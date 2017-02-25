Ответственность за взрывы в Хомсе взял на себя "Фронт ан-Нусра"

По данным сирийского государственного телевидения, у каждого из двух ведомств взорвались три смертника.

Экстремистская группировка "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Фронт ан-Нусра") взяла на себя ответственность за серию взрывов смертников в сирийском городе Хомс, которые прогремели утром в субботу.

Согласно сообщению группировки, являющейся одним из отделений "Аль-Каиды", в нападении принимали участие пятеро боевиков "Джабхат Фатх аш-Шам", передает Русская служба ВВС.

Ранее правозащитники сообщили, что по меньшей мере шесть смертников взорвали себя у зданий службы госбезопасности и военной разведки. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за правами человека, в результате взрывов погибли по меньшей мере 42 человека.

Власти провинции Хомс ранее подтвердили информацию о взрывах и сообщили, что жертвами скоординированных нападений в находящихся под усиленной охраной районах Гута и Мохата стали по меньшей мере 32 человека.

Хомс, который повстанцы называли "столицей революции", сейчас находится под контролем правительственных сил. В декабре 2015 года сирийским властям удалось достичь соглашения о перемирии с повстанцами в районе Хомса. Договоренности предусматривали, что повстанцы покинут свои позиции в несколько этапов в течение двух месяцев.