надзора связаны с:

- оптимизацией системы контрольно-надзорных органов;

- упорядочением и сокращением объема контрольно-надзорных полномочий не только в отношении предпринимателей, но и других субъектов права;

- повышением уровня правового регулирования административно-надзорной деятельности.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан особо выделяется и такой важнейший предмет регулирования административного права, как отношения в сфере государственной службы. В качестве приоритетных направлений развития сферы государственной службы предполагается:

- более четкое разграничение политической и административной государственной службы;

- формирование новых и модернизация действующих институтов управления человеческими ресурсами на государственной службе;

- внедрение новых методик отбора на государственную службу на основе профессиональных и личностных характеристик;

- внедрение новых принципов оплаты труда и мотивации;

- внедрение современных систем оценки деятельности государственных служащих, ориентированных на конечный результат.

Важной составной частью административного права, согласно Концепции правовой политики, является административно-деликтное право, перспективы развития которого связаны с обновлением законодательства об административных правонарушениях, в основе которого должно лежать признание конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение законов.

Законодательство об административных правонарушениях должно быть максимально направлено на восстановление нарушенных прав, предупреждение правовых конфликтов в обществе административно-правовыми мерами. При этом при формировании административно-правовых санкций должен неукоснительно соблюдаться принцип их соразмерности степени общественной опасности и характеру правонарушения.

В этой связи в Концепции правовой политики отмечается необходимость разработки четкой концепции разграничения полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Речь идет об установлении наиболее оптимального соотношения судебного и внесудебного порядка рассмотрения административных дел. При этом остается актуальным тезис о возможности расширения полномочий суда по наложению административных взысканий, а также развития принципа состязательности в административном судопроизводстве.

Для административно-деликтного права являются злободневными вопросы более четкого определения круга правоотношений, охраняемых административно-деликтным законодательством и соответственно более четкого разграничения между административно-правовыми и уголовно-правовыми санкциями.

Другим важным направлением является развитие административно-процессуального права, вершиной которого стало бы принятие Административного процессуального кодекса. При этом следует четко определиться с предметом регулирования административно-процессуального законодательства. В этом контексте сохраняют актуальность вопросы законодательной регламентации порядка разрешения конкретных дел об административных правонарушениях.

Также в контексте развития административно-процессуального права следует рассматривать вопрос об административной юстиции, разрешающей споры о праве, возникающие из публично-правовых отношений между государством и гражданином (организацией). То есть подлежит рассмотрению вопрос процессуального обособления и легитимации порядка разрешения конфликтов публично-правового характера. Как видно, в Концепции правовой политики четко определен центральный предмет административного судопроизводства - разрешение судом публично-правовых споров между гражданином (организацией) и государством.

Таким образом, административное судопроизводство должно стать полноправной формой осуществления правосудия, наряду с уголовным и гражданским судопроизводством. Вместе с тем необходимо отметить, что термин «административная юстиция» до сих ассоциируется как в массовом, так и профессиональном сознании, прежде всего, с рассмотрением судами дел об административных правонарушениях. Кроме того, в связи с рассмотрением органами административной юстиции споров граждан с органами исполнительной власти возникает необходимость четкого разделения терминов «дело об административном правонарушении» и «административное дело».

Административные суды должны разрешать споры граждан с органами публичной власти, а не налагать административные взыскания, поскольку административная юстиция является правозащитным, а не карательным по отношению к гражданину институтом. Поэтому процедура наложения административного взыскания не может быть предметом регулирования Административного процессуального кодекса. По правилам административного судопроизводства в таких делах должно осуществляться только обжалование решений, действий или бездействия органов публичной администрации по наложению на гражданина административных взысканий [6, с.17]

В разделе Концепции правовой политики, посвященном вопросам развития судебной системы страны, также отмечается, что в будущем на базе действующих административных судов необходимо создание системы административной юстиции, рассматривающей публично-правовые споры с передачей дел об административных правонарушениях в подведомственность судов общей юрисдикции.

Следовательно, часть административных правонарушений, дела о которых в настоящее время рассматриваются судами, перейдут в подведомственность административной юстиции. Другая часть административных правонарушений может быть классифицирована как совокупность «уголовных (подсудных) проступков», которые не могут относиться к административному законодательству (например, мелкое хищение чужого имущества, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде). В этой связи следует поддержать предложение О.А. Банчука о целесообразности выделения следующих критериев для признания некоторых нынешних административных правонарушений уголовными (подсудными) проступками: 1) степень противоправности; 2) вид взыскания (например: запрещение деятельности индивидуального предпринимателя; ликвидация юридического лица; принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения; административный арест; административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства [7, с.12].

