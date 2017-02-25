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В Алматы 10-летнего мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе

25 февраля 2017, 20:32

Водитель утверждает, что ребенок выбежал на переход неожиданно.


Вечером в субботу, 25 февраля, в Алматы автомобиль сбил насмерть 10-летнего ребенка, который переходил дорогу на пешеходном переходе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Розыбакиева – Журавлева. Автомобиль Honda Accord при движении в южном направлении сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика. Ребенок ударился головой об асфальт, получив черепно-мозговую травму.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Как рассказал водитель Honda, он двигался в потоке автомашин и не заметил мальчика, который выбежал на пешеходный переход.

Стоит отметить, что дорога хорошо освещена, пешеходный переход оборудован дополнительным освещением.



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