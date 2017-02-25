В ДТП в Алматы пострадала беременная женщина
25 февраля 2017, 15:21
Также получили травмы еще одна женщина и ребенок семи лет.
В Алматы произошло ДТП с участием ZAZ Forza и Nissan Maxima. Пострадали трое, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на ул. Северное кольцо. Водитель Forza ехал в северном направлении. По словам очевидцев, на светофоре замигал зеленый свет, водитель ZAZ дал по тормозам и остановился. Ехавший позади него водитель Nissan Maxima не успел среагировать и врезался в Forza.
В ДТП пострадали три пассажира ZAZ Forza - беременная женщина, еще одна пассажирка и ребенок семи лет.
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