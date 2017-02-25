Продавец AliExpress заявил, что клиентка слишком толстая для его костюмов

Онлайн-магазин "Алиэкспресс" пользуется спросом из-за дешёвых товаров, которые, однако, не всегда оправдывают ожидания покупателей.

В Сети обсуждают ситуацию с отзывом на сайте " AliExpress ". Девушка оставила негативный отзыв о костюме, который ей не подошёл по размеру, а также, по её словам, не соответствовал образцу на сайте. Продавец сказал, что покупательница слишком толстая и порекомендовал, покупая одежду, сверять её со своим размером.

"Ты слишком толстая, весишь 90 килограммов. Эта одежда не предназначена для тебя, в следующий раз внимательно сверяйся с размером", — написал продавец.

Онлайн-магазин "Алиэкспресс" пользуется спросом из-за дешёвых товаров, которые, однако, не всегда оправдывают ожидания покупателей.