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В ДТП в Алматы пострадала беременная женщина

25 февраля 2017, 15:21

Также получили травмы еще одна женщина и ребенок семи лет.


В Алматы произошло ДТП с участием ZAZ Forza и Nissan Maxima. Пострадали трое, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на ул. Северное кольцо. Водитель Forza ехал в северном направлении. По словам очевидцев, на светофоре замигал зеленый свет, водитель ZAZ дал по тормозам и остановился. Ехавший позади него водитель Nissan Maxima не успел среагировать и врезался в Forza.

В ДТП пострадали три пассажира ZAZ Forza - беременная женщина, еще одна пассажирка и ребенок семи лет.



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