Права человека в исламе

Айтхожин К.К.,

д.ю.н., профессор,

зав. кафедрой конституционного

и международного права Университета

им. Д.А. Кунаева

В условиях новейших угроз и вызов, связанных с нарастанием межцивилизационных конфликтов, разработка проблематики прав человека в их соотнесенности с социокультурной (цивилизационной) средой носит далеко не академический характер. От общечеловеческих, гуманистических идей, которые закладываются в современную концепцию прав человека, во многом зависит жизнь народов, судьбы государств и целых регионов планеты [1, с.279]. В свою очередь, все документы ООН по вопросам прав человека, как и региональные документы (Европы, Африки, Америки) в сфере защиты прав человека, исходят из одного и того же фундаментального принципа - должны существовать и действовать единые стандарты прав человека, которые бы соблюдались странами мира, отдельных регионов.

Известный мусульманский мыслитель Абдуллахи Ахмед Ан-Наим отмечает, что, хотя впервые принципы прав человека и современной демократии сформулированы и в значительной степени претворены в жизнь в странах европейской цивилизации, они не принадлежат только этим странам, этому культурному ареалу. Права человека - это в некотором роде открытие, и как любое открытие, оно совершается в каких-то определенных обстоятельствах, в определенное время и определенном месте, но возникнув, распространяется по всему миру. Главная же трудность в установлении всеобщих межкультурных и межрелигиозных стандартов прав человека связана с тем, что каждая традиция имеет свои собственные внутренние референтные рамки, т.к. выводит значимость правил и норм из собственных источников [2, с.182].

Вместе с тем необходимо помнить и о том, что шариат соответствует потребностям каждого народа и условиям любой исторической эпохи, поскольку опередил Запад на 14 веков в признании и закреплении принципов свободы и равенства людей, основных прав и свобод человека, включая такие, которые современные международно-правовые акты по правам человека не упоминают (например, защиту чести и достоинства усопших). Данный постулат позволяет некоторым мусульманским странам, не отказываясь от своих ценностей, принимать международные стандарты прав человека и делать акцент на том, что, за немногочисленными исключениями, они вполне созвучны исламским подходам [3, с.103-129].

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы прав человека в исламе. Ведь базовые ценности современной демократии и сами права человека во многом недвусмысленно противоречат исламу, положениям Корана, данного людям самим Аллахом через пророка Мухаммеда. Более того, современные нормы международного права, в том числе и стандарты прав человека, установленные в рамках этого права, прямо не совместимы с соответствующими принципами шариата, действующими в мусульманских странах.

Вместе с тем Исламская декларация прав человека (1990 г.) гласит, что «основные права и общие свободы в исламе являются частью религии мусульман и никому в принципе не дано полностью или частично воспрепятствовать их реализации, нарушать или игнорировать их, поскольку они закреплены императивными божественными нормами, ниспосланными Аллахом в Его Писаниях, переданы последним из Его посланников и являют завершение всех предыдущих Небесных Посланий, и поэтому их соблюдение стало поклонением, пренебрежение или посягательство на них является запретным в религии, каждый человек несет личную, а мусульманская община - солидарную ответственность за их соблюдение» [1, с.309].

Поэтому исламская концепция прав человека в значительной мере мыслится в качестве альтернативы либеральным взглядам и в силу этого нацелена на обоснование превосходства исламского видения прав человека над западными теориями, а шариата - над международными стандартами прав человека. Вследствие этого выдвигаемые против ислама обвинения в нарушении прав человека воспринимаются в мусульманском мире как упрек в адрес шариата в целом, негативная оценка правовой системы мусульманского мира, которая не соответствует современному пониманию права и справедливости [1, с.280].

Современная мусульманско-правовая мысль пытается разрешить с позиций ислама и с международных стандартов в области прав человека - проблемы прав человека в исламе, основанных как на принципах ислама, так и на принципах современной демократии. Более того, гуманитарные проблемы остаются полем соперничества мирового сообщества и мусульманских стран, поскольку место и роль человека в обществе являются критерием степени соблюдения основных прав и свобод человека. Особое место в этом ряду принадлежит Исламской декларации прав человека, одобренной на XIX совещании министров иностранных дел стран-членов Организации исламской конференции, в Каире в сентябре 1990 г.

