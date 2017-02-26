Биатлонист Савицкий выиграл «золото» Азиады-2017 в масс-старте
26 февраля 2017, 08:09
Он показал время 44:12,2 секунды при трех промахах на четырех огневых рубежах.
Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завоевал золотую медаль в масс-старте на зимних Азиатских играх в Саппоро.
Он показал время 44:12,2 секунды при трех промахах на четырех огневых рубежах. «Серебро» — у китайца Венкьянь Ванга, «бронза» — у японца Косукэ Озаки.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония).
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 километров. Четыре огневых рубежа.
1. Ян Савицкий (Казахстан) — 44:12.2 (0+1+1+1)
2. Венкьянь Ванг (Китай) — +41.9 (0+0+1+0)
3. Косукэ Озаки (Япония) — +59.3 (0+2+2+1)
6. Василий Подкорытов (Казахстан) — +1:26.3 (1+0+1+1)
8. Антон Пантов (Казахстан) — +1:39.4 (2+1+0+2)
10. Максим Браун (Казахстан) — +2:12.5 (2+1+0+1).
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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