По мнению О.А. Банчука, о необходимости внедрения уголовных (подсудных) проступков в Казахстане свидетельствуют следующие факторы:

- дальнейшая гуманизация уголовного права путем преобразования отдельных преступлений в уголовные (подсудные) проступки. Уголовными проступками могут быть те преступления, за которые действующим Уголовным кодексом не предусмотрено наказания в виде лишения свободы;

- гарантирование судебной защиты прав лица в делах об «уголовном обвинении» (относительно конфискации имущества, краткосрочного ареста и т.п.). Ни один другой государственный орган, кроме суда, не может принимать решения о применении к лицу указанных наказаний;

- необходимость соблюдения международных обязательств Республики Казахстан в связи с тем, что большое количество международных договоров предусматривает необходимость внедрения уголовной ответственности за действия, которые по степени своей противоправности не могут быть отнесены к категории преступлений;

- введение уголовной ответственности юридических лиц, что рекомендуется многочисленными актами международного права, в том числе Конвенциями Совета Европы. Юридические лица могут нести уголовную ответственность за уголовные (подсудные) проступки [7, с.12-13].

При этом административными взысканиями могут остаться лишь предупреждение, штраф и кратковременные ограничения специального права (лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), приостановление деятельности индивидуального предпринимателя [7, с.15].

Таким образом, распространение на публичное управление юрисдикции закона и создание административной юстиции формирует самые серьезные требования к самому государству, ко всем органам публичной власти, деятельность которых ставится под контроль правовых законов и независимой судебной власти.

Для осмысления современного опыта развития отечественного административного права и государственного управления необходимо проведение сравнительно-правовых исследований вопросов проведения административной реформы в развитых странах. В вопросах о заимствованиях и использовании эффективного зарубежного опыта в области административного права должны соблюдаться взвешенность, а также учитываться совместимость рецепируемых норм административного права и практики административной политики и реалий казахстанской правовой системы.

Так, американские исследователи Р. Саймонс и Ю. Дворин рассматривают административное право США, объектов его регулирования, в широком смысле, как право, регулирующее всю государственную деятельность за исключением законодательства и правосудия [8, с.257], определяя государственное управление как социальный феномен, способный создать одновременно достойную и остро враждебную окружающую среду. Тирания в технологический век, по их мнению, может проявляться во многих обликах, в том числе и в облике административно-правовых норм, приказов, конкретных регулирующих воздействиях [8, с. 3].

К таким основным проблемам, стоящим перед теорией и практикой государственного управления в соответствии с существующими социальными реальностями в США, по их мнению, относятся проблемы приспособления задач и функций государственного управления к требованиям, предъявляемым технологическим веком. Благополучие общества, его способность выживать зависит от того, как быстро государственно-правовые институты реагируют на тенденции, свойственные постиндустриальному обществу. И главное, как считают авторы, теперь заключается в том, что все уровни управления связаны со сбором, обработкой и оценкой информации и с вопросами принятия решения. Именно эти проблемы характеризуют ответственность государственного управления перед обществом [8, с. 14].

Вместе с тем комплексность управления, большое число субъектов управления, каждый из которых имеет конкретные цели, по мнению Р. Саймонса и Ю. Дворина, делают анализ государственного управления весьма трудной задачей. Эти трудности возрастают еще и с появлением «глобального феномена» - усиления роли исполнительной власти в США. Поэтому в современных условиях можно определенно говорить о начальной стадии разложения теории разделения властей, трех равных ветвей власти.

Данные тенденции исследователями иллюстрируются на примере развития понятия «исполнительная власть». Причем исполнительная власть определяется ими как власть: а) «отдельная» от законодательной и судебной функций, как на федеральном, так и штатном уровне; б) «разделенная» между федеральным, штатным и местным управлением; в) «поделенная» между многократно избираемыми и назначаемыми органами на всех уровнях управления.

Такое деление должно было служить «внутренним» сдерживающим фактором роста влияния исполнительной власти. Но реальность сегодняшнего дня, как отмечают исследователи, заключается в другом, а именно: в неуклонном усилении исполнительной власти. Ни писаные конституции, ни законодательство, ни суды не способны помешать этому росту, умерить «агрессивность» исполнительной власти в США. Подчеркивая устойчивость данного процесса, авторы указывают и на страны с парламентской формой правления, в которых также наблюдается усиление роли исполнительной власти.

Поэтому для более глубокого понимания проблем развития административного права и государственного управления необходимо рассматривать традиционную теорию разделения властей в свете происшедших изменений в сфере государственной власти. Иначе, как утверждают авторы, наша теория управления отражала бы иллюзии, а не реальность.

Обобщая вышеизложенное, представляется необходимым выделить следующие основные направления развития административного права Республики Казахстан:

- основной задачей науки административного права должно теоретико-методологическое осмысление феномена властно-государственной организации общества, политико-юридических составляющих создания открытой публичной политической власти на основе ведущих тенденций развития ведущих государств мира, совершенствования правовых основ публичного (административно-политического) управления;

- современное административное право должно развиваться только на основе постепенного и непрерывного процесса открывания государства для гражданского общества, включения политических партий, общественных объединений, иных социальных групп в прямые и опосредованные процедуры выработки, принятия и реализации государственных решений, в систему общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти;

- с связи с неэффективностью проводимой в стране административной реформы в силу ее закрытого характера, представляется необходимой разработка Концепции развития административного права как одной из ведущей отраслей действующего права;

- на основе Концепции развития административного права целесообразна разработка Государственной программы административной реформы в Республике Казахстан, в которой потребуется заново концептуально осмыслить основные цели, этапы, ресурсы, технологии и другие составляющие административной реформы;

