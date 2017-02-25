Иран планирует купить у Казахстана 950 тонн уранового концентрата

650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года.

Иран собирается в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата, заявил глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи. Об этом пишет РИА Новости.

В начале февраля он говорил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк". При этом Салехи не называл страну-поставщика.

"Выполнение договоренности рассчитано на три года. При этом 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после превращения в газ UF6 будут отправлены обратно в Казахстан, за что Иран получит деньги", — сообщил Салехи агентству ISNA. Он отметил, что Иран впервые в истории продаст гексафторид урана.

Соответствующий запрос о покупке уранового концентрата был также направлен в секретариат комиссии, которая следит за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по снятию санкций с Ирана, отметил Салехи. По его словам, "шестерка" международных посредников (Иран, РФ, КНР, Великобритания, Франция, Германия) при заключении ядерного соглашения, сначала дали письменное согласие, которое также было отправлено в комитет по СВПД.

Однако Великобритания в последний момент на фоне выборов президента США и ситуации на Ближнем Востоке изменила свое решение. "В любом случае нам остается ждать, когда Великобритания представит окончательный взгляд и сделает это в письменной форме", — отметил Салехи.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Фото © РИА Новости. А. Соломонов