Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Тайване уничтожили почти 26 тысяч уток и кур из-за птичьего гриппа

25 февраля 2017, 19:28

По данным аграрного комитета Тайваня, с начала года на 46 фермах острова был выявлен птичий грипп, уничтожены в общей сложности 353 тысячи домашних птиц.


На Тайване из-за птичьего гриппа в субботу были уничтожены 25,78 тысячи домашних кур и уток, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на аграрный комитет острова. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, вспышки вируса были выявлены на фермах в уезде Юньлинь и Илань, где уничтожены 5,27 тысяч уток и 20,51 тысяч куриц. Кроме этого еще на трех фермах в уезде Юньлинь в воскресенье будут уничтожены еще 15,3 тысячи куриц. На этих фермах был выявлен вирус птичьего гриппа со штаммом H5N2.

По данным аграрного комитета Тайваня, с начала года на 46 фермах острова был выявлен птичий грипп, уничтожены в общей сложности 353 тысячи домашних птиц.

Ранее многие провинции КНР усилили меры профилактики из-за участившихся случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа. В январе госкомитет по здравоохранению призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Фото © AP Photo/ Pier Paolo Cito


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...