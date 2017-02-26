В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей на параде

Автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, ранения получили 12 человек, передает передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал NOLA.





Сообщается, что инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. "По предварительным данным, около 12 человек находятся в критическом состоянии", — сказала представитель полиции Амбрия Вашингтон.





Она не исключила, что число пострадавших может увеличиться, так как расследование продолжается.



