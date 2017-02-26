Биатлонист Савицкий выиграл «золото» Азиады-2017 в масс-старте

Он показал время 44:12,2 секунды при трех промахах на четырех огневых рубежах.

Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завоевал золотую медаль в масс-старте на зимних Азиатских играх в Саппоро.





Он показал время 44:12,2 секунды при трех промахах на четырех огневых рубежах. «Серебро» — у китайца Венкьянь Ванга, «бронза» — у японца Косукэ Озаки.

Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония).





Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 километров. Четыре огневых рубежа.





1. Ян Савицкий (Казахстан) — 44:12.2 (0+1+1+1)

2. Венкьянь Ванг (Китай) — +41.9 (0+0+1+0)

3. Косукэ Озаки (Япония) — +59.3 (0+2+2+1)





6. Василий Подкорытов (Казахстан) — +1:26.3 (1+0+1+1)

8. Антон Пантов (Казахстан) — +1:39.4 (2+1+0+2)

10. Максим Браун (Казахстан) — +2:12.5 (2+1+0+1).







