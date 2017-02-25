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Посол Великобритании поучаствовала в казахском обычае

25 февраля 2017, 14:28

Кэролин Браун перерезала путы девочке.


Посол Великобритании в Казахстане Кэролин Браун поучаствовала в казахском обычае "тұсау кесу" и перерезала путы девочке по имени Дамели. Об этом сообщается на странице посольства Великобритании в Казахстане в Facebook, передает Zakon.kz.

"Считается, что темперамент перерезавшего путы человека передается малышу, поэтому для этого выбирается человек, который послужит примером для ребенка. Желаем девочке яркой жизни", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.

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