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26 февраля в Казахстане местами пройдут осадки

26 февраля 2017, 06:00

На большей части республики ожидается низовая метель и ветреная погода.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, в Костанайской области порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами – туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, днем в Павлодарской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами – услиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами – туман.

В Алматы днем 4°, ясно.

В Астане днем -2°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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