26 февраля в Казахстане местами пройдут осадки
26 февраля 2017, 06:00
На большей части республики ожидается низовая метель и ветреная погода.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской, Костанайской областях местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, в Костанайской области порывы 23 м/с.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами – туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с.
В Южно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, днем в Павлодарской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской области местами – услиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Кызылординской области местами – туман.
В Алматы днем 4°, ясно.
В Астане днем -2°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
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