В Алматы 10-летнего мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе

Водитель утверждает, что ребенок выбежал на переход неожиданно.

Вечером в субботу, 25 февраля, в Алматы автомобиль сбил насмерть 10-летнего ребенка, который переходил дорогу на пешеходном переходе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Розыбакиева – Журавлева. Автомобиль Honda Accord при движении в южном направлении сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика. Ребенок ударился головой об асфальт, получив черепно-мозговую травму.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Как рассказал водитель Honda, он двигался в потоке автомашин и не заметил мальчика, который выбежал на пешеходный переход.

Стоит отметить, что дорога хорошо освещена, пешеходный переход оборудован дополнительным освещением.



