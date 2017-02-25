СМИ: Подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама заплатили $90 тыс. за "участие в шоу"

Ранее стало известно, что девушка рассказала родственникам об участии в развлекательной программе для японского телевидения. По её словам, съёмки занимают около месяца.

Девушке из Индонезии, подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама, заплатили $90 тысяч якобы за участие в шоу, по сюжету которого она должна нанести на лицо сводного брата северокорейского лидера красный перец, сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что девушка рассказала родственникам об участии в развлекательной программе для японского телевидения. По её словам, съёмки занимают около месяца.

Фото: ©The Star, источник - Лайф