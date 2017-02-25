В Тайване уничтожили почти 26 тысяч уток и кур из-за птичьего гриппа

По данным аграрного комитета Тайваня, с начала года на 46 фермах острова был выявлен птичий грипп, уничтожены в общей сложности 353 тысячи домашних птиц.

На Тайване из-за птичьего гриппа в субботу были уничтожены 25,78 тысячи домашних кур и уток, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на аграрный комитет острова. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, вспышки вируса были выявлены на фермах в уезде Юньлинь и Илань, где уничтожены 5,27 тысяч уток и 20,51 тысяч куриц. Кроме этого еще на трех фермах в уезде Юньлинь в воскресенье будут уничтожены еще 15,3 тысячи куриц. На этих фермах был выявлен вирус птичьего гриппа со штаммом H5N2.

По данным аграрного комитета Тайваня, с начала года на 46 фермах острова был выявлен птичий грипп, уничтожены в общей сложности 353 тысячи домашних птиц.

Ранее многие провинции КНР усилили меры профилактики из-за участившихся случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа. В январе госкомитет по здравоохранению призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

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