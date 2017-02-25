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Китайские журналисты снимут в Актобе фильм о Димаше Кудайбергенове

25 февраля 2017, 15:55

Съемки пройдут в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш.


Димаш Кудайбергенов прилетит сегодня в Актобе. Его встретит аким Бердибек Сапарбаев, сообщает "Мой ГОРОД".

Как рассказала корреспонденту портала мама певца Светлана Айтбаева, Димаш и гости будут в Актобе пару дней.

- За это время они должны снять фильм о нашей семье, завтра планируется съемка в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, также китайцы хотят побывать в спортивной школе, где наш сын занимался таэквондо, - говорит Светлана Айтбаева.

По словам мамы певца, журналисты из Китая поедут в ипподром, где снимут Димаша на коне, так как китайские поклонники дали ему прозвище "Қазақтың қанаты"

К слову, Димаша в субботу в аэропорту вечером встречает и молодежь.

- Это не молодежные организации. Это мы сами инициируем. Хотим показать, что и в Казахстане, по крайней мере, в родном для Димаша городе Актобе у него множество фанатов, - говорит активист Ербол Шыма.

Аскар Актлеуов.

Фото: inform.kz.

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