- требуется информационная открытость всей управленческой деятельности государственных органов;

- основным приоритетом деятельности органов государственной власти должно стать предоставление качественных услуг населению;

- в целях эффективной борьбы с коррупцией представляется необходимым четкое разграничение зон ответственности между различными уровнями органов государственного управления и обеспечение конструктивного взаимодействия между ними;

- представляется весьма важным максимальное введение в практику разграничения полномочий органов государственного управления принципа субсидиарности, согласно которому все управленческие проблемы необходимо решать на уровне, максимально приближенном к населению с учетом широко понимаемой эффективности (не только экономической, но и социальной, политической, экологической и иной эффективности);

- представляется целесообразным расширение сфер административной деятельности, в которых управленческие решения принимаются уполномоченными органами различных уровней государственного управления по так называемому принципу «нескольких ключей» при максимальном согласовании республиканских, региональных и местных интересов;

- Закон «О нормативных правовых актов» должен быть дополнен нормами о механизме реализации нормативных правовых актов, нормативных гарантиях их реализации, ответственности государственных органов и должностных лиц за неисполнение правовых актов;

- одной из важнейших задач административной реформы является обеспечение гарантий местного самоуправления. При этом правовое закрепление компетенции местного самоуправления также должно исходить из принципа субсидиарности, предусматривающего возложение на органы местного самоуправления такого объема полномочий, который они в состоянии выполнить;

- административная юстиция должна рассматривать только публично-правовые споры, возникающие из публично-правовых отношений между государством и гражданином (организацией). Ныне рассматриваемые судами дела об административных правонарушениях должны быть переданы в подведомственность судов общей юрисдикции. Система административной юстиции должна быть предельно открытой и прозрачной, в частности, путем предоставления более широкого доступа населения к информации о деятельности судов;

- полноценное решение задач развития административного права невозможно без формирования отечественной научной школы ученых-административистов. Только в таком случае могут быть созданы благоприятные условия не только для наиболее всестороннего охвата всех проблем развития отрасли административного права, но и выработки фундаментальных, обоснованных научно-практических рекомендаций по вопросам совершенствования административного законодательства и административной политики, эффективному действию норм административного права;

- в ходе реализации Концепции правовой политики важно обратить внимание и на формирование правовых гарантий защиты граждан и институтов гражданского общества от незаконного вмешательства органов исполнительной власти. Все это потребует разработки информационного законодательства Республики Казахстан, отвечающего современным мировым стандартам, основными целями которой должны быть: создание Закона Республики Казахстан «О доступе граждан к официальной информации государственных органов», разработка нормативных основ для доступа государственных органов к информации о гражданах. В этой связи важно обратить на позитивный опыт ФРГ, где действует специальный Закон «О защите данных», в котором закреплено, что обладание информацией о гражданах представляет собой социальное насилие и государство не имеет права секретным образом собирать какие-то сведения о гражданах [9, с.206-207]. При этом «германское право декларирует возможность для всех частных лиц получать информацию у любого учреждения о всех имеющихся у него материалах, включая и акты управления индивидуального значения, не публикуемые обычно в официальных изданиях» [10, с.123].

Таким образом, полнокровная реализация Концепции правовой политики в сфере административного права будет содействовать всемерному движению к открытости государства для общества, максимального вовлечения граждан в процедуры разработки, принятия и реализации государственных решений, в систему общественного контроля над государственным аппаратом.

Список использованной литературы:

1. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. // Казахстанская правда. - 2009.- 27 августа.

2. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. - М.: Юристъ, 200. - 410 с.

3. Административная юстиция в новых европейских демократиях: Практ. исслед. в сфере адм. права и процесса в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Польше и Украине: Пер. с англ. /Ред.: Д. Дж. Галлиган и др. - Киев: АртЭк; Будапешт: ОСИ/КОЛПИ, 1999. - 688 с.

4. Граждане и органы государственной власти: доступ, информирование и обжалование. - М.: Юристъ, 2001. - 144 с.

5. Ибрагимов А.Т. Конституционно-правовые основы обеспечения свободы доступа к информации о деятельности органов государственного управления Республики Казахстан. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - Алматы, 2010. - 21 с.

6. Перспективы реформирования административного права и административной юстиции в Республике Казахстан. Аналитический документ. - Алматы, 2009. - 20 с.

7. Перспективы развития административно-деликтного права (права административной ответственности) в Республике Казахстан. Аналитический документ. - Алматы, 2009. - 20 с.

8. Simons R.H., Dvorin E.P. Public administration: Values, policy and change. - Port Washington (N.Y.): Alfred, 1977, ХVI, 687 р.

9. Открытое государство: пути достижения. - М.: Институт государства и права РАН, 2005. - 209 с.

10. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: Издательство «Спарк», 1996. - 229 с.

(Печатается по: Вопросы совершенствования административного права в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года // Материалы республиканской научно-практической конференции: «Актуальные вопросы дальнейшего развития административного права в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан», 10 января 2010 г. - Алматы, 2010. - С.17-27).