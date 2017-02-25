В Алматы водитель BMW скрылся после аварии

В Алматы водитель BMW скрылся с места происшествия после ДТП, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Как рассказали знакомые водителя Daewoo Matiz, он следовал по ул. Толе би в западном направлении. Проехав ул. Тлендиева, он остановился перед пешеходным переходом. В этот момент на скорости в него врезался водитель BMW. Daewoo от удара отлетела на трамвайные пути, раскрутившись, автомобиль остановился.





Знакомые водителя утвержали, что водитель немецкой иномарки скрылся с места происшествия, но авто обнаружили на парковке возле офисного здания в 300 метрах от места столкновения. Судя по всему, BMW сломалась, ее водитель вышел из авто и открутил госномера.





В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Matiz. Их забрала скорая. На место прибыл криминалист для установления личности водителя BMW.