Данная декларация основана на Коране и Сунне и вследствие этого исходит из божественного происхождения прав человека. Вместе с тем, исходя также из принципов свободы и равенства людей, Декларация закрепляет все основные признанные международным сообществом права и свободы человека, хотя и ставит их в зависимость от норм шариата. При этом Декларация рассматривает права человека не только как права индивидуума, но, прежде всего, как права «Уммы» (общества соверующих) в целом. В ст.1 Исламской декларации прав человека провозглашается: «Все люди являются единой семьей; их объединяют поклонение Богу и происхождение от Адама».

Декларация, закрепляя основные права человека, исходит из уважения к нему, утверждая, что «все люди равны в отношении основ человеческого достоинства, обязанностей и ответственности без какого-либо различия между ними по признакам расы, цвета кожи, языка, места проживания, пола, религиозных убеждений, политической принадлежности, социального статуса или по другим критериям».

Перечень прав человека в Декларации начинается с нормы, провозглашающей право человека на жизнь. Ст.2 этого исторического документа гласит: «Жизнь является даром Бога и гарантируется каждому человеку; люди, общество и государство должны охранять это право от любого посягательства на него; не допускается лишение жизни без правового основания». При этом запрещается «прибегать к использованию средств, которые могут привести к истреблению человеческого рода». Забота о сохранении и продолжении человеческой жизни в угодных Аллаху пределах объявляется шариатской обязанностью.

Декларация особо подчеркивает и такой нехарактерный момент для подобного рода документов, как необходимость обеспечения неприкосновенности мест захоронения людей, которые не могут быть объектом посягательства; вскрытие усопших может производиться только на законном основании. В этой связи провозглашается государственная гарантированность указанных выше прав.

В ст.3 Декларации обращается особое внимание на важнейшую гуманитарную проблематику вооруженных конфликтов: в случае использования силы или в ходе вооруженных конфликтов запрещается убивать людей, не принимающих в них участия, в частности стариков, женщин и детей; раненые и больные имеют право на медицинскую помощь, а пленные - на пищу, кров и одежду; запрещается надругательство над телами убитых; допускаются обмен пленными и организация встреч и контактов семей, разделенных в результате боевых действий.

При этом также запрещается рубка деревьев, уничтожение посевов и скота, а также разрушение гражданских строений и сооружений противника путем обстрела, взрыва или иным способом.

Декларация провозглашает право человека на неприкосновенность. В этой связи положения ст.4 этого исторического документа гласят, что каждый человек пользуется неприкосновенностью и имеет право на защиту своей репутации и доброго имени в течение жизни и после смерти; государство и общество должны проявлять заботу о его теле после смерти и месте его захоронения.

Особое место в Декларации отведено институту семьи и брака (статьи 5, 6, 7). Согласно положениям ст.5 Декларации, семья - основа построения общества, а брак - основа формирования семьи. Мужчины и женщины имеют право вступать в брак; использованию ими этого права не могут мешать препятствия, проистекающие из принадлежности к определенной расе, цвета кожи или национальности. В этой связи общество и государство обязаны исключать препятствия, стоящие на пути брака, создавать благоприятные условия для него, защищать семью и заботиться о ней.

В связи с тем, что проблемы прав женщин в исламе вызывают острые споры в мусульманском мире, особый интерес имеют нормы ст.6 Декларации, провозглашающие, что женщина обладает равенством с мужчиной в человеческом достоинстве. Она несет права в той же мере, в какой несет обязанности; она пользуется гражданской правоспособностью, обладает самостоятельным имущественным статусом и имеет право на сохранение своего имени и происхождения по рождению.

В этой же статье Декларации подчеркивается, что мужчина несет обязанности по содержанию семьи и отвечает за заботу о ней.

В ст.7 Декларации закреплено, что каждый ребенок с момента своего рождения имеет право на получение от родителей, общества и государства ухода за ним в младенчестве, воспитания и заботы об удовлетворении своих материальных и духовных потребностей, а также потребностей в знании; утробный плод и мать должны пользоваться защитой и особой заботой.

При этом родители или выполняющие их обязанности лица вправе по своему желанию выбирать направление воспитания для своих детей при условии соблюдения интересов последних и их будущего в свете нравственных ценностей и шариатских норм.

Родители имеют права по отношению к своим детям, а родственники - по отношению друг к другу согласно нормам шариата.

Ст.8 Декларации провозглашает право каждого человека пользоваться своей правоспособностью как в отношении обязывания других лиц, так и в отношении принятия обязательств на себя; интересы лица, полностью или частично утратившего свою дееспособность, представляет его опекун.

