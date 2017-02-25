Казахстанские прыгуны с трамплина взяли «серебро» Азиады-2017

25 февраля 2017, 15:44

Первое место заняли японцы, бронзовые награды завоевали южнокорейцы.


На зимних Азиатских играх в Саппоро прошло командное первенство среди мужчин по прыжкам с трамплина.

Первое место с суммарным результатом 975.6 баллов после двух попыток заняли японцы, за ними расположилась команда Казахстана, за которую выступили Сабыржан Муминов, Константин Соколенко, Марат Жапаров и Сергей Ткаченко (771.0), бронзовые награды завоевали южнокорейцы (726.3).

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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