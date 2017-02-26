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В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей на параде

26 февраля 2017, 07:53

Число пострадавших может увеличиться.


Автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, ранения получили 12 человек, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал NOLA.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. "По предварительным данным, около 12 человек находятся в критическом состоянии", — сказала представитель полиции Амбрия Вашингтон.

Она не исключила, что число пострадавших может увеличиться, так как расследование продолжается.

Фото: AP Photo/ Susan Walsh,

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