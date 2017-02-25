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В Алматы водитель BMW скрылся после аварии

25 февраля 2017, 15:41

Припарковав автомобиль он открутил госномера.


В Алматы водитель BMW скрылся с места происшествия после ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали знакомые водителя Daewoo Matiz, он следовал по ул. Толе би в западном направлении. Проехав ул. Тлендиева, он остановился перед пешеходным переходом. В этот момент на скорости в него врезался водитель BMW. Daewoo от удара отлетела на трамвайные пути, раскрутившись, автомобиль остановился.

Знакомые водителя утвержали, что водитель немецкой иномарки скрылся с места происшествия, но авто обнаружили на парковке возле офисного здания в 300 метрах от места столкновения. Судя по всему, BMW сломалась, ее водитель вышел из авто и открутил госномера.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Matiz. Их забрала скорая. На место прибыл криминалист для установления личности водителя BMW.


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