Казахстан уступает шесть «золотых» Китаю перед последним днем Азиады-2017

В субботу, 25 февраля, копилку сборной Казахстана пополнили биатлонные и хоккейные сборные, команда прыгунов с трамплина, а также фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Перед заключительным днем зимних Азиатских игр в Саппоро сборная Казахстана продолжает идти на четвертом месте в медальном зачете, сообщает Sports.kz.

Казахстан с 24 медалями (6 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых) расположился на четвертой позиции в медальном зачете. Возглавляет таблицу Япония — 65 (22-21-22), на втором месте — Южная Корея — 47 (16-15-16), на третьем — Китай — 31 (12-12-7).

В субботу, 25 февраля, копилку сборной Казахстана пополнили биатлонные и хоккейные сборные, команда прыгунов с трамплина, а также фигуристка Элизабет Турсынбаева.