Ст.9 Декларации провозглашает, что приобретение знаний - непреложная обязанность; общество и государство несут обязанности по предоставлению образования, обеспечению доступа к нему, гарантированию разных форм его получения и его многообразия таким образом, чтобы были удовлетворены интересы общества, а человеку была предоставлена возможность познакомиться с религией ислама и реальностями мира для их использования на благо человечества.

Каждый человек вправе требовать от любых воспитательных и образовательных институтов, включая семью, школу, высшие учебные заведения, средства массовой информации и другие структуры, чтобы они функционировали в интересах его комплексного и сбалансированного религиозного и мирского образования, нацеленного на развитие его личности, укрепление его веры в Бога, а также уважение его прав и обязанностей и их защиту.

Поскольку каждый должен следовать исламу, который является религией, выражающей природу человека, не допускается ни применение в какой-либо форме принуждения к человеку, ни использование его бедственного положения или незнания для того, чтобы заставить его изменить свою религию путем принятия другой религии или атеизма.

Исходя из принципов свободы и равенства людей, ст.11 Декларации закрепляет, что человек рождается свободным; никто не вправе порабощать, унижать, подчинять или эксплуатировать его; человек подчиняется и поклоняется только Всевышнему Богу. В этой связи Декларацией провозглашается, что наихудшим видом порабощения является колониализм в любой форме и в силу этого категорически запрещается. Страдающие от колониализма народы имеют полное право на освобождение от него и на самоуправление. Все государства и нации обязаны помогать таким народам в их борьбе за ликвидацию всех форм колониализма и оккупации. Все народы имеют право на сохранение своей независимой индивидуальности и на полное распоряжение своими природными богатствами и ресурсами.

Ст.12 Декларации провозглашается право каждого человека с учетом исламского шариата свободно передвигаться и избирать место своего проживания в своей стране или вне ее. В случае притеснения он вправе искать убежище в другой стране, а страна, к которой он обратился за убежищем, обязана оказывать ему содействие и покровительство, пока ему не будет гарантирована безопасность, кроме случаев, когда причиной обращения за предоставлением убежища стало совершение деяния, являющегося преступлением в соответствии с законом.

Среди социальных прав Декларация особо выделяет право человека на труд. «Труд является правом, которое государство и общество должны гарантировать каждому трудоспособному, - отмечается в ст.13 Декларации; - человек вправе свободно выбирать приемлемое для себя занятие, удовлетворяющее его собственные потребности и интересы общества». В этой связи Декларация провозглашает, что человек имеет право на безопасные и здоровые условия труда, а также на все иные социальные гарантии, запрещая поручать работнику выполнение такой работы, которая превышает его возможности, а также принуждать его к труду, чрезмерно эксплуатировать его или причинять ему вред. Вне зависимости от пола работник имеет право на безотлагательное получение справедливой оплаты за свой труд, а также на отпуска, надбавки и продвижение по службе, которые он заслуживает. В свою очередь, работник должен добросовестно и квалифицированно выполнять свои трудовые обязанности. В случае разногласий между работниками и работодателями государство должно активно и беспристрастно участвовать в разрешении конфликта, предупреждать злоупотребления, утверждать право и следить за тем, чтобы стороны в конфликте следовали справедливости.

Социальная направленность Декларации подтверждается и ст.14 этого исторического документа, провозглашающей: «Человек имеет право на всё, приобретенное им правовым путем, не допуская при этом установления монопольного права, обмана или причинения вреда себе или другим людям; ростовщичество категорически запрещено». Исходя из этого, в ст.15 Декларации отмечается, что каждый человек имеет право на приобретение в собственность имущества на правовых основаниях, а также на пользование своими имущественными правами таким образом, чтобы при этом не причинялся вред ни ему самому, ни другим людям или обществу; изъятие собственности допускается только при необходимости в интересах всеобщей пользы и при условии немедленного предоставления справедливой компенсации. Конфискация имущества и наложение ареста на него допускается только при наличии законного основания.

Отражая происходящие в мире изменения в информационной сфере, ст.16 Исламской Декларации провозглашает: «Каждый человек вправе пользоваться результатами своего научного, литературного, художественного или технического творчества; он имеет право на охрану своих интеллектуальных и материальных интересов, вытекающих из этого творчества, при условии, что оно не противоречит нормам исламского шариата».

Как в перечень общечеловеческих ценностей, так и в общую исламскую систему ценностей и принципов ислама вписываются и нормы ст.17 Декларации, провозглашающей:

а) каждый человек имеет право на то, чтобы жить в среде, свободной от моральной порчи и разложения, позволяющей ему формировать свою личность в нравственном отношении, а общество и государство должны обеспечить ему такое право.

