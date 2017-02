NASA показало на фото "сердце" Марса

Сотрудники НАСА опубликовали снимок поверхности Марса, позволяющий рассмотреть коренные горные породы планеты, передает РИА Новости.

В комментарии к фото исследователи отметили, что Красная планета покрыта в основном мелкозернистыми породами, под которыми скрыты коренные. На снимке же красноватые слои коренных пород обнажены и лишь частично засыпаны песчаными дюнами.

Изображение было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находится на высоте около 300 километров над поверхностью Марса.

В официальном Twitter HiRISE ученые отметили, что им удалось запечатлеть "красноречивое сердце" планеты.

NEW: Colorful Bedrock Layers. Or, as we like to call it, “Mars’ Tell-tale Heart” – https://t.co/dPOSNJNiRYpic.twitter.com/NZjpMHuQus