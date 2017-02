В Германии вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих

Вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника, сообщил в субботу телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции. Об этом пишет РИА Новости.

Водитель пытался скрыться с места наезда. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое.

Как рассказал официальный представитель полиции Маннхайма Давид Фаулхебер (David Faulhaber), ЧП произошло на площади Бисмаркплац около 16.00 по местному времени. Злоумышленник управлял легковой машиной марки Opel.

По словам Фаулхебера, подозреваемый вышел из машины и направился в сторону Берграйнер штрассе. "Там… он был опознан нарядом полиции, который получил сигнал от граждан", — отметил полицейский.

По данным агентства dpa, у полиции пока нет доказательств, что наезд был терактом.

Video of suspect being shot in #Heidelbergpic.twitter.com/peFyGvfwOp