NASA показало на фото "сердце" Марса

Изображение было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Сотрудники НАСА опубликовали снимок поверхности Марса, позволяющий рассмотреть коренные горные породы планеты, передает РИА Новости.

В комментарии к фото исследователи отметили, что Красная планета покрыта в основном мелкозернистыми породами, под которыми скрыты коренные. На снимке же красноватые слои коренных пород обнажены и лишь частично засыпаны песчаными дюнами.

Изображение было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находится на высоте около 300 километров над поверхностью Марса.

В официальном Twitter HiRISE ученые отметили, что им удалось запечатлеть "красноречивое сердце" планеты.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona