Китайские журналисты снимут в Актобе фильм о Димаше Кудайбергенове
25 февраля 2017, 15:55
Съемки пройдут в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш.
Димаш Кудайбергенов прилетит сегодня в Актобе. Его встретит аким Бердибек Сапарбаев, сообщает "Мой ГОРОД".
Как рассказала корреспонденту портала мама певца Светлана Айтбаева, Димаш и гости будут в Актобе пару дней.
- За это время они должны снять фильм о нашей семье, завтра планируется съемка в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, также китайцы хотят побывать в спортивной школе, где наш сын занимался таэквондо, - говорит Светлана Айтбаева.
По словам мамы певца, журналисты из Китая поедут в ипподром, где снимут Димаша на коне, так как китайские поклонники дали ему прозвище "Қазақтың қанаты"
К слову, Димаша в субботу в аэропорту вечером встречает и молодежь.
- Это не молодежные организации. Это мы сами инициируем. Хотим показать, что и в Казахстане, по крайней мере, в родном для Димаша городе Актобе у него множество фанатов, - говорит активист Ербол Шыма.
Аскар Актлеуов.
Фото: inform.kz.
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