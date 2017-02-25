Казахстанские прыгуны с трамплина взяли «серебро» Азиады-2017

На зимних Азиатских играх в Саппоро прошло командное первенство среди мужчин по прыжкам с трамплина.





Первое место с суммарным результатом 975.6 баллов после двух попыток заняли японцы, за ними расположилась команда Казахстана, за которую выступили Сабыржан Муминов, Константин Соколенко, Марат Жапаров и Сергей Ткаченко (771.0), бронзовые награды завоевали южнокорейцы (726.3).





Источник: Sports.kz.



