В Мангистау в ДТП на автотрассе погибли три 19-летних парня

По данным издания, одной из жертв дорожной аварии стал сын сотрудника правоохранительных органов, который сам несколько лет назад погиб в ДТП по вине нерадивого водителя.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Мангистауской области. В ДТП погибли трое молодых мужчин, сообщил источник в правоохранительных органах. Об этом пишет tumba.kz.

Трагический дорожный инцидент произошел в ночь на 25 февраля на автотрассе Актау-Форт-Шевченко. Источник сообщает, что на трассе в 14-ти километрах от областного центра столкнулись автомашины BMW-528 и Mazda-626 под управлением 19-летнего жителя Актау.

В результате дорожной аварии водитель автомашины Mazda и двое его 19-летних пассажиров погибли на месте происшествия.

По данным сотрудников областной больницы, к ним ночью после ДТП был доставлен молодой мужчина, как установлено, водитель автомашины BMW. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга и другие телесные повреждения. Он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы.

Другие обстоятельства дорожной аварии, в том числе по чьей вине произошло ДТП, пока неизвестны.

В ДВД Мангистауской области комментарии не смогли дать, сославшись на выходной день.

По данным издания, одной из жертв дорожной аварии стал сын сотрудника правоохранительных органов, который сам несколько лет назад погиб в ДТП по вине нерадивого водителя.

Фото из архива tumba.kz