«Кайрат» в третий раз выиграл Кубок Еременко

Алматинцы стали победителями данного турнира уже в третий раз, ранее в 2014 и 2016 годах, а в 2015 они были третьими.

В финале международного турнира Кубок Еременко проходившего в Москве алматинскому «Кайрат» противостоял российский «Сибиряк», пишет Sports.kz.

На голы Дугласа и Дугласа Жуниора в первом тайме в составе россиян ответил Жоан. После перерыва шестиметровый реализовал Сими Сайотти, чем сравнял счет, а его партнер по команде Максим Волынюк впервые вывел «Сибиряк» вперед, Диванею удалось выровнять положение. Решающий мяч с десяти метров провел Михаил Першин. 4:3 — победа «Кайрата».

Таким образом, алматинцы стали победителями данного турнира уже в третий раз, ранее в 2014 и 2016 годах, а в 2015 они были третьими.