б) Каждый человек имеет право на охрану здоровья и социальную защиту, что является обязанностью общества и государства, которые должны обеспечить такое право путем создания соответствующих публичных служб в рамках имеющихся у них возможностей.

в) Государство обеспечивает каждому человеку право на достойную жизнь, которая позволяет удовлетворять в достаточном объеме потребности самого человека и находящихся на его иждивении лиц; эти потребности включают питание, одежду, жилье, образование, медицинское обслуживание и иные основные нужды.

Вышеуказанным положениям Декларации коррелируют и нормы ст.18 этого документа:

а) человек имеет право существовать, не опасаясь за свою жизнь, религию, семью, честь и достоинство, собственность.

б) Человек имеет право на полную самостоятельность в своей частной жизни во всем, что касается его жилья, семьи, имущества и связей; запрещается следить за ним или контролировать его поведение, а также причинять вред его репутации; человеку должна гарантироваться защита от любого насильственного вмешательства в его частную жизнь.

в) Жилище пользуется неприкосновенностью в любом случае; запрещается входить в него без разрешения хозяина и без законного основания; запрещаются разрушение жилища, его конфискация или принудительное выселение из него проживающих в нем лиц.

Статья 19 Исламской Декларации провозглашает равенство людей перед законом:

а) люди равны перед законом, будь они властителями или подвластными;

б) право обращения в суд гарантировано всем;

в) правовая ответственность в своей основе носит личный характер;

г) нет ни преступления, ни наказания за исключением тех, которые определяются положениями исламского шариата;

д) обвиняемый является невиновным, пока его вина не доказана в ходе справедливого судебного разбирательства, в котором ему обеспечиваются все необходимые гарантии защиты своих прав.

В полной мере соответствуют требованиям международно-правовых актов по правам человека и положения ст.20 Декларации, провозглашающей, что человек не может подвергаться аресту, ограничению его свободы, высылке или наказанию без законного основания; он не может быть подвергнут физическим или психическим пыткам, а также какому-либо жестокому, унижающему или отрицающему человеческое достоинство обращению; никто не может подвергаться медицинским или научным экспериментам, иначе, как с собственного согласия, и при условии, что его жизнь и здоровье не подвергаются опасности; не допускается принятие чрезвычайного законодательства, предоставляющего такие полномочия исполнительным органам.

С учетом вышеуказанного, ст.21 Декларации запрещает захват людей в качестве заложников, в какой бы форме и в каких бы целях он ни осуществлялся.

Согласно положениям ст.22 Декларации, каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения в форме, не противоречащей шариатским принципам:

а) каждый человек вправе призывать к добру, требовать соблюдения предписанного (Аллахом) и предотвращения запрещенного (Аллахом) в соответствии с положениями исламского шариата;

б) информация является жизненно необходимой для общества; запрещается использование информации в корыстных целях, злоупотреблять правом на нее, задевать в распространяемой информации святыни и честь пророков, а также с помощью информации наносить ущерб моральным ценностям, сеять раскол в обществе, подрывать его устои и причинять ему ущерб или расшатывать основы веры;

г) запрещается возбуждение национальной ненависти или неприязни к каким-либо взглядам, а также совершение действий, которые могут привести к провоцированию расовой дискриминации в любой форме.

Ст.23 Исламской Декларации провозглашает, что властные полномочия вручаются для бережного осуществления их; категорически запрещается использование их в деспотических целях или злоупотребление ими; такие ограничения служат гарантией основных прав человека.

Согласно положениям статей 34 и 35 Декларации, все права и свободы, закрепленные в настоящем документе, ограничены нормами исламского шариата. Исламский шариат является единственным источником для толкования и разъяснения любой из статей настоящей Декларации.

Как видно, разработка вышеуказанной Исламской Декларации стала относительно самостоятельным направлением современной мусульманско-правовой мысли. Исламская юридическая наука смогла выработать собственный подход к толкованию положений Корана и Сунны, переводя их на современный язык прав и свобод человека и ориентируя государственные органы мусульманских стран на достаточно четкие правовые критерии для их деятельности в сфере прав человека.

Но, из содержания Исламской Декларации вытекает, что права человека не являются источником закона, а, наоборот, проистекают из шариата, который, согласно исламской правовой мысли, стоит выше позитивного права. Идея верховенства шариата и связанности прав человека шариатскими принципами и нормами последовательно проводится современной мусульманско-правовой мыслью. Вследствие этого, большинство мусульманских стран настаивает на собственном видении прав человека, ориентированном на этические критерии, оценку любого права с точки зрения его соответствия шариату.

