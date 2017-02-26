Житель Дубая потратил $300 тыс. на предложение руки и сердца

Молодой человек из Дубая тщательно подготовился к тому, чтобы сделать своей девушке предложение руки и сердца, на что потратил порядка $ 272 000, сообщают местные СМИ. Только на цветы было потрачено $ 26 000.

В шикарный отель в Монако влюблённые отправились на вертолёте, ужинали на яхте в открытом море. В это время для них играл джаз-банд. В какой-то момент молодые люди зашли в пещеру. Там девушка увидела импровизированный кинотеатр, где на видео друзья влюблённых, родственники, а также одна из знаменитостей, имя которой не раскрывается, поздравили пару, потом продублировав это лично.

Источник- Лайф