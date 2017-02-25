Недосып способствует ожирению - ученые

Японские ученые установили связь между недосыпом и риском появления лишнего веса, пишет РИА Новости со ссылкой на Asahi Shimbun.

Исследование, проведенное специалистами из университета Васэда и компании Kao Corporation, показало, что у людей, которые не высыпаются, снижается количество гормонов, регулирующих аппетит. При этом количество расходуемой энергии остается неизменным, что при повышенном аппетите приводит к набору веса.

Ученые поместили девять здоровых молодых людей в возрасте около 23 лет в специальное помещение, где у них измеряли скорость метаболизма. Три дня участники эксперимента спали по семь часов в сутки, а в следующие трое суток время сна сократили до трех с половиной часов.

Оказалось, что по итогам последних трех суток эксперимента количество гормонов, регулирующих аппетит, уменьшилось на 10% по сравнению с уровнем, который был отмечен у подопытных при нормальном режиме сна. После того как участники вернулись к семичасовому сну, уровень гормонов восстановился до нормального значения.

Помимо измерений скорости обмена веществ, исследователи каждый час опрашивали участников эксперимента о том, насколько сильно те ощущают чувство голода. Несмотря на то что на двух стадиях эксперимента они получали одинаковое количество пищи, во время второй стадии голод оказался сильнее. По словам ученых, чувство голода особенно усиливалось перед сном.

Ученые собираются продолжать исследования в этом направлении. "В будущем мы намерены более тщательно исследовать взаимосвязь между потреблением пищи, временем сна и физической активностью", — заявил профессор Сунао Утида из университета Васэда.

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