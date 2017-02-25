Казахстанская фигуристка Турсынбаева выиграла «бронзу» Азиады-2017

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала бронзовую медаль на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Турсынбаева стала второй в произвольной программе, набрав 121,88 балла, и третьей — по сумме двух видов — 175,04. «Золото» — кореянки Дабин Чой (187,54), «бронза» — у китаянки Цзиюнь Ли (175,60)

Еще одна казахстанка, Аиза Мамбекова, заняла итоговое восьмое место (132,64).