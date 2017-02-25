Послание открывает большие возможности перед транспортно-логистическим комплексом Казахстана

АО «НК «ҚТЖ» продолжит работу по внедрению инноваций в планирование и организацию перевозок, а также техническое и технологическое перевооружение отрасли.

25 февраля текущего года в Кокшетау руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев выступил перед работниками подразделений Акмолинского отделения дороги с докладом по разъяснению основных направлений Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

К.Алпысбаев подробно остановился на пяти приоритетах стратегического документа и акцентировал внимание на направлениях деятельности Компании по исполнению комплексных задач, определенных Главой государства.

АО «НК «ҚТЖ» продолжит работу по внедрению инноваций в планирование и организацию перевозок, а также техническое и технологическое перевооружение отрасли. Разрабатывается Концепция технической политики АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года и ИТ-стратегия, предусматривающие автоматизацию, применение цифровых и роботизированных технологий.

Активизируется работа по продвижению экспорта продукции железнодорожного машиностроения. На сегодняшний день продукция казахстанских заводов поставлена на рынки Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и Украины на общую сумму свыше 22 млрд. тенге. На период с 2017 по 2020 годы планируется реализовать продукцию на общую сумму 502 млрд. тенге.

В рамках обеспечения стабильности и развития предприятий горно-металлургического и нефтегазового комплекса ҚТЖ продолжит работу по совершенствованию механизмов обеспечения грузовыми вагонами этих отраслей. Уже в текущем году необходимо привлечь 7-8 тысяч вагонов, а в период до 2025 года потребуется 25 тысяч грузовых вагонов.

Ведется работа по привлечению иностранных инвесторов и технологий в развитие сельскохозяйственных производств на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота».

Одной из стратегических задач является развитие новой евразийской логистической инфраструктуры.

«Наша Компания должна увеличить к 2020 году объемы транзитных контейнерных перевозок в 7 раз, до 2 миллионов ДФЭ»,- подчеркнул К.Алпысбаев.

АО «НК «ҚТЖ» продолжит работу по наращиванию грузопотоков на трансказахстанские маршруты. В текущем году будет организовано 2500 контейнерных поездов через территорию Казахстана.

Начнется реализация второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода.

К.Алпысбаев отметил важность продвижения казахстанских маршрутов в рамках стратегических альянсов: Объединенной транспортно-логистической компании с Россией и Беларусью, Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута со странами Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Для усиления конкурентоспособности Казахстана на глобальном рынке разработан новый транспортный продукт смешанных перевозок железнодорожным и авиатранспортом «Rail-Аir» в качестве альтернативы действующей логистической цепочке «Sea-Air» из Юго-Восточной Азии через Дубай в Европу.

«За счет выполнения всех вышеуказанных мероприятий планируется достижение уровня доходов от транзитных перевозок 4 млрд. долл. США к 2020 году», - сказал К.Алпысбаев.

Будет продолжена реализация программ обучения и переобучения, развития системы дуального обучения, социальной поддержки работников Компании.

Как сообщил К.Алпысбаев, принято решение об индексации тарифных ставок/должностных окладов работников линейных филиалов не менее, чем на 5% в 2017 году.

В завершение доклада руководитель Компании подчеркнул, что достижение стратегических целей, поставленных Главой государства, во многом зависит от качества и эффективности работы транспортно-логистического холдинга АО «НК «ҚТЖ» и каждого работника Компании.



