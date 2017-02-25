Китайские журналисты снимут в Актобе фильм о Димаше Кудайбергенове

Съемки пройдут в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш.

Димаш Кудайбергенов прилетит сегодня в Актобе. Его встретит аким Бердибек Сапарбаев , сообщает " , сообщает " Мой ГОРОД ".





Как рассказала корреспонденту портала мама певца Светлана Айтбаева, Димаш и гости будут в Актобе пару дней.





- За это время они должны снять фильм о нашей семье, завтра планируется съемка в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, также китайцы хотят побывать в спортивной школе, где наш сын занимался таэквондо, - говорит Светлана Айтбаева.





По словам мамы певца, журналисты из Китая поедут в ипподром, где снимут Димаша на коне, так как китайские поклонники дали ему прозвище "Қазақтың қанаты"





К слову, Димаша в субботу в аэропорту вечером встречает и молодежь.





- Это не молодежные организации. Это мы сами инициируем. Хотим показать, что и в Казахстане, по крайней мере, в родном для Димаша городе Актобе у него множество фанатов, - говорит активист Ербол Шыма.





Аскар Актлеуов.