Однако практически во многих мусульманских странах можно наблюдать отражение в той или иной форме международных стандартов по правам человека в национальном законодательстве и их более или менее последовательную реализацию. Конечно, данная тенденция имеет свои пределы, заданные исходными постулатами шариата и ценностями ислама. Ведь мусульманское государство, оставаясь самим собой, не может отказаться от принципов и норм, которые однозначно установлены Кораном и Сунной.

Несовместимость исторически и религиозно обусловленной шариатской концепции прав личности и коллектива и современной общепринятой концепции прав человека, по мнению Абдуллахи Ахмеда Ан-Наима, ясно отражена в двойственной позиции современных исламских государств в этих вопросах. С одной стороны, существует влияние исторически сложившейся религиозной традиции, санкционирующей дискриминацию по признакам религии и пола. С другой стороны, как внутри мусульманских стран, так и во всем мире существуют силы, выступающие в защиту прав человека и против такой дискриминации. Такая двойственность проявляется, например, в том, что некоторые исламские страны ставят свою подпись под международными документами в поддержку прав человека, но не в состоянии обеспечить эти права в рамках своей национальной юрисдикции из-за влияния шариата на их правовую систему [2, с.198-199].

Вместе с тем по другим вопросам, касающимся большинства прав и свобод человека, сближение исламского мира с разделяемым мировым сообществом пониманием, вполне реально, хотя оно идет противоречиво и не без конфликтов внутри самой мусульманско-правовой мысли. Такое направление в исламском праве приобретает особую актуальность в свете революционных событий в арабских странах, начавшихся с декабря 2010 г. в Тунисе и продолжающихся по настоящее время в Египте, Ливии, Йемене, Сирии и других странах Ближнего Востока. Очевидно, что в ситуации в арабских странах с ее обостряющимися политическими и социальными конфликтами, исламу принадлежит не последняя роль.

С другой стороны, конечно, решение назревших вопросов социально-политических изменений в исламском мире - дело, прежде всего, самих граждан мусульманских стран. Но вместе с тем эти события не могут не задевать мировое сообщество, поскольку они влияют на состояние прав и свобод населения, проживающего в мусульманских странах. По событиям в Ливии мы наглядно видим, что ООН и ЕС не снимают с себя ответственности за соблюдение основных прав и свобод ливийских граждан, борющихся за свержение многолетнего диктата Мамуара Каддафи.

Осмысление трагических событий в арабских странах руководством этих стран потребует их более серьезного и повседневного внимания именно к правам человека. Обновляющиеся правительства арабских стран, думается, будут уважительно относиться к соблюдению прав человека, приведя все отрасли внутригосударственного права в соответствие с основными стандартами прав человека, установленными международно-правовыми актами о правах человека. Но, возможно, и другая ситуация: возвращение вышеуказанных арабских стран к полной мусульманской идентичности и широкое применение ими шариата. Да и в настоящее время некоторые мусульманские страны рассматривают свои международно-правовые обязательства в сфере соблюдения прав человека в большинстве случаев как «визитную карточку» для общения в международном сообществе, на деле практикуя широкое нарушение основных прав и свобод человека (Иран, Пакистан, Сирия и др.).

Главной проблемой, конечно же, останется решение вопросов сближения двух тенденций в развитии современной исламской теории прав человека: линии на культурно-цивилизационное своеобразие, уникальность шариата и движения в направлении сближения исламской правовой мысли с общечеловеческими подходами к правам человека, отраженными в международно-правовых актах о правах человека. Только на основе такого сближения возможна разработка новой исламской методологии, способной обеспечить необходимый баланс между мусульманским и либеральным (западным) подходами к правам человека и снять существующий конфликт исламской теории права с международно-правовыми критериями в сфере соблюдения и защиты прав человека.

Использованная литература:

1. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы /Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. - М.: Издательство НОРМА, 2002. - 448 с.

2. Абдуллахи Ахмед Ан-Наим. На пути к исламской реформации (гражданские свободы, права человека и международное право). Пер. с англ. - М.: Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова, 1999. - 283 с.

3. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М.: Междунар. отношения, 1991. - 216 с.

(Печатается по: Права человека в исламе // Казахстанский журнал международного права. - 2011. - №1 (41). - С.